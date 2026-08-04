Letzte Ehre für Franco Baresi: AC Milan trauert um Ikone

Am Dienstag hat in Mailand die Trauerfeier für die verstorbene Fußball-Ikone Franco Baresi stattgefunden. Mit dabei waren auch zahlreiche Weggefährten des einstigen Milan-Stars.

Franco Baresis frühere Mitspieler Marco van Basten und Roberto Donadoni trugen den Sarg, Tausende Milan-Tifosi feierten ihre ewige Nummer 6 in der schweren Stunde mit Bannern und Gesängen: Am Dienstagnachmittag fand in der Mailänder Basilika Sant'Ambrogio die Trauerfeier für den am Freitag im Alter von 66 Jahren verstorbenen Baresi statt.

Zu den zahlreichen anwesenden Fußballstars und Persönlichkeiten aus der Historie der AC Mailand gehörten auch Baresis ehemalige Teamkollegen Paolo Maldini, Roberto Baggio und Alessandro Costacurta.

Vor der Kirche sangen Trauernde Fangesänge und schwenkten rot-schwarze Fahnen sowie Trikots mit Baresis Rückennummer.