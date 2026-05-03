Schweiz: Aufsteiger FC Thun ist erstmals Meister

In der Schweiz hat der FC Thun als Aufsteiger Geschichte geschrieben und sich den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte gesichert

Der FC Thun hat sich den 1. FC Kaiserslautern zum Vorbild genommen und als Aufsteiger sensationell zum Meister gekrönt.

Die Mannschaft von Trainer Mauro Lustrinelli sicherte sich erstmals in der 128-jährigen Vereinsgeschichte den wichtigsten Titel in der Schweiz, weil der FC Sion Schützenhilfe leistete und Thuns ärgsten Konkurrenten St. Gallen 3:0 (1:0) besiegte.

Thun war 2025 nach fünf Jahren Abwesenheit ins Oberhaus zurückgekehrt. Eine Meisterprämie wurde nicht ausgehandelt. "Wir dachten, es wäre schon unverschämt, ein Ziel unter den ersten Sechs zu definieren", sagte Präsident Andres Gerber.