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LEGO Arena Show: Das WM-Warmup im Free-TV auf ProSieben und kostenlos im Joyn-Livestream

Aktualisiert:

von Philipp Schmalz

ran Fußball

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Videoclip • 02:09 Min

Vor dem ersten WM-Auftritt der deutschen Nationalmannschaft stimmt ProSieben mit der "LEGO Arena Show" auf das Spiel gegen Curacao ein. ran hat alle Informationen im Überblick.

Die Weltmeisterschaft 2026 rückt immer näher. Den ersten Auftritt der deutschen Nationalmannschaft wird es am 14. Juni (19:00 Uhr im Liveticker) geben. Dann trifft die DFB-Elf auf Curacao.

In den Stunden zuvor können sich Fans mit der "LEGO® Arena Show" in WM-Stimmung bringen. In der Show treten vier Zweierteams in abwechslungsreichen Fußball-Challenges um den Creator-Cup-Pokal gegeneinander an.

Mit dabei sind die Brotatos, Tisi Schubech und ViscaBarca mit GamerBrother sowie Elias Nehrlich. Das vierte Team bilden zwei Zuschauer:innen.

ran hat alle Informationen zum Event zusammengefasst.

Die WM-Livestreams auf Joyn

  • Bald verfügbar

    Donnerstag, 11.06. 21:00 • Fussball

    WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Donnerstag, 11.06. 21:00 • Fussball

    WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

  • Bald verfügbar

    Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball

    WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    195 Min

    Bald verfügbar

    Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball

    WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    195 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 13.06. 21:00 • Fussball

    WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 13.06. 21:00 • Fussball

    WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

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Wann und wo findet die "LEGO Arena Show" statt?

Die "LEGO Arena Show" findet am 14. Juni im BMW Park München statt. Das genaue Programm sieht wie folgt aus:

  • 12:30 Uhr: Doors Open & Welcome

  • 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr: Mach mit: Fußballspaß & Bewerbung als Einlaufkind (bis 15:00 Uhr)

  • 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr: LEGO Arena Show mit Creator Cup & Special Guests

  • 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr: Vorprogramm Public Viewing

  • 19:00 Uhr: Deutschland vs. Curacao live

Wann wird die "LEGO Arena Show" im Free-TV und im Joyn-Livestream übertragen?

Die Übertragung des Creator Cups auf ProSieben startet um 16:00 Uhr. Gleiches gilt für den kostenlosen Livestream auf Joyn.

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"LEGO Arena Show": Diese Stars und Promis sind mit dabei

  • Joko Winterscheidt (pfeift die Liveshow offiziell an)

  • Steven Gätjen (Moderator)

  • Florian Malburg (Kommentator)

  • Pascal "Qualle" Martin (Schiedsrichter)

  • Tisi Schubech (Team 1)

  • ViscaBarca und GamerBrother (Team 2)

  • Brotatos (Team 3)

  • Elias Nehrlich (Quizmaster)

Zudem ist auch Fußball-Weltmeister und DFB-Legende Lukas Podolski mit von der Partie.

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Wie kommt man an Tickets für die "LEGO Arena Show" im BMW Park München?

Tickets für die "LEGO Arena Show" im BMW Park München gibt es über das Portal Appointedd. Über diesen Link geht es zur Ticket-Seite.

"Aktuell sind alle Tickets ausverkauft. Schau gerne regelmäßig vorbei – zurückgegebene Tickets werden hier erneut angeboten", heißt es auf der Website.

Wie kann man sich als Teilnehmer:in für den Creator Cup bei der "LEGO Arena Show" bewerben?

Neben Social-Media-Stars wie TisiSchubech, ViscaBarca und GamerBrother sowie den Brotatos wird ein viertes Team aus zwei Zuschauer:innen beim Kampf um den Creator-Cup-Pokal teilnehmen.

"Gesucht wird ein 2er-Team, das Fußball nicht nur schaut, sondern lebt. Egal ob Ballgefühl, Fußballwissen oder schnelle Reaktion – hier zählen Skills, Teamgeist und starke Nerven. Euch erwarten Challenges für Körper und Köpfchen", betont Veranstalter Redseven Entertainment GmbH.

Mit einem aussagekräftigen Video kann man sich über diesen Link bewerben.

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