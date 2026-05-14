WM 2026: Sorgt Julian Nagelsmann für Überraschungen im Kader? Borusse darf hoffen

ran Fußball DFB-Team: Diesen Freiburg-Star muss Nagelsmann auf dem Zettel haben Videoclip • 02:39 Min Link kopieren Teilen

Julian Nagelsmann wird am 21. Mai den DFB-Kader für die WM bekanntgeben. Unter den 26 Spielern könnte sich auch der eine oder andere Überraschungskandidat befinden.

Die WM 2026 rückt unaufhaltsam näher und für Julian Nagelsmann ist es an der Zeit, schwierige Entscheidungen zu treffen. Einige Stars dürfen sich ihrer Sache sicher sein, wenn der Bundestrainer am 21. Mai seinen Kader bekanntgibt. Noch ist allerdings auch der eine oder andere Platz offen. Wir werfen einen Blick auf zehn potenzielle Überraschungskandidaten, die aktuell nur wenige auf dem Zettel haben, letztlich aber vom Bundestrainer das Vertrauen bekommen könnten.

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Moritz Nicolas (Borussia Mönchengladbach) Relativ sicher dürfte sein, dass Oliver Baumann und Alexander Nübel zur WM fahren. Doch wer ist der dritte Keeper im Bunde? Noah Atubolu, Jonas Urbig, Finn Dahmen oder sogar Manuel Neuer? Tatsächlich gibt es mit Moritz Nicolas noch eine weitere Option. Der Gladbach-Keeper spielt eine bärenstarke Saison. Laut den Statistiken von "Ligainsider.de" ist Nicolas der beste deutsche Keeper in den Kategorien "Torschüsse gehalten in Prozent", "Großchancen vereitelt pro Spiel" und "Paraden pro Spiel". Zudem hat er mit 2,97 den besten Notendurchschnitt aller Bundesliga-Keeper. Ein Länderspiel hat Nicolas noch nicht bestritten, weshalb seine Chancen wohl nicht ganz so groß sind. Doch vielleicht überrascht uns Nagelsmann ja. Die Kader aller Teams im Überblick

Philipp Treu (SC Freiburg) Die Situation rechts hinten ist wahrlich besorgniserregend. Weder Josha Vagnoman noch der offensiv starke, aber defensiv anfällige Ridle Baku sind Optionen, auf die man sich im Ernstfall sicher verlassen kann. Warum also nicht Philipp Treu die Chance geben? Der 25-Jährige vom SC Freiburg hat zwar eine etwas wechselhafte Bundesliga-Saison gespielt, dafür in der Europa League starke Leistungen gezeigt. Treu ist ein guter Allrounder, der defensiv und offensiv in etwa gleich stark ist und notfalls auch auf der linken Seite aushelfen könnte. Bislang durfte der Freiburger nur zweimal für die deutsche U19 ran. Ein Debüt in der A-Nationalmannschaft wäre Stand jetzt überraschend, darf aber nicht ausgeschlossen werden. Fußball-WM: Weitere Tickets für deutsche Spiele ab Mittwochabend im Verkauf

WM 2026: Die Termine der Kader- und Nominierungsbekanntgabe aller Teams im Überblick

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Yann Bisseck (Inter Mailand) Es ist schon ein wenig erstaunlich, dass Yann Bisseck erst ein A-Länderspiel auf dem Konto hat und dieses auch schon über ein Jahr her ist. Der 25-Jährige ist derzeit Stammspieler bei Inter Mailand - und damit bei einer der stabilsten Abwehrreihen in Europa. Dazu hat er zuletzt mit Inter zum zweiten Mal den Titel in der Serie A geholt. Zufrieden mit seiner Entwicklung sind daher auch die Verantwortlichen in Mailand, die der bisherige Verzicht von Julian Nagelsmann auf Bisseck ebenso irritiert wie die Tatsache, dass der Bundestrainer noch keinmal im San Siro zu Besuch war. Bisseck will bis zuletzt um seine Chance kämpfen und hofft angesichts seiner Formkurve und seiner vielfältigen Einsetzbarkeit weiter auf eine WM-Nominierung. Bisseck ist mit seiner Größe von 1,96 Metern ein echter Fels in der Brandung und zudem noch sicher im Passspiel. Rein leistungstechnisch müsste der frühere Kölner eigentlich noch auf den WM-Zug aufspringen. Die letzten Nicht-Nominierungen lassen jedoch Zweifel offen.

