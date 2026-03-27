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Uli Hoeneß zu Homosexualität im Fußball: "Überhaupt kein Problem"
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Videoclip • 01:01 Min
Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat das Coming-out von St. Paulis Nachwuchs-Coach Christian Dobrick begrüßt.
Uli Hoeneß hat das Coming-out des Fußball-Nachwuchstrainers Christian Dobrick begrüßt.
"Ich sehe da überhaupt kein Problem drin", sagte der Ehrenpräsident von Bayern München den Sendern "RTL/ntv".
"Wenn das bei Bayern München vorkommen würde, würde derjenige überhaupt kein Problem kriegen, sondern viel eher Unterstützung", betonte Hoeneß: "Falls er medial oder auch im Internet angegriffen würde, würden wir ihn wie immer alle unsere Leute verteidigen."
Dobrick: "Im Fußball gelten Schwule noch immer als Außerirdische
Dobrick (29) hatte am Dienstag als erster Trainer aus dem Stab eines Bundesligavereins öffentlich über seine Homosexualität gesprochen.
Bei seinem Coming-out, das er via RTL und stern kommunizierte, beklagte der U19-Trainer des FC St. Pauli Anfang der Woche: "Im Profifußball gelten Schwule noch immer als Außerirdische."
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