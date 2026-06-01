ran Fußball DFB-Team - Lennart Karl klärt auf: Darum trugen alle pinke Schuhe Videoclip • 02:43 Min Link kopieren Teilen

Lennart Karl zählt beim DFB-Test gegen Finnland zu den Aktivposten. Nach der Partie äußert er sich über seine Herangehensweise und erhält einen Ratschlag von Joshua Kimmich.

Nach seinem starken Startelfdebüt verriet Lennart Karl sein simples Erfolgsrezept. "Ich habe einfach Bock zu zocken, ich scheiß' mir nix", sagte der Shootingstar im Anschluss an das 4:0 (1:0) im vorletzten WM-Härtetest gegen Finnland. Er "gebe Vollgas", ergänzte Wirbelwind Karl im "ZDF": "Und dann kommen ein paar Skills dazu." Deniz Undav träumt nach Testerfolg gegen Finnland vom Titel - "Wenn wir das Ding gewinnen..." Gegen die Finnen leitete er das 1:0 durch Deniz Undav mit einer schnell ausgeführten Ecke ein (34.), dann legte er dem Stuttgarter Stürmer auch einen weiteren Treffer (57.) auf. Der 18-Jährige sei "ein Spieler, der auf verschiedenen Positionen spielen kann und für uns sehr wertvoll wird", lobte Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Nächste Fußball-Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Donnerstag, 04.06. 17:45 • Fussball U23 Länderspiel der Frauen: Deutschland-Dänemark Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 04.06. 17:45 • Fussball U23 Länderspiel der Frauen: Deutschland-Dänemark Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 05.06. 20:15 • Fussball WM-Qualifikation der Frauen: Deutschland - Norwegen im Livestream Verfügbar auf Joyn 165 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 05.06. 20:15 • Fussball WM-Qualifikation der Frauen: Deutschland - Norwegen im Livestream Verfügbar auf Joyn 165 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 07.06. 19:15 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 07.06. 19:15 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 09.06. 17:45 • Fussball Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 09.06. 17:45 • Fussball Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 11.06. 19:25 • Fussball WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 215 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 11.06. 19:25 • Fussball WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 215 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

- Anzeige -

- Anzeige -