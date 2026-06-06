Primera Division
Real Madrid: Präsidentschaftskandidat Riquelme will Jürgen Klopp als neuen Trainer - Berater reagiert umgehend
Aktualisiert:von SID
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Real Madrids Präsidentschaftskandidat Enrique Riquelme hat angekündigt, ihn nach seiner Wahl zum Trainer des Vereins machen zu wollen. Kurz darauf reagierte sein Berater - und zwar deutlich.
Enrique Riquelme will nach einer Wahl zum Präsidenten von Real Madrid Jürgen Klopp zum Trainer des spanischen Fußball-Rekordmeisters machen. Das bestätigte das Wahlkampfteam des 37-Jährigen in einer Mitteilung.
Real brauche einen Coach, der "Leistung, Zusammenhalt und Wertschätzung für gute Arbeit" zurückbringe, heißt es in dem Schreiben, das mit den Worten endet: "Dieser Trainer ist Jürgen Klopp."
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Klopp-Berater wütend: "Es nervt"
Riquelme werde nach einer erfolgreichen Wahl zusammen mit dem designierten Sportdirektor Raul das Gespräch mit Klopp suchen, heißt es weiter. Riquelme tritt am Sonntag gegen Amtsinhaber Florentino Pérez an. Beide Kandidaten hatten zuletzt im Werben um Stimmen immer wieder prominente Neuzugänge versprochen. Der bevorzugte Trainer von Perez ist Jose Mourinho.
Klopps Berater Marc Kosicke meldete sich wenig später bei "Sky" zu Wort und sagte klar ab. "Es nervt! Jürgen Klopp ist glücklich in seiner Rolle bei Red Bull und hat keine Ambitionen, als Trainer in einem Klub zu arbeiten."
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