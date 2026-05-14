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U17-EM der Frauen - Nach Elfmeter-Krimi: DFB-Juniorinnen im Finale

Veröffentlicht:

von SID

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Videoclip • 01:07 Min

Deutschlands U17-Juniorinnen dürfen weiter vom EM-Titel träumen. Im Endspiel bekommen es die Spielerinnen von Bundestrainerin Sabine Loderer mit Frankreich zu tun.

Die deutschen Juniorinnen haben bei der Fußball-EM in Nordirland das Finale erreicht.

Die U17-Auswahl von Cheftrainerin Sabine Loderer setzte sich am Donnerstag im Halbfinale gegen Spanien mit 4:3 im Elfmeterschießen durch.

In der regulären Spielzeit war im Windsor Park in Belfast keinem der beiden Teams ein Treffer gelungen, eine Verlängerung gibt es bei der U17-EM nicht.

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Finale gegen Frankreich

Johanna Putzer, Lena Martens, Laura Dafinger und Dana Keßler verwandelten jeweils sicher vom Punkt. Torhüterin Mirja Kropp parierte zudem den dritten Versuch der Spanierinnen, deren letzte Schützin Laia Cabetas ihren Schuss über das Tor setzte.

Im Finale trifft Deutschland am Sonntag (19.00 Uhr) auf die Französinnen, die sich im zweiten Halbfinale mit 3:1 ebenfalls im Elfmeterschießen gegen Norwegen durchgesetzt hatten.

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