ran Fußball WM 2026: Mit Madonna und Shakira! Irre Halbzeit-Show beim Finale geplant Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Argentinien darf aufatmen. Lionel Messi hat sich nicht schwerer verletzt und muss nur kurz pausieren. Seine WM-Teilnahme ist nicht in Gefahr.

Argentiniens Starspieler Lionel Messi hat sich drei Wochen vor dem Beginn der Fußball-WM wohl nicht schwerer verletzt. Wie die argentinische Zeitung "La Nación" am Montagabend berichtete, könne ein Muskelfaserriss nach Untersuchungen in Miami aber ausgeschlossen werden. Hier kostenlos streamen: Die Eröffnungsfeier in Mexiko am 11. Juni ab 19:30 Uhr auf Joyn Der 38-Jährige habe lediglich eine kleinere Muskelverletzung am linken hinteren Oberschenkel erlitten und müsse sich nun etwa zehn Tage lang erholen. Auch andere Medien berichteten entsprechend.

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