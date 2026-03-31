Als Tribünengast bei Testspiel: FIFA-Präsident Gianni Infantino hält an Irans WM-Teilnahme fest

ran Fußball Donald Trump: Gianni Infantino beim "Friedensrat" mit USA-Kappe Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Rund um die Debatte bezüglich der WM-Teilnahme des Irans besucht FIFA-Präsident Gianni Infantino ein Testspiel in der Türkei.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat inmitten der WM-Debatte ein Testspiel des Iran in der Türkei besucht - und abermals versichert, dass das Land an dem Turnier im Sommer teilnehmen soll. Wie die Nachrichtenagentur "AFP" berichtete, tauchte der Chef des Fußball-Weltverbandes am Dienstag unangekündigt bei der Partie in Antalya zwischen dem iranischen Nationalteam und Costa Rica auf. Dortmund: "Selbstliebe, statt Echte Liebe"! Schlotterbeck-Dementi lässt tief blicken - ein Kommentar "Der Iran wird bei der Weltmeisterschaft dabei sein. Dafür sind wir hier. Wir freuen uns, denn es ist eine sehr, sehr starke Mannschaft, ich bin sehr glücklich", sagte Infantino in der Halbzeitpause: "Ich habe die Mannschaft gesehen, ich habe mit den Spielern und dem Trainer gesprochen, also ist alles in Ordnung."

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