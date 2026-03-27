Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Fußball

Uli Hoeneß zu Homosexualität im Fußball: "Überhaupt kein Problem"

ran Fußball

DFB-Team: Rüdiger-Rückkehr? Nagelsmann erklärt seine Rolle

Videoclip • 01:01 Min

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat das Coming-out von St. Paulis Nachwuchs-Coach Christian Dobrick begrüßt.

Uli Hoeneß hat das Coming-out des Fußball-Nachwuchstrainers Christian Dobrick begrüßt.

"Ich sehe da überhaupt kein Problem drin", sagte der Ehrenpräsident von Bayern München den Sendern "RTL/ntv".

"Wenn das bei Bayern München vorkommen würde, würde derjenige überhaupt kein Problem kriegen, sondern viel eher Unterstützung", betonte Hoeneß: "Falls er medial oder auch im Internet angegriffen würde, würden wir ihn wie immer alle unsere Leute verteidigen."

Dobrick: "Im Fußball gelten Schwule noch immer als Außerirdische

Dobrick (29) hatte am Dienstag als erster Trainer aus dem Stab eines Bundesligavereins öffentlich über seine Homosexualität gesprochen.

Bei seinem Coming-out, das er via RTL und stern kommunizierte, beklagte der U19-Trainer des FC St. Pauli Anfang der Woche: "Im Profifußball gelten Schwule noch immer als Außerirdische."

- Anzeige -
- Anzeige -

Mehr News zum Fußball

Fußball

Tresoldi-Show bei U21-Sieg gegen Nordirland

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat in der EM-Qualifikation gegen Nordirland souverän gewonnen.