Jeff Chabot (VfB Stuttgart) Der Stuttgarter hat noch kein A-Länderspiel bestritten, ist aber eine feste Größe in der Bundesliga. Sowohl am Boden (66 Prozent) als auch in der Luft (69 Prozent) gehört er zu den Top-Zweikämpfern der Liga. Chabot lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen und bringt die nötige Erfahrung mit. Zwar fehlt es ihm auf Top-Niveau ein wenig an Tempo, jedoch ist er bestens geeignet für Abwehrschlachten - und damit ein guter Kandidat für Momente, in denen Deutschland einen Sieg über die Zeit bringen muss. Womöglich zieht Nagelsmann deshalb ein Chabot-Debüt in Erwägung.

Matthias Ginter (SC Freiburg) Matthias Ginter war über einen langen Zeitraum Nationalspieler und hat immerhin 51 Länderspiele absolviert. Letztmals stand er jedoch im Juni 2023 im Kader. Feiert der Freiburger jetzt nach drei Jahren Abstinenz sein Comeback? Zwar ist eine Rückkehr bei Spielern in den 30ern eher eine Seltenheit, jedoch spielt Ginter eine ganz starke Saison. Insbesondere in der Europa League ist es unter anderem sein Verdienst, dass die Breisgauer im Finale stehen. Nicht auszuschließen, dass Nagelsmann das mit einer Nominierung belohnt.

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Tom Bischof (FC Bayern) Es ist bestens bekannt, dass Tom Bischof zu den größten deutschen Talenten im Mittelfeld gehört. Beim FC Bayern zählt er jedoch nicht zum Stammaufgebot, weshalb der 20-Jährige auch noch nicht in der A-Nationalmannschaft debütiert hat. Trotzdem ist es nicht ausgeschlossen, dass dies ausgerechnet bei der WM oder in den Testspielen zuvor passieren könnte. Bischof hat starke Spiele für die U21 gemacht und konnte zuletzt im Bayern-Trikot mit einer überzeugenden Leistung gegen Wolfsburg Werbung für sich machen. Bischof kann nicht nur im zentralen Mittelfeld, sondern auch als Außenverteidiger auflaufen. Diese Vielseitigkeit könnte dafür sorgen, dass Nagelsmann den Youngster doch noch aus dem Hut zaubert. WM 2026: Neuer Job für Ex-Freiburg-Trainer Christian Streich

Assan Ouédraogo (RB Leipzig) Julian Nagelsmann ist eigentlich ein Fan von Assan Ouédraogo. Folgerichtig durfte er im November 2025 sein Debüt feiern und erzielte auch gleich seinen ersten Treffer. Im Anschluss wurde es jedoch ruhig um den Leipzig-Youngster, weil er einmal mehr vom Verletzungspech eingeholt wurde. In den vergangenen Wochen konnte er wieder regelmäßig auflaufen, fiel jedoch anders als in der Hinrunde selten mit spektakulären Offensivaktionen auf. Allerdings wurde er von Coach Ole Werner auch in einer etwas defensiveren Rolle aufgestellt. So wirklich auf dem Zettel scheint Ouédraogo aktuell kaum einer zu haben, doch vielleicht ja ausgerechnet Nagelsmann.

Nicolò Tresoldi (FC Brügge) Es ist kein Geheimnis, dass Nagelsmann gerne einen echten Mittelstürmer mitnehmen würde, der als treffsichere Sturmkante agieren kann. Das Problem ist jedoch, dass weder Niclas Füllkrug noch der nahezu die ganze Saison verletzte Tim Kleindienst Argumente für eine Nominierung liefern konnten. Warum also nicht Nicolò Tresoldi zur WM mitnehmen? Der 21-Jährige hat in der deutschen U21 mit zwölf Toren in 24 Spielen überzeugt und spielt beim FC Brügge eine starke Saison. Unter dem Strich kommt der Youngster auf 19 Pflichtspieltreffer und sieben Assists - eine absolut WM-taugliche Bilanz.