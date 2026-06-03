ran Fußball WM 2026: "Da ging es um ganz große Titel" - Nagelsmann über Mannschafts-Uno-WM Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Die deutsche Nationalmannschaft hat auf den ersten Blick mit Curaçao, Elfenbeinküste und Ecuador nicht die schwerste Gruppe zugelost bekommen. Aber Vorsicht: Auch diese drei Nationen verfügen über einige Top-Spieler. Wir verraten, auf welche Schlüsselspieler die DFB-Auswahl besonders aufpassen muss.

Deutschland geht als großer Favorit in die Gruppe E der Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Doch auch die anderen Nationen haben einige Top-Spieler in ihren Reihen.

Curaçao Deutschland startet am 14. Juni um 19 Uhr mit dem ersten Gruppenspiel gegen Curaçao in die Weltmeisterschaft. Die Karibikinsel mit rund 150.000 Einwohnern und einer Fläche von 444 Quadratkilometern ist der kleinste Staat, der jemals an einer Weltmeisterschaft teilgenommen hat. Dennoch hat diese Nation einige Top-Spieler hervorgebracht. Gervane Kastaneer (29 Jahre, Mittelstürmer, Terengganu FC) Der Offensivspieler spielt zwar lediglich in der 1. Liga von Malaysia für Terengganu FC, wächst aber in der Nationalmannschaft immer wieder über sich hinaus. Mit fünf Treffern war er der beste Torschütze von Curaçao in der WM-Qualifikation. Kastaneer wurde im niederländischen Rotterdam geboren und absolvierte 79 Spiele in der 1. Liga der Niederlande. Auch in Deutschland war er aktiv: 2017/18 spielte er in der 2. Bundesliga für den 1. FC Kaiserslautern. Leandro Bacuna (34 Jahre, Mittelfeldspieler, Igdir FK) Der Kapitän ist das Herzstück dieser Mannschaft und dirigiert das Spiel von Curaçao. Bacuna verbrachte den Großteil seiner Karriere im englischen Profifußball und absolvierte 96 Spiele in der Premier League für Aston Villa und Cardiff City, zudem war er in der 2. Liga von England und der 1. Liga der Niederlande aktiv. Aktuell spielt er in der 2. Liga der Türkei für Igdir FK. Geboren wurde er im niederländischen Groningen. Armando Obispo (27 Jahre, Innenverteidiger, PSV Eindhoven) - Auch der Abwehrspieler wurde in der Niederlande geboren (Groningen) und ausgebildet. Bereits im Alter von sieben Jahren schloss er sich der Nachwuchsabteilung von PSV Eindhoven an und hat diesen Verein (abgesehen von einer Ausleihe) bis heute nie verlassen. Obispo durchlief mehrere Nachwuchs-Nationalmannschaften der Niederlande und spielte sogar für die U21, ehe er sich für Curaçao entschied. In Eindhoven kam er bislang allerdings nicht über die Rolle des Rotationsspielers hinaus. WM: Nur wenige Bundesliga-Profis trauen Nagelsmann-Team den Titel zu

WM 2026 im Free-TV: ARD und ZDF haben die TV-Rechte - viele Spiele sind allerdings nicht kostenlos zu sehen

- Anzeige -

- Anzeige -

Elfenbeinküste Sechs Tage nach dem WM-Auftakt erwartet Deutschland mit dem zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (20. Juni) eine deutlich schwierigere Aufgabe. Nachdem die Elfenbeinküste beim Afrika-Cup Anfang des Jahres im Viertelfinale scheiterte, peilen sie nun eine erfolgreiche WM ab. Individuell ist die Mannschaft stark genug dafür aufgestellt. Yan Diomande (19 Jahre, Linksaußen, RB Leipzig) Der Flügelspieler hat das Potenzial, die deutsche Defensive schwindelig zu spielen. Seine Qualitäten sind aus der Bundesliga bekannt. Diomande ist pfeilschnell, dribbelstark und torgefährlich. Erst im Sommer 2025 wechselte er für eine Ablöse von ca. 20. Millionen Euro vom spanischen Verein CD Leganés nach Leipzig. 12 Tore und 9 Vorlagen gelangen ihm in seiner ersten Bundesliga-Saison. Amad Diallo (23 Jahre, Rechtsaußen, Manchester United) Gemeinsam mit Diomande dürfte Diallo eine gefährliche Flügelzange bilden. Diallo hat sich in den vergangenen zwei Spielzeiten als Stammspieler von Manchester United etabliert. In der Spielzeit 2024/2025 gelangen ihm in der Premier League acht Tore und acht Vorlagen, vergangene Saison nur noch zwei Tore und vier Vorlagen. Bei der Nationalmannschaft ist er mit fünf Toren in 18 Spielen sehr effektiv. Franck Kessié (29 Jahre, Mittelfeldspieler, Al-Ahli) Früher spielte er für den AC Mailand und den FC Barcelona, dann wechselte er im Sommer 2023 im besten Fußball-Alter nach Saudi-Arabien. Kessié führt die Mannschaft als Kapitän an und ist der Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Elfenbeinküste. Defensiv verteidigt er sehr viel weg, im Spiel nach vorne kurbelt er die Offensive an. Zudem soll er für die Chemie innerhalb der Mannschaft wichtig sein.

Die nächsten Livestreams auf Joyn Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Jetzt live Jetzt live • Tennis French Open live: Viertelfinals der Herren und Damen Verfügbar auf Joyn 750 Min Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • Tennis French Open live: Viertelfinals der Herren und Damen Verfügbar auf Joyn 750 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 18:45 Uhr • Handball HBL live: GWD Minden – THW Kiel Verfügbar auf Joyn 90 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 18:45 Uhr • Handball HBL live: GWD Minden – THW Kiel Verfügbar auf Joyn 90 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 04.06. 17:45 • Fussball U23 Länderspiel der Frauen: Deutschland-Dänemark Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 04.06. 17:45 • Fussball U23 Länderspiel der Frauen: Deutschland-Dänemark Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 04.06. 22:05 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 04.06. 22:05 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 05.06. 20:15 • Fussball WM-Qualifikation der Frauen: Deutschland - Norwegen im Livestream Verfügbar auf Joyn 165 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 05.06. 20:15 • Fussball WM-Qualifikation der Frauen: Deutschland - Norwegen im Livestream Verfügbar auf Joyn 165 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 06.06. 14:25 • Motorsport MotoGP - der Ungarn-GP live Verfügbar auf Joyn 80 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 06.06. 14:25 • Motorsport MotoGP - der Ungarn-GP live Verfügbar auf Joyn 80 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 06.06. 22:00 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 160 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 06.06. 22:00 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 160 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 07.06. 11:00 • Fussball Sport 1 Doppelpass nach dem Pokalfinale Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 07.06. 11:00 • Fussball Sport 1 Doppelpass nach dem Pokalfinale Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 07.06. 14:45 • Handball HBL live: Füchse Berlin – Flensburg-Handewitt Verfügbar auf Joyn 90 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 07.06. 14:45 • Handball HBL live: Füchse Berlin – Flensburg-Handewitt Verfügbar auf Joyn 90 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 07.06. 16:30 • American Football AFLE live: 3. Spieltag: Vienna Vikings - Rhein Fire Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 07.06. 16:30 • American Football AFLE live: 3. Spieltag: Vienna Vikings - Rhein Fire Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Ecuador Ecuador, der dritte Gruppengegner der DFB-Elf am 25.6., nimmt zum fünften Mal an einer Weltmeisterschaft teil. Ihren größten Erfolg feierten sie bei der WM 2006 in Deutschland, als sie das Achtelfinale erreichten. Gut möglich, dass sie erneut die Gruppenphase überstehen werden – oder sogar noch mehr. Das aktuelle Team gilt als die beste Mannschaft, die Ecuador jemals hatte. Sie verfügen nämlich über mehrere Top-Spieler von europäischen Spitzenklubs. Moisés Caicedo (24 Jahre, Defensives Mittelfeld, FC Chelsea) Caicedo ist der absolute Top-Star von Ecuador. Der FC Chelsea zahlte im Jahre 2023 für ihn eine Ablöse von 116 Millionen Euro. Seine Stärken: Er ist zweikampfstark, ein großartiger Abräumer und zudem ein Antreiber. Mit seiner aggressiven Spielweise und Körpersprache steckt er die gesamte Mannschaft an. Piero Hincapié (24 Jahre, Innenverteidiger, FC Arsenal) Der Abwehrspieler dürfte vielen Fans in Deutschland noch bestens bekannt sein, denn er spielte von 2021 bis 2025 in der Bundesliga für Bayer Leverkusen und gewann im Jahre 2024 das Double. Der FC Arsenal zahlte für ihn eine Ablöse von rund 52 Millionen Euro. Er ist zweikampfstark und dynamisch, hat eine gute Spielübersicht und viel Gefühl in seinem linken Fuß. Pervis Estupiñán (28 Jahre, Linksverteidiger, AC Mailand) Nach drei starken Spielzeiten in der Premier League für Brighton & Hove Albion wechselte der Außenverteidiger im Sommer 2025 zum AC Mailand. Milan zahlte für ihn 17 Millionen Euro. Allerdings kam er bislang nicht über die Rolle des Rotationsspielers hinaus. Bei der Nationalmannschaft allerdings ist er ein echter Aktivposten, hat sehr viele Ballkontakte, leitet viele Torchancen ein und ist auch selber effektiv. Auch interessant: WM 2026: Das sind die Trikots aller 48 Teilnehmer-Nationen für die Endrunde

- Anzeige -