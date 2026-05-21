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WM 2026: Julian Nagelsmann erklärt Nominierung von Manuel Neuer
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
DFB-Team: Manuel Neuer bei WM dabei! Nagelsmann erklärt Hintergründe
Videoclip • 02:23 Min
Manuel Neuer kehrt zur WM als Nummer eins ins Tor des DFB-Teams zurück. Bundestrainer Julian Nagelsmann begründet die Entscheidung.
Rückkehrer Manuel Neuer wird definitiv als Nummer eins der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in die Weltmeisterschaft gehen.
"Ja, das planen wir", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag bei der Nominierung seines 26-köpfigen WM-Kaders und fügte an: "Jeder weiß, welche Aura Manu hat, welche Qualitäten er hat, was er einer Mannschaft gibt. Er wird der Mannschaft helfen."
Der 40-Jährige von Bayern München war nach der EM 2024 aus dem DFB-Team zurückgetreten. Der Hoffenheimer Oliver Baumann hatte sich seitdem als Stammtorhüter etabliert.
Für den 35-Jährigen wäre die Entscheidung für Neuer "natürlich ein Schlag" gewesen, sagte Nagelsmann und sprach von einer "Weltklasse-1b-Lösung, die wir installiert haben". Hinter Neuer und Baumann ist der Stuttgarter Alexander Nübel die Nummer drei im DFB-Tor.
Ausschlaggebend für die Nominierung von Rio-Weltmeister Neuer für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) sei auch gewesen, so Nagelsmann, "dass wir Klarheit haben, wie es bei ihm dann auch weitergeht, ob er nach der Saison weiterspielen möchte". Neuer hatte unlängst seinen Vertrag beim FC Bayern um ein Jahr bis 2027 verlängert.
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Manuel Neuer vor fünfter WM
Für Neuer wäre es seit 2010 bereits die fünfte Weltmeisterschaft. Er würde damit den Torwart-Rekord von Antonio Carbajal einstellen. Der Mexikaner war von 1950 bis 1966 bei fünf Turnieren im Einsatz gewesen. Zudem war Neuer bei vier Europameisterschaften dabei.
Neuer, der am 2. Juni 2009 (7:2 gegen die VAE) im DFB-Team debütiert hatte, bestritt sein letztes von bislang 124 Länderspielen am 5. Juli 2024 beim bitteren 1:2 n.V. im Viertelfinale der Heim-EM gegen Spanien. Am 31. Mai könnte Neuer beim Länderspiel in Mainz gegen Finnland sein Comeback nach dann 695 Tagen geben.
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Neuer-Einsatz im Pokalfinale noch offen
Neuer plagen aktuell allerdings erneut Probleme an der linken Wade. Bereits dreimal in dieser Saison war er wegen eines Muskelfaserrisses ausgefallen. Ob der Keeper am Samstag (ab 20:00 Uhr im Livestream auf Joyn) im Pokalfinale der Bayern gegen den VfB Stuttgart zur Verfügung steht, ist noch offen. Die Nationalmannschaft startet am Mittwoch in Herzogenaurach die Vorbereitung auf die WM.
Beim Rekordmeister soll Neuer künftig verstärkt die Rolle als Mentor für den jungen Jonas Urbig einnehmen. Der 22-Jährige reist ebenfalls mit der Nationalmannschaft in die USA und soll im Training als vierter Torwart aushelfen, zählt aber nicht zum 26er-Kader. Bislang bestritt Neuer für den FC Bayern, mit dem er 13 Meisterschaften und fünf Pokalsiege feierte, seit 2011 598 Pflichtspiele.
"Hier stimmen alle Voraussetzungen: Wir können mit dieser Mannschaft jeden schlagen, ich fahre jeden Tag mit Spaß an die Säbener Straße und bringe meine Leistung", hatte Neuer bei seiner Vertragsunterschrift gesagt.
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