Fußball
Letzte Ehre für Franco Baresi: AC Milan trauert um Ikone
Veröffentlicht:von SID
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Fußball-Welt trauert um Abwehr-Ikone Baresi
Videoclip • 01:05 Min • Ab 12
Am Dienstag hat in Mailand die Trauerfeier für die verstorbene Fußball-Ikone Franco Baresi stattgefunden. Mit dabei waren auch zahlreiche Weggefährten des einstigen Milan-Stars.
Franco Baresis frühere Mitspieler Marco van Basten und Roberto Donadoni trugen den Sarg, Tausende Milan-Tifosi feierten ihre ewige Nummer 6 in der schweren Stunde mit Bannern und Gesängen: Am Dienstagnachmittag fand in der Mailänder Basilika Sant'Ambrogio die Trauerfeier für den am Freitag im Alter von 66 Jahren verstorbenen Baresi statt.
Zu den zahlreichen anwesenden Fußballstars und Persönlichkeiten aus der Historie der AC Mailand gehörten auch Baresis ehemalige Teamkollegen Paolo Maldini, Roberto Baggio und Alessandro Costacurta.
Vor der Kirche sangen Trauernde Fangesänge und schwenkten rot-schwarze Fahnen sowie Trikots mit Baresis Rückennummer.
Franco Baresi: Drei Europapokal-Siege mit Milan
Der frühere Libero Baresi, der 1982 mit Italien Weltmeister wurde und 1994 im WM-Finale stand, führte Milan in den 1980er-und 1990er-Jahren als Kapitän zu drei Europapokalsiegen und sechs italienischen Meistertiteln.
Er beendete seine Karriere 1997 nach 719 Spielen für die Rossoneri – eine Marke, die nur von Maldini übertroffen wurde.
Zur Todesursache gibt es keine Angaben. Im August 2025 hatte sich Baresi einer Operation zur Entfernung eines Lungenknotens unterzogen.
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