Manuel Neuer verletzt: FC Bayern bestätigt Ausfall fürs DFB-Pokalfinale - das ist das Problem

:newstime Nagelsmann stellt Neuer bei WM ins Tor Videoclip • 01:09 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern beim Showdown um den Pokal gegen den VfB Stuttgart. Der Rekordmeister begründet dies mit "muskulären Problemen".

Bittere Gewissheit für den FC Bayern! Die Münchner müssen im Finale des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart (Sa. ab 20 Uhr im Liveticker) auf Torwart Manuel Neuer verzichten. Einen Bericht von "Sky" bestätigte der FCB mittlerweile. Demnach fällt der Weltmeister von 2014, der erst am Donnerstag für die anstehende WM nominiert wurde, wegen "muskulärer Probleme" aus. Neuer musste schon beim letzten Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln in der 60. Minute aufgrund von Problemen an der linken Wade gegen Jonas Urbig ausgewechselt werden. Der 22-Jährige wird Neuer auch im Finale vertreten.

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