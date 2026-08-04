ran Fußball Fußball - Hansa-Fans erobern England: "Champions-League-Feeling" Videoclip • 01:27 Min Link kopieren Teilen

In Europas Top-Ligen läuft das Sommer-Transferfenster. Entsprechend gibt es zahlreiche Spekulationen rund um mögliche Wechsel der Superstars. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte.

ran fasst die wichtigsten internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

+++ 4. August 19:49 Uhr: Wechselt der Ex-Münchner Nicolas Jackson innerhalb Londons? +++ Ex-Bayern-Leihspieler Nicolas Jackson hat wohl das Interesse von Tottenham auf sich gezogen. Laut der "Daily Mail" soll Spurs-Coach Roberto De Zerbi ein Auge auf den Senegalesen geworfen haben, der bei seinem Stammverein Chelsea wohl keine wirkliche Perspektive mehr haben dürfte. Dennoch heißt es im Bericht, dass Chelsea für einen Verkauf eine Ablösesumme von 76 Millionen Euro fordern soll. Offizielle Gespräche zwischen den Klubs sollen noch nicht stattgefunden haben. Jackson hat bei den "Blues" noch einen sehr langfristigen Kontrakt bis 2033. Für die Bayern kam Jackson in der Vorsaison in 34 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei elf Treffer. Zudem bereitete der 25-Jährige auch noch vier Tore vor.

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+++ 4. August 12:30 Uhr: WM-Held Ferran Torres will noch in diesem Sommer zu PSG +++ Laut "Foot Mercato" möchte Ferran Torres den FC Barcelona wohl noch in diesem Sommer verlassen und zu Paris Saint-Germain wechseln. Bereits in dieser Woche sollen nun erste Gespräche zwischen den Vereinen geplant sein. Demnach sollen die Katalanen einen Verkauf ihres Stürmers ernsthaft in Erwägung ziehen und den Markt nach dem Abgang Robert Lewandowskis nach einem Ersatz durchforsten. PSG ist nach dem Abgang von Stürmer Gonçalo Ramos zur AC Mailand auf der Suche nach einem neuen Stürmer und soll den Spanier bereits seit mehreren Wochen beobachten. Der 26-Jährige machte vor allem mit dem Siegtreffer im Finale der Weltmeisterschaft gegen Argentinien auf sich aufmerksam. Torres Vertrag bei den Katalanen läuft im kommenden Jahr aus. Anzeichen für Gespräche bezüglich einer möglichen Vertragsverlängerung mit dem Weltmeister soll es laut "NBC" dennoch bisher keine gegeben haben. Aufgrund der fehlenden Wertschätzung ist Torres offenbar gewillt, den Verein zu verlassen. Über einen Verbleib in Barcelona hat er klare Vorstellungen. "Sie müssen zeigen, dass sie mich wollen. Dass sie zu Verhandlungen kommen und wir am Ende alle miteinander reden." Außerdem müsste der FC Barcelona laut "Marca" im Falle einer möglichen Verlängerung wohl weitere acht Millionen Euro an Manchester City überweisen, die Torres im Jahr 2022 an die Katalanen abgaben. Die Grundlagen für einen möglichen Transfer sollen bereits stehen und auch wirtschaftlich gebe es wohl keine großen Probleme.

+++ 3. August, 15:25 Uhr: Tottenham blitzt bei Gakpo ab +++ Der FC Liverpool hat Tottenham Hotspur unmissverständlich klar gemacht, dass Cody Gakpo in diesem Jahr nicht zum Verkauf steht. Das berichtet "Talksport". Die Reds haben angesichts der derzeitigen Verletzungsmisere im Kader kein Interesse, einen ihrer größten Leistungsträger der vergangenen Jahre abzugeben. Auch nicht für eine Mega-Ablöse. Dabei wären die Spurs laut "Fabrizio"‘ Romano bereit gewesen, für den Niederländer tief in die Tasche zu greifen. Wegen seines bis 2030 laufenden Vertrags an der Anfield Road sei von 85 Millionen Euro die Rede gewesen, berichtet der Transfer-Experte Unter normalen Umständen wäre Gakpo offenbar nicht unverkäuflich gewesen. Doch der Achillessehnenriss von Stürmer Hugo Ekitike (Rückkehr frühstens Januar 2027) lässt den Reds derzeit keinen Spielraum.

+++ 2. August, 21:04 Uhr: Zurück nach Italien? Ex-Bayern-Talent Joshua Zirkzee gibt wohl Wechsel-Zusage +++ Der frühere Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee sieht seine sportliche Zukunft wohl nicht bei Manchester United. Wie die italienische Zeitung "Gazzetta dello Sport" berichtet, soll der 25-Jährige vor einer möglichen Rückkehr in die Serie A stehen. Dort schaffte er einst bei Bologna den internationalen Durchbruch und nun dürfte Rekordmeister Juventus Turin Interesse am 1,93-Meter-Hünen haben. Dem Bericht nach soll er signalisiert haben, sich einen Wechsel zur "Alten Dame" gut vorstellen zu können. Juventus hat zwar nun auch den bisherigen Leih-Stürmer Randal Kolo Muani fest von Paris St.-Germain verpflichtet, will aber dennoch am Transfermarkt einen weiteren Angreifer an Land ziehen. In Manchester hat Zirkzee noch einen Vertrag bis 2029, konte aber seit Beginn seiner Ära im Old Trafford sportlich nie wirklich überzeugen. Im Gespräch dürfte nun eine Leihe mit Kaufoption sein.

+++ 1. August, 21:12 Uhr: Arsenal wohl vor 93-Millionen-Deal rund um Bruno Guimaraes +++ Der englische Meister FC Arsenal dürfte sich demnächst wohl mit Bruno Guimaraes verstärken. Laut englischen Medienberichten soll der Wechsel des 28 Jahre alten Mittelfeldspielers zu den Gunners bevorstehen. Den Berichten zufolge sind die Londoner bereit, umgerechnet 93 Millionen Euro Ablöse für den Brasilianer an dessen Klub Newcastle United zu bezahlen. Zuvor sollen die "Magpies" ein Angebot über 80 Millionen Euro und fünf Millionen Euro an Boni noch abgelehnt haben. Guimaraes soll der absolute Wunschspieler von Arsenal-Coach Mikel Arteta sein, um seine Mittelfeldzentrale um Declan Rice und Martin Zubimendi zu fordern, aber auch zu entlasten angesichts der Vielzahl an Spielen.

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+++ 31. Juli, 11:00 Uhr: Ter Stegen zieht es wohl auf Leihbasis zu Ajax Amsterdam +++ Die Transfer-Saga um Marc Andre ter Stegen soll nun endlich sein Ende gefunden haben. Nachdem schon seit Wochen entsprechende Meldungen kursierten, berichtet die spanische Zeitung "Marca" nun, dass der Nationaltorhüter auf Leihbasis für ein Jahr in die Eredivisie zum niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam wechseln werde. Aktuell befindet sich der Keeper mit dem FC Barcelona im Trainingslager in Birmingham. Immerhin steht der 34-Jährige bei den Katalanen noch bis 2028 unter Vertrag. Die "Marca" schreibt jedoch, dass der Deutsche das Trainingslager nun in Richtung Amsterdam verlassen werde, um dort die Leihe endgültig abzuschließen. Offenbar einigten sich Ajax Amsterdam und der FC Barcelona am Donnerstag. Eine offizielle Bestätigung des Transfers gibt es allerdings weiterhin nicht.