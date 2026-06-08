WM-Qualifikation
WM-Quali der Frauen: Slowenien vs. Deutschland live im Joyn-Stream, Free-TV und Ticker
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
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Videoclip • 01:21 Min
Für die DFB-Frauen steht das letzte Spiel in der WM-Qualifikation gegen Slowenien an. ran erklärt, wie ihr die Partie kostenlos verfolgen könnt.
Im letzten Gruppenspiel für die Qualifikation für die Frauen-Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Slowenien.
Für das DFB-Team geht es in der Partie allerdings um wenig. Die WM-Quali machte das Team durch das 2:0 gegen Norwegen vor wenigen Tagen bereits perfekt.
Im Hinspiel gegen Slowenien konnte die DFB-Auswahl deutlich mit 5:0 gewinnen.
ran zeigt euch, wie ihr das Spiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft live verfolgen könnt.
Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Dienstag, 09.06. 17:45 • Fussball
Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live
150 MinBald verfügbar
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Donnerstag, 11.06. 21:00 • Fussball
WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream
120 MinBald verfügbar
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Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball
WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream
195 MinBald verfügbar
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Slowenien vs. Deutschland live: Wann ist Anstoß in der WM-Qualifikation?
Spiel: Slowenien vs. Deutschland
Wettbewerb: WM-Qualifikation Frauen (Europa), Gruppe A4, 6. Spieltag
Datum: 9. Juni 2026
Uhrzeit: 18:00 Uhr
Austragungsort: Stadion Stožice (Ljubljana)
Slowenien - Deutschland live: Läuft das Spiel der DFB-Frauen im Free-TV?
Ja. Das Spiel zwischen Slowenien und Deutschland wird im Free-TV bei "ZDF" übertragen.
DFB-Frauen gegen Slowenien: Gibt es einen kostenlosen Livestream?
Ja! Das Spiel ist kostenlos im Livestream auf Joyn und in der ZDF-Mediathek verfügbar.
WM-Quali live: Wo gibt’s einen Liveticker zum Spiel Slowenien vs. Deutschland ?
Einen Liveticker zur Partie zwischen Slowenien und Deutschland gibt's wie gewohnt auf ran.joyn.de.
Slowenien gegen Deutschland live: Übersicht zum WM-Quali-Spiel der DFB-Frauen
Hier das Wichtigste zur TV-Übertragung des WM-Qualispiels der DFB-Frauen gegen Slowenien.
Paarung: Slowenien vs. Deutschland
Datum und Uhrzeit: 9. Juni 2026; 18:00 Uhr
Trainer: Christian Wück (Deutschland), Sasa Kolman (Slowenien)
Free-TV: ZDF
Livestream: Joyn, ZDF-Mediathek
Liveticker: ran.joyn.de
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