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DFB-U21: Antonio Di Salvo bedauert Paul Wanners Entscheidung für Österreich
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:12 Min
Paul Wanner wird in Zukunft für Österreich statt für Deutschland auflaufen. Für U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo eine bedauerliche Entscheidung, für die er aber Verständnis hat.
DFB-Trainer Antonio Di Salvo hat die Entscheidung von Toptalent Paul Wanner für Österreich und gegen Deutschland bedauert.
"Ich finde das weiterhin schade, weil ich glaube, dass Paul hohes Potenzial besitzt und dass er auch noch nicht zu Ende ist. Er entwickelt sich weiter", sagte der Coach der deutschen U21-Nationalmannschaft.
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U21: Paul Wanner entscheidet sich für Österreich
Der 20 Jahre alte Wanner hatte noch im Oktober für die deutsche U21 gespielt, aktuell steht er erstmals im Aufgebot der österreichischen A-Nationalmannschaft. Di Salvo zeigte daher auch Verständnis.
"Er hat die Möglichkeit, die WM zu spielen. Ich gehe davon aus, dass er auch dort ein Thema sein wird. Wenn er den Schritt so gehen möchte, dann kann ich das verstehen", sagte er.
Wanner, der zu Saisonbeginn vom FC Bayern zur PSV Eindhoven gewechselt war, war schon länger von Österreich umworben worden, dem Geburtsland seiner Mutter.
Anfang März hatte er sich für einen Wechsel entschieden. "Diese Entscheidung war die wahrscheinlich schwerste meiner Karriere", sagte er anschließend.
Di Salvo respektierte den Schritt daher auch: "Es ist immer die Entscheidung des Spielers. Und wenn ein Spieler dazu steht, den Verband wechseln zu wollen, weil das sein Weg ist, dann akzeptiere und respektiere ich das natürlich."
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