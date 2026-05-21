Manuel Neuer kehrt zur WM als Nummer eins ins Tor des DFB-Teams zurück. Bundestrainer Julian Nagelsmann begründet die Entscheidung.

Rückkehrer Manuel Neuer wird definitiv als Nummer eins der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in die Weltmeisterschaft gehen.

"Ja, das planen wir", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag bei der Nominierung seines 26-köpfigen WM-Kaders und fügte an: "Jeder weiß, welche Aura Manu hat, welche Qualitäten er hat, was er einer Mannschaft gibt. Er wird der Mannschaft helfen."

Der 40-Jährige von Bayern München war nach der EM 2024 aus dem DFB-Team zurückgetreten. Der Hoffenheimer Oliver Baumann hatte sich seitdem als Stammtorhüter etabliert.

Für den 35-Jährigen wäre die Entscheidung für Neuer "natürlich ein Schlag" gewesen, sagte Nagelsmann und sprach von einer "Weltklasse-1b-Lösung, die wir installiert haben". Hinter Neuer und Baumann ist der Stuttgarter Alexander Nübel die Nummer drei im DFB-Tor.

Ausschlaggebend für die Nominierung von Rio-Weltmeister Neuer für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) sei auch gewesen, so Nagelsmann, "dass wir Klarheit haben, wie es bei ihm dann auch weitergeht, ob er nach der Saison weiterspielen möchte". Neuer hatte unlängst seinen Vertrag beim FC Bayern um ein Jahr bis 2027 verlängert.