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3. Liga: MSV Duisburg siegt im Spitzenspiel gegen Cottbus - das Aufstiegsrennen spitzt sich weiter zu
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 02:08 Min
In der 3. Liga spitzt sich der Kampf um den Aufstieg nach dem Sieg des MSV Duisburg im Spitzenspiel gegen Energie Cottbus immer mehr zu.
Der MSV Duisburg darf weiter vom Durchmarsch in die 2. Bundesliga träumen und hat zwei Spieltage vor Saisonschluss für eine spannende Ausgangslage im Aufstiegsrennen der 3. Liga gesorgt.
Im Duell mit dem Tabellenzweiten Energie Cottbus gewann der MSV 2:1 (1:0) und zog auf 66 Punkte gleich. Nur wegen der um zwei Zähler schlechteren Tordifferenz steht Duisburg auf dem Relegationsplatz.
Für die abschließenden beiden Spieltage zeichnet sich somit ein Herzschlagfinale ab, einzig Tabellenführer Osnabrück ist bereits sicher aufgestiegen.
Engelhardts Anschlusstor kommt zur spät für Cottbus
Hinter Cottbus und Duisburg ist Rot-Weiss Essen (64 Punkte) abgerutscht. Beim VfB Stuttgart II hatte es am Samstag ein bitteres 1:6 (0:2) gegeben.
In einem ausgeglichenen Spiel in Duisburg bahnte ein Standard den Weg. Angreifer Thilo Töpken köpfte nach einer Ecke zum 1:0 ein (32.), Dominik Kother erhöhte nach dem Seitenwechsel (56.).
Der Anschluss durch Erik Engelhardt kam für Cottbus zu spät (90.+1). Nach einem Jahr in der Regionalliga in der Vorsaison hofft Duisburg nun erstmals seit der Abstiegssaison 2018/19 wieder in die 2. Liga zurückzukehren.
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