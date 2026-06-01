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DFB-Team - Nagelsmann baut trotz Undav-Gala auf Havertz: "Ein Topspieler"
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 03:05 Min
Julian Nagelsmann setzt bei der WM 2026 voll auf Kai Havertz. Das verdeutlicht der Bundestrainer nach dem Test gegen Finnland und hebt dabei nicht nur den spielerischen Aspekt hervor.
Kai Havertz war der traurige Held im Champions-League-Finale, den großen Triumph soll der Endspielverlierer nun bei der Fußball-WM mit der deutschen Nationalmannschaft nachholen. "Wir müssen ihn aufbauen, aber das kriegen wir hin", sagte Julian Nagelsmann nach dem 4:0 (1:0) im ersten von zwei WM-Tests noch ohne Havertz gegen Finnland und versprach: "Er wird gute Leistungen zeigen."
Obwohl Havertz-Ersatz Deniz Undav in Mainz mit zwei Toren und einer Vorlage geglänzt hatte, ließ der Bundestrainer keinen Zweifel daran, dass der Arsenal-Profi Havertz im Sturmzentrum gesetzt ist. "Wir brauchen Kai, sein Tor im Champions-League-Finale war außergewöhnlich", sagte er, auch wenn es gegen Paris Saint-Germain (3:4 i.E.) nicht zum ersehnten Cup gereicht hatte.
"Man hat seine Bedeutung gesehen, seinen Fleiß in der Defensive, seine brutale Kopfballstärke auch defensiv bei Standards", führte Nagelsmann aus. Darüber hinaus sei Havertz "ein sehr guter Mensch, ein richtig guter Typ und ein Topspieler".
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Nagelsmann: "Alle Best-of-Szenen immer mit Havertz"
Deshalb setzt Nagelsmann auch so sehr auf den 26-Jährigen: "Kai ist ein extrem wichtiger Spieler für uns, er kann die Tiefe ansprinten mit seinem Tempo. Alle unsere Best-of-Szenen sind immer mit Kai."
Havertz wird direkt in die USA reisen und dort zur Mannschaft stoßen, die am Dienstag ab Frankfurt/Main über den großen Teich fliegen wird. "Er brennt darauf", versprach Nagelsmann und stellte dem Angreifer einen Einsatz von Beginn an bei der WM-Generalprobe gegen die USA am 6. Juni in Chicago in Aussicht.
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