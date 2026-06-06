ran Fußball WM 2026: Er lag dreimal richtig! Mathe-Genie überrascht mit Titel-Tipp Videoclip • 01:17 Min Link kopieren Teilen

Real Madrids Präsidentschaftskandidat Enrique Riquelme hat angekündigt, ihn nach seiner Wahl zum Trainer des Vereins machen zu wollen. Kurz darauf reagierte sein Berater - und zwar deutlich.

Enrique Riquelme will nach einer Wahl zum Präsidenten von Real Madrid Jürgen Klopp zum Trainer des spanischen Fußball-Rekordmeisters machen. Das bestätigte das Wahlkampfteam des 37-Jährigen in einer Mitteilung. Real Madrid: Vom FC Bayern? Florentino Perez verspricht "galaktischen" 150-Millionen-Transfer Real brauche einen Coach, der "Leistung, Zusammenhalt und Wertschätzung für gute Arbeit" zurückbringe, heißt es in dem Schreiben, das mit den Worten endet: "Dieser Trainer ist Jürgen Klopp."

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