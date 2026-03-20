U21: Said El Mala und drei Neue - Kader für EM-Qualifikation gegen Nordirland und Griechenland

Mit Said El Mala, aber ohne Lennart Karl geht die deutsche U21-Nationalmannschaft in die vorentscheidenden Spiele der EM-Qualifikation.

Während Shootingstar Lennart Karl vom FC Bayern von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die A-Nationalmannschaft nominiert wurde und auf ein WM-Ticket hoffen darf, soll sich der Kölner Tempodribbler Said El Mala erst einmal weiter unter U21-Coach Antonio Di Salvo beweisen.

"Lennart zeigt bei den Bayern in der Bundesliga und Champions League starke Leistungen auf höchstem Niveau und hat sich damit diese Nominierung verdient", sagte Di Salvo. "Auch bei uns hat er in der November-Abstellung mit drei Toren in zwei Spielen überzeugt."

Neu im Kader der DFB-Auswahl sind Karim Coulibaly (Werder Bremen), Max Finkgräfe (RB Leipzig) und Cajetan Lenz (VfL Bochum).

"Wir freuen uns darauf, diese Spieler kennenzulernen, und sind gespannt, wie sie sich einbringen werden", betonte Di Salvo. Rückkehrer sind Linus Gechter (Hertha BSC) und Brajan Gruda (Leipzig). Fehlen wird dagegen Paul Wanner, der sich für einen Verbandswechsel entschieden hat und vor seinem Debüt für Österreichs A-Nationalmannschaft steht.