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DFB-Team: Lennart Karl verrät sein Erfolgsgeheimnis - "Ich scheiß' mir nix"

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball

DFB-Team - Lennart Karl klärt auf: Darum trugen alle pinke Schuhe

Videoclip • 02:43 Min

Lennart Karl zählt beim DFB-Test gegen Finnland zu den Aktivposten. Nach der Partie äußert er sich über seine Herangehensweise und erhält einen Ratschlag von Joshua Kimmich.

Nach seinem starken Startelfdebüt verriet Lennart Karl sein simples Erfolgsrezept. "Ich habe einfach Bock zu zocken, ich scheiß' mir nix", sagte der Shootingstar im Anschluss an das 4:0 (1:0) im vorletzten WM-Härtetest gegen Finnland. Er "gebe Vollgas", ergänzte Wirbelwind Karl im "ZDF": "Und dann kommen ein paar Skills dazu."

Gegen die Finnen leitete er das 1:0 durch Deniz Undav mit einer schnell ausgeführten Ecke ein (34.), dann legte er dem Stuttgarter Stürmer auch einen weiteren Treffer (57.) auf. Der 18-Jährige sei "ein Spieler, der auf verschiedenen Positionen spielen kann und für uns sehr wertvoll wird", lobte Bundestrainer Julian Nagelsmann.

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Kimmich über Karl: "Muss diese Phase extrem genießen"

Karl begann am Sonntag in Mainz auf der rechten Seite, bildete mit seinem Münchner Klubkollegen Jamal Musiala und Florian Wirtz vom FC Liverpool ein extrem spielstarkes Offensivtrio. "Die Unbekümmertheit hat man in dem Alter. Er muss diese Phase der Karriere extrem genießen, er muss nur auf den Platz gehen und Spaß haben", sagte Kapitän Joshua Kimmich: "Er soll sich Dinge zutrauen, Bälle nehmen, Risiko gehen, Abschlüsse nehmen."

Karl, der bislang zwei Länderspiele als Einwechselspieler absolviert hatte, hatte schon beim "Einlaufen Gänsehaut", die Hymne und "mein Assist waren besonders für mich", schwärmte er: "Ich habe mich sehr gefreut und bin glücklich über das Vertrauen des Trainerteams."

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