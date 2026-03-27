Uli Hoeneß zu Homosexualität im Fußball: "Überhaupt kein Problem"

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat das Coming-out von St. Paulis Nachwuchs-Coach Christian Dobrick begrüßt.

Uli Hoeneß hat das Coming-out des Fußball-Nachwuchstrainers Christian Dobrick begrüßt.

"Ich sehe da überhaupt kein Problem drin", sagte der Ehrenpräsident von Bayern München den Sendern "RTL/ntv".

"Wenn das bei Bayern München vorkommen würde, würde derjenige überhaupt kein Problem kriegen, sondern viel eher Unterstützung", betonte Hoeneß: "Falls er medial oder auch im Internet angegriffen würde, würden wir ihn wie immer alle unsere Leute verteidigen."