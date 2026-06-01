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WM 2026: Brasilien präsentiert sich bei Test in Torlaune - Vinicius Junior eröffnet früh
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 03:05 Min
Brasilien schießt sich gegen Panama für die WM in Nordamerika warm. Auch der fehlende Neymar steht dabei im Mittelpunkt.
Brasilien hat sich zwei Wochen vor dem WM-Auftakt auch ohne Superstar Neymar in Torlaune gezeigt. Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti feierte in Rio de Janeiro beim vorletzten Härtetest für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) einen deutlichen 6:2 (2:1)-Erfolg gegen Panama.
Real-Star Vinicius Júnior brachte die Selecao im legendären Maracana-Stadion bereits in der 2. Minute in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch ein Eigentor von Matheus Cunha (14.) gelang Casemiro kurz vