Kadernominierung von England
Englands WM-Kader: Thomas Tuchel lässt mehrere Topstars von Real, Chelsea und aus Manchester zuhause
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:54 Min
Die Fußball-WM 2026 steht vor der Tür und viele Nationen haben ihre Kader bereits bekannt gegeben. Thomas Tuchel hat nun auch seine Auswahl für die englische Nationalmannschaft berufen. Er verzichtet dabei auf mehrere große Namen.
Der englische Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steht fest. Am Vormittag hat Thomas Tuchel sein Aufgebot für das Turnier in Mexiko, Kanada und den USA bekanntgegeben.
Bereits vorher waren einige Namen durchgesickert, die der deutsche Trainer nicht auf die Übersee-Reise mitnehmen würde.
So war es für viele keine Überraschung, dass zum Beispiel Stars wie Trent Alexander-Arnold von Real Madrid, Harry Maguire von Manchester United, Cole Palmer vom FC Chelsea und Phil Foden von Manchester City und kein Teil der "Three Lions" sein werden.
So sieht der England-Kader für die WM 2026 aus:
Tor: Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford
Abwehr: Reece James, Marc Guehi, Dan Burn, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones
Mittelfeld: Declan Rice, Jude Bellingham, Kobbie Mainoo, Elliot Anderson, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Morgan Rogers
Angriff: Harry Kane, Bukayo Saka, Anthony Gordon, Noni Madueke, Marcus Rashford, Ivan Toney, Ollie Watkins
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