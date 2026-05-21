ran Fußball DFB-Team - Fans feiern Kader-Nominierung trotz Leaks: "Weltklasse" Videoclip • 01:45 Min Link kopieren Teilen

Der DFB gibt den Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM 2026 bekannt. ran liefert eine Übersicht über die Nominierten und der wichtigsten Aussagen der Pressekonferenz.

Der Tag der Entscheidung ist gekommen. Wenige Wochen vor Start der WM 2026 gibt Bundestrainer Julian Nagelsmann den Kader der deutschen Nationalmannschaft für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko bekannt. Die DFB-Kaderbekanntgabe heute ab 13:00 Uhr im Livestream auf Joyn

Alle News und Entwicklungen zum DFB-Kader Eigentlich sollte Nagelsmann den Kader erst ab 13 Uhr verkünden. Da es im Vorfeld aber zu zahlreichen Leaks gekommen ist, entschied sich der DFB kurzfristig dazu, bereits am Vormittag nach und nach die Nominierten zu veröffentlichen. Danach folgt die offizielle Pressekonferenz. Die wichtigsten Aussagen des Bundestrainers live im Ticker.

+++ Kein Mittelstädt: "Hätte es verdient gehabt" +++ "Er hätte es sich natürlich verdient gehabt, dabei zu sein. Aber die Anderen (David Raum und Nathanlie Brown) natürlich auch."

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+++ Kommunikation mit den Spielern: "Ich kritisiere mich schon" +++ "Mit meiner Kommunikation bin ich fein", sagte der Bundestrainer. Allerdings räumte er ein: "Man kann retroperspektiv immer Dinge besser machen. Das Optimum wird man nie erreichen."

+++ El-Mala-Verzicht: "Ist eine andere Spielidee" +++ "Er hat eine tolle Rückrunde gespielt, aber die Spielidee vom 1. FC Köln ist etwas Anderes als unsere. Die Heatmap ist da schon nah am eigenen Tor. Er hat eine große Zukunft vor sich."

+++ Nagelsmann will Weltmeister werden +++ "An meiner Aussage von vor zwei Jahren ändert sich nichts. Wir wollen Weltmeister werden!"

+++ Nmecha und Musiala erfreuen sich Fitness +++ "Ich bin kein Freund von Erwartungshaltungen. Wir wollen alle den selben Erfolg haben. Jamal kam zuletzt immer besser in Fahrt und er hat immer noch genügend Zeit. Aber selbst bei 95 Prozent ist er einer der außergewöhnlichsten Spieler, die dieser Planet hat." "Felix hat gut gearbeitet und gute Stabilität bekommen. Im letzten Spiel hat er 90 Minuten geschrubbt, das hat er sehr gut verkraftet. Er ist ein Top-Spieler, der alles mitbringt, einer der Besten der Welt zu sein."

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+++ Baumann-Gespräch bezüglich Neuer schon im März +++ "Das war eine interne Kommunikation. Wir haben im März schon ein Treffen mit Manu gehabt, da habe ich Oli informiert. Das war ein Schlag für ihn, aber er hat es super aufgenommen." Der Bundestrainer zieht vor dem Hoffenheim-Keeper "den Hut". Baumann habe sich "extrem committed". Neuer habe eine "Aura", etwas, das ihn umgebe.

+++ Bischof-Verzicht wegen Position und Spielzeit +++ "Wir haben einige dieser talentierten Spieler nicht mitgenommen" - und spricht neben Tom Bischof auch von Said El Mala und Assan Ouedraogo. Bischof spiele bei Bayern eine andere Position, als sie beim DFB eingeplant sei. Außerdem habe er "gerade mal über 30 Prozent Spielzeit".

+++ Neuer fährt als Nummer 1 mit +++ Das Comeback von Manuel Neuer sorgte zuletzt für Aufregung. Wie der Bundestrainer bestätigte, wird Neuer als Nummer eins ins Turnier gehen. Nagelsmann kontaktierte den Bayern-Keeper und fragte ihn, ob er zur Weltmeisterschaft fahren will. Baumann sei eine "1B-Lösung".

+++ Nagelsmann lobt Kader +++ "Alle haben sich sportlich qualifiziert und passen menschlich prima zusammen. Wir sind froh, dass wir diese 26 Spieler ausgewählt haben."

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ran zeigt, welche Stars es in den 26-Mann-Kader geschafft haben.

Der offizielle DFB-Kader in der Übersicht

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