DFB-Pokal
Manuel Neuer verletzt: FC Bayern bestätigt Ausfall fürs DFB-Pokalfinale - das ist das Problem
Aktualisiert:von Tobias Wiltschek
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Nagelsmann stellt Neuer bei WM ins Tor
Videoclip • 01:09 Min • Ab 12
Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern beim Showdown um den Pokal gegen den VfB Stuttgart. Der Rekordmeister begründet dies mit "muskulären Problemen".
Bittere Gewissheit für den FC Bayern! Die Münchner müssen im Finale des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart (Sa. ab 20 Uhr im Liveticker) auf Torwart Manuel Neuer verzichten.
Einen Bericht von "Sky" bestätigte der FCB mittlerweile. Demnach fällt der Weltmeister von 2014, der erst am Donnerstag für die anstehende WM nominiert wurde, wegen "muskulärer Probleme" aus.
Neuer musste schon beim letzten Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln in der 60. Minute aufgrund von Problemen an der linken Wade gegen Jonas Urbig ausgewechselt werden. Der 22-Jährige wird Neuer auch im Finale vertreten.
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Nagelsmann begründet Neuer-Nominierung
Zunächst war allgemein davon ausgegangen worden, dass Neuer dennoch für das Endspiel in Berlin zur Verfügung stehen würde. Nun scheint die Verletzung doch schwerer zu sein, auch wenn es bei "Sky" heißt: "Der Heilungsprozess verläuft sehr gut. Es besteht jedoch noch ein Restrisiko. Manuel Neuer möchte dieses Risiko nicht eingehen – auch mit Blick auf die Weltmeisterschaft."
Für die war der 40-Jährige von Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert worden, obwohl der Torhüter vor knapp zwei Jahren nach der Heim-EM 2024 seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekanntgegeben hatte.
Nagelsmann begründete den Rückruf des Bayern-Keepers bei der Nominierungs-Pressekonferenz mit der "Aura von Manu" und "weil es einfach Manuel Neuer ist".
Ob die Verletzung auch Auswirkungen auf die unmittelbare WM-Vorbereitung des DFB-Teams haben könnte, die am kommenden Mittwoch startet, ist noch nicht bekannt.
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