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Deutschlands U17-Juniorinnen dürfen weiter vom EM-Titel träumen. Im Endspiel bekommen es die Spielerinnen von Bundestrainerin Sabine Loderer mit Frankreich zu tun.

Die deutschen Juniorinnen haben bei der Fußball-EM in Nordirland das Finale erreicht.

Die U17-Auswahl von Cheftrainerin Sabine Loderer setzte sich am Donnerstag im Halbfinale gegen Spanien mit 4:3 im Elfmeterschießen durch.

In der regulären Spielzeit war im Windsor Park in Belfast keinem der beiden Teams ein Treffer gelungen, eine Verlängerung gibt es bei der U17-EM nicht.