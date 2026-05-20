17:30 SAT.1 Bayern FC Bayern feiert Rekordsaison: Manuel Neuer im Fokus der WM-Frage Videoclip • 01:20 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

ran-Experte Markus Babbel begrüßt die Rückkehr von Manuel Neuer ins WM-Aufgebot – kritisiert aber die Art und Weise des Vorgehens von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit deutlichen Worten.

Es kommt nicht häufig vor, dass Markus Babbel mit Julian Nagelsmann einer Meinung ist. Aber beim Comeback von Manuel Neuer ist er voll auf einer Linie mit dem Bundestrainer, weil er den Bayern-Kapitän nach wie vor für den mit Abstand besten deutschen Torhüter hält. WM-Kader: Nächste BVB-Stars wohl dabei

Die DFB-Kaderbekanntgabe am 21. Mai ab 13:00 Uhr im Livestream auf Joyn "Es ist die richtige Entscheidung, Neuer als Nummer eins zurückzuholen, da gibt es für mich gar keine Diskussion. Er ist nach wie vor herausragend gut", sagte Markus Babbel im Gespräch mit ran. Trotzdem übt der Experte vor der WM-Kaderbekanntgabe am Donnerstag deutliche Kritik, weil er die aus seiner Sicht intransparente und späte Entscheidungsfindung des Bundestrainers nicht in Ordnung findet.

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Babbel über DFB-Kader: "Dieses Rumgeeiere macht einen verrückt" "Die Art und Weise der Kommunikation ist halt einfach eine Katastrophe. Dieses Rumgeeiere von Beginn an, das macht einen verrückt an unserem Bundestrainer. Weil man sich klare Ansagen wünscht – und so geht es auch jedem Spieler", sagte der ehemalige Nationalspieler. Und weiter: "Matthias Sammer hat ja Recht, dass es kein Wunschkonzert ist, sondern die Besten mit zur WM müssen. Aber mir kann doch jetzt keiner erzählen, dass Nagelsmann erst in der letzten Woche festgestellt hat: Hoppla, der Neuer ist ja wirklich gut drauf."

Babbel über Neuer-Comeback: "An Baumanns Stelle hätte ich gesagt …" Auch die Ausbootung von Oliver Baumann, der alle WM-Qualifikationsspiele bestritten hat, kann Babbel nicht nachvollziehen. "Baumann hat über 500 Bundesligaspiele bestritten und eine Top-Saison gespielt. Wenn ich dann trotzdem kein Vertrauen in ihn habe, dann weiß ich das schon vorher und nicht erst 14 Tage vor der Bekanntgabe. Was passiert denn, wenn sich Neuer nochmal verletzt? Dann ist Baumann doch gut genug? Das kann doch keiner mehr ernst nehmen", erklärte er. Und weiter: "Hut ab vor Oli Baumann, dass er trotzdem mit zur WM fahren will und das akzeptiert. Ich hätte vermutlich anders reagiert und gesagt: 'Wenn du mir nicht vertraust, dann kannst du deinen Scheiß alleine machen.'"

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