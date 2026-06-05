2. Fußball-Bundesliga
St. Pauli holt Rapp als Blessin-Nachfolger
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ran Fußball Bundesliga
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Videoclip • 02:32 Min
Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli hat Marcel Rapp als neuen Trainer verpflichtet. Einen Tag nach der Trennung von Alexander Blessin präsentierten die Hamburger den 47-Jährigen als Nachfolger.
„Wir freuen uns, dass wir in Marcel Rapp einen Trainer gewinnen, der Erfahrung im deutschen Profifußball mitbringt und bereits bewiesen hat, dass er sowohl Teams formen als auch Spieler weiterentwickeln kann", sagt Sportchef Andreas Bornemann. "Für die Zweite Bundesliga werden wir unsere Ausrichtung erneut ein Stück weit anpassen müssen. Marcel hat uns in einem offenen Austausch mit seinen Ideen, Vorstellungen und viel Tatendrang absolut überzeugt."
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Rapp war zuletzt viereinhalb Jahre Trainer bei Holstein Kiel und führte den Verein im Jahre 2024 in die Bundesliga. Ein Jahr später folgte der Abstieg. Als Kiel auch in der 2. Bundesliga in Abstiegsgefahr geriet, erfolgte Ende Februar 2026 die Trennung.
Rapp freut sich auf "eine sehr spannende Aufgabe" bei St. Pauli und verspürt "große Lust, sofort in die Vorbereitung auf die neue Saison einzusteigen. Der Verein ist ambitioniert, hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Jetzt möchte ich die nächsten Schritte an der Kollaustraße und im Millerntor aktiv mitgestalten. Das Stadion und die Fans kenne ich bereits aus meiner Kieler Zeit als Gast, umso mehr freue ich mich darauf, die Atmosphäre bald als Heimtrainer zu erleben."
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Rapp hat gute Erinnerungen an St. Pauli
Rapp freut sich auf "eine sehr spannende Aufgabe" bei St. Pauli und verspürt "große Lust, sofort in die Vorbereitung auf die neue Saison einzusteigen. Der Verein ist ambitioniert, hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Jetzt möchte ich die nächsten Schritte an der Kollaustraße und im Millerntor aktiv mitgestalten. Das Stadion und die Fans kenne ich bereits aus meiner Kieler Zeit als Gast, umso mehr freue ich mich darauf, die Atmosphäre bald als Heimtrainer zu erleben."
Über Rapps Vertragslaufzeit machten die Kiezkicker am Freitag keine Angaben.
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