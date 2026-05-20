ran Fußball Premiere! Hummels und Müller kommentieren WM-Sieg 2014 Videoclip • 01:07 Min Link kopieren Teilen

Am Donnerstag wird Julian Nagelsmann seinen WM-Kader offiziell bekanntgeben. Vorher wählt ran-Experte Markus Babbel seine Auswahl für die Endrunde.

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Tor: „Ich sehe auch Neuer, Baumann und Nübel als die besten drei Torhüter – auch in der Reihenfolge. Es ist für mich die richtige Entscheidung, Neuer als Nummer 1 zurückzuholen, da gibt es für mich gar keine Diskussion. Er ist nach wie vor herausragend gut. Nur die Art und Weise der Kommunikation ist halt einfach eine Katastrophe.“

Abwehr: „Tah und Schlotterbeck sind gesetzt, und ich würde auch Anton mitnehmen. Auf Rüdiger würde ich dagegen verzichten, weil er mich in dieser Spielzeit nicht überzeugt hat. Bisseck fehlt bei mir aber ebenfalls - das liegt aber auch an mir, weil ich ihn einfach zu selten gesehen habe. Bei mir wäre Matthias Ginter in jedem Fall dabei, weil er eine überragende Saison gespielt hat. Wenn so eine Leistung nicht reicht für eine WM, dann weiß ich auch nicht. Links hinten ist Raum gesetzt. Dahinter sehe ich Brown und Mittelstädt auf dem gleichen Niveau, und dann musst du den jüngeren mitnehmen. Rechts hinten hat man nicht die ganz großen Optionen und Joshua Kimmich kann auch von dieser Position aus viel Dampf machen, denn man bekommt dort viele Bälle und kann schon auch eine gewisse Kreativität einbringen. Baku hat sich bei Leipzig als Stammspieler etabliert, daher muss man ihn als Backup mitnehmen.“

Mittelfeld: „Ein klares Ja bei Pavlovic, Stiller, Nmecha, Wirtz, Musiala, Lewelling und Goretzka. Karl muss dabei sein mit seiner Unbekümmertheit und auch El Mala, wenn noch Platz ist. Ouedraogo ist ein total spannender Spieler, vom Potenzial her würde ich ihn mitnehmen – und auf Sane und Adeyemi verzichten. Und Führich wäre bei mir definitiv dabei. Er war in den letzten Monaten der beste Spieler beim VfB Stuttgart, der wirklich konstant in jedem Spiel auf hohem Niveau gespielt hat. Tut mir leid für Bischof und Groß, die es auch verdient hätten. Aber die anderen finde ich stärker.“

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Sturm: Undav, Havertz, Woltemade müssen mit, und auch Beier. Füllkrug und Kleindienst haben viel zu wenig gespielt, um eine WM-Nominierung zu rechtfertigen.“

Markus Babbels WM-Kader in der Übersicht: Tor (3): Neuer, Baumann, Nübel Abwehr (8): Tah, Schlotterbeck, Anton, Ginter, Kimmich, Baku, Raum, Brown Mittelfeld (11): Pavlovic, Stiller, Nmecha, Goretzka, Wirtz, Musiala, Lewelling, Karl, El Mala, Ouedraogo, Führich Sturm (4): Undav, Havertz, Woltemade, Beier

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