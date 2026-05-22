Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

DFB-Pokal

Manuel Neuer verletzt: FC Bayern bestätigt Ausfall fürs DFB-Pokalfinale - das ist das Problem

Aktualisiert:

von Tobias Wiltschek

:newstime

Nagelsmann stellt Neuer bei WM ins Tor

Videoclip • 01:09 Min • Ab 12

Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern beim Showdown um den Pokal gegen den VfB Stuttgart. Der Rekordmeister begründet dies mit "muskulären Problemen".

Bittere Gewissheit für den FC Bayern! Die Münchner müssen im Finale des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart (Sa. ab 20 Uhr im Liveticker) auf Torwart Manuel Neuer verzichten.

Einen Bericht von "Sky" bestätigte der FCB mittlerweile. Demnach fällt der Weltmeister von 2014, der erst am Donnerstag für die anstehende WM nominiert wurde, wegen "muskulärer Probleme" aus.

Neuer musste schon beim letzten Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln in der 60. Minute aufgrund von Problemen an der linken Wade gegen Jonas Urbig ausgewechselt werden. Der 22-Jährige wird Neuer auch im Finale vertreten.

Kommende Fußball-Livestreams auf Joyn

  • Bald verfügbar

    Heute, 19:50 Uhr • Fussball

    2. Bundesliga-Relegation: Rot-Weiss Essen - SpVgg Greuther Fürth (Hinspiel) im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    205 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 19:50 Uhr • Fussball

    2. Bundesliga-Relegation: Rot-Weiss Essen - SpVgg Greuther Fürth (Hinspiel) im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    205 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 23.05. 11:20 • Fussball

    Finaltag der Amateure live: Vier Konferenzen im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    460 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 23.05. 11:20 • Fussball

    Finaltag der Amateure live: Vier Konferenzen im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    460 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 23.05. 19:00 • Fussball

    DFB-Pokal-Finale im Livestream: FC Bayern - VfB Stuttgart

    Verfügbar auf Joyn

    240 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 23.05. 19:00 • Fussball

    DFB-Pokal-Finale im Livestream: FC Bayern - VfB Stuttgart

    Verfügbar auf Joyn

    240 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

Nagelsmann begründet Neuer-Nominierung

Zunächst war allgemein davon ausgegangen worden, dass Neuer dennoch für das Endspiel in Berlin zur Verfügung stehen würde. Nun scheint die Verletzung doch schwerer zu sein, auch wenn es bei "Sky" heißt: "Der Heilungsprozess verläuft sehr gut. Es besteht jedoch noch ein Restrisiko. Manuel Neuer möchte dieses Risiko nicht eingehen – auch mit Blick auf die Weltmeisterschaft."

Für die war der 40-Jährige von Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert worden, obwohl der Torhüter vor knapp zwei Jahren nach der Heim-EM 2024 seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekanntgegeben hatte.

Nagelsmann begründete den Rückruf des Bayern-Keepers bei der Nominierungs-Pressekonferenz mit der "Aura von Manu" und "weil es einfach Manuel Neuer ist".

Ob die Verletzung auch Auswirkungen auf die unmittelbare WM-Vorbereitung des DFB-Teams haben könnte, die am kommenden Mittwoch startet, ist noch nicht bekannt.

Mehr DFB-Pokal-News