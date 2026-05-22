Relegation 2. Bundesliga
Relegation: Ticket-Wahnsinn bei Rot-Weiss Essen gegen Fürth - 85.000 Anfragen
Aktualisiert:von Tobias Wiltschek
2. Bundesliga
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Videoclip • 01:49 Min
Über 80.000 Tickets hätte Rot-Weiss Essen für das Relegations-Hinspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth verkaufen können. Nicht mal ein Viertel davon kann der Verein unter die Leute bringen.
Das Relegations-Hinspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth (ab 19:50 Uhr live bei SAT.1 und Joyn) hat bei Rot-Weiss Essen für einen unglaublichen Ansturm auf Tickets gesorgt.
Der Heimbereich im Stadion an der Hafenstraße, der insgesamt für 16.700 Fans Platz bietet, war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.
Wie der Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet mitteilte, hätte "RWE für diese Partie an der Hafenstraße für den Heimbereich 80.000 bis 85.000 Tickets verkaufen können".
Ausdruck der verzweifelten Suche nach Tickets ist auch die Tatsache, dass auch noch zwei Stunden nach Beginn des Online-Verkaufs über 11.000 Fans in der Warteschlange waren, obwohl ihre Chance auf eine Karte schon lange gegen Null tendierte, wie die "WAZ" berichtete.
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Auch Relegations-Zuschlag schreckt RWE-Fans nicht ab
Fans, die ein Ticket ergattern konnten, ließen sich demnach auch nicht von den erhöhten Preisen abschrecken. Für die Relegation kosteten die Karten mit 45 Euro für einen Sitzplatz der Kategorie 1 neun Euro mehr als in der Drittliga-Saison.
Rot-Weiss Essen spielte in den 1960er und 70er Jahren noch in der Bundesliga. In der Saison 2006/07 war RWE zuletzt in der 2. Liga, ehe der Verein binnen kurzer Zeit bis in die 5. Liga abstürzte.
In den vergangenen Jahren haben sich die Essener in der 3. Liga etabliert, nun winkt mit dem Aufstieg in die 2. Liga der größte Erfolg seit Jahrzehnten.
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