ran Fußball Rudi Völler: "Wird niemals wieder so ein Spiel geben" Videoclip • 02:32 Min Link kopieren Teilen

Das DFB-Team ist in die Mission "Fünfter Stern" gestartet. Verzichten musste Julian Nagelsmann beim ersten Training jedoch auf zwei Stammkräfte.

Die deutsche Nationalmannschaft ist in ihre WM-Mission wie erwartet ohne den verletzten Torwart Manuel Neuer und noch ohne Kai Havertz gestartet. Bundestrainer Julian Nagelsmann standen bei der ersten Trainingseinheit am Donnerstag in Herzogenaurach 25 Spieler inklusive Trainingstorwart Jonas Urbig zur Verfügung. Los ging die Auftakteinheit auf dem "Home Ground" mit einer kurzen Ansprache von Nagelsmann, danach standen zunächst Läufe und Stabilisationsübungen auf dem Programm. Neuer musste zum Start der Vorbereitung auf die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) noch wegen seiner Verletzung an der linken Wade pausieren. Offensivspieler Havertz bestreitet mit dem FC Arsenal am Samstag (ab 18:00 Uhr im Liveticker) das Finale der Champions League gegen Paris Saint-Germain und wird danach beim DFB-Team erwartet.

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