DFB-Team: "Wir brauchen den einfach" - Fans reagieren auf Neuer-Nominierung

Für die DFB-Frauen steht das nächste Spiel in der WM-Qualifikation gegen Norwegen an. ran erklärt euch, wie ihr die Partie kostenlos verfolgen könnt.

Top-Spiel in Qualifikationsgruppe 4 der Liga A zur Frauen-Weltmeisterschaft 2027. Tabellenführer Deutschland trifft in Köln auf Norwegen.

Ein Sieg des DFB-Teams wäre gleichbedeutend mit der direkten Qualifikation zur WM-Endrunde in Brasilien.

In den ersten drei Spielen konnte man dreimal als Sieger vom Platz gehen, wohingegen es zuletzt ein enttäuschendes 0:0-Unentschieden gegen Österreich gab.

Gegen Norwegen wurde das Hinspiel im März allerdings deutlich mit 4:0 gewonnen. Glückt nun die endgültige WM-Qualifikation?

ran zeigt euch, wie ihr das Spiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft live verfolgen könnt.