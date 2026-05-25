Fußball-Weltmeisterschaft
WM 2026: Argentinien sorgt sich um Lionel Messi - so schlimm ist seine Verletzung wirklich?
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:09 Min
Argentinien darf aufatmen. Lionel Messi hat sich nicht schwerer verletzt und muss nur kurz pausieren. Seine WM-Teilnahme ist nicht in Gefahr.
Argentiniens Starspieler Lionel Messi hat sich drei Wochen vor dem Beginn der Fußball-WM wohl nicht schwerer verletzt. Wie die argentinische Zeitung "La Nación" am Montagabend berichtete, könne ein Muskelfaserriss nach Untersuchungen in Miami aber ausgeschlossen werden.
Der 38-Jährige habe lediglich eine kleinere Muskelverletzung am linken hinteren Oberschenkel erlitten und müsse sich nun etwa zehn Tage lang erholen. Auch andere Medien berichteten entsprechend.
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Lionel Messi verletzungsbedingt ausgewechselt
Messi hatte im letzten Spiel vor der WM-Pause der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) beim 6:4 (4:4) seines Klubs Inter Miami gegen Philadelphia Union in der 73. Minute überraschend um seine Auswechslung gebeten.
Dabei griff er sich an den linken Oberschenkel. "Er war wirklich erschöpft. Der Platz war tief, und anstatt ein Risiko einzugehen, entscheidet man sich immer dagegen", hatte Miamis argentinischer Trainer Guillermo Hoyos die Auswechslung bereits heruntergespielt.
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Das erste WM-Spiel des Titelverteidigers findet am 16. Juni in Kansas City statt, Auftaktgegner in der Gruppe J ist Algerien. Argentinien hat seinen WM-Kader noch nicht bekanntgegeben, auch der bald 39 Jahre alte Messi hat sich bislang nicht zu einer Teilnahme an seiner dann sechsten WM-Endrunde geäußert.
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