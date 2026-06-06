Lennart Karl verpasst auf bittere Art und Weise die WM. Nach dem Rückschlag meldet sich der Youngster zu Wort.

Fußball-Nationalspieler Lennart Karl hat sich nach seinem bitteren WM-Aus mit emotionalen Worten gemeldet. "Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll", schrieb der 18-Jährige bei Instagram, "aber es tut einfach unbeschreiblich weh, das größte Turnier verpassen zu müssen."

Der Shootingstar von Bayern München hatte im Abschlusstraining vor dem letzten Test gegen die USA am Samstag (20.30 Uhr MESZ im Liveticker) in Chicago einen Muskelbündelriss erlitten und verpasst dadurch seine erste Weltmeisterschaft.

Für ihn rückt Assan Ouédraogo von RB Leipzig ins Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Er habe "alles dafür getan, um fit für die WM zu sein. Leider kommen Verletzungen oft zum unglücklichsten Zeitpunkt", schrieb Karl weiter. Karl hatte sich seine Nominierung mit einer starken Debütsaison bei den Bayern und guten Auftritten bei seinem DFB-Debüt im März verdient.

Karl wird aus der Heimat mitfiebern: "Ich wünsche meinem Team maximalen Erfolg und unterstütze sie natürlich auch jede Minute." Seinen Beitrag, der ein Foto von ihm beinhaltete, in dem er sichtlich platt auf dem Rasen liegt, schloss er mit: "Komme stärker zurück, versprochen."