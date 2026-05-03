In der 3. Liga spitzt sich der Kampf um den Aufstieg nach dem Sieg des MSV Duisburg im Spitzenspiel gegen Energie Cottbus immer mehr zu.

Der MSV Duisburg darf weiter vom Durchmarsch in die 2. Bundesliga träumen und hat zwei Spieltage vor Saisonschluss für eine spannende Ausgangslage im Aufstiegsrennen der 3. Liga gesorgt.

Im Duell mit dem Tabellenzweiten Energie Cottbus gewann der MSV 2:1 (1:0) und zog auf 66 Punkte gleich. Nur wegen der um zwei Zähler schlechteren Tordifferenz steht Duisburg auf dem Relegationsplatz.

Für die abschließenden beiden Spieltage zeichnet sich somit ein Herzschlagfinale ab, einzig Tabellenführer Osnabrück ist bereits sicher aufgestiegen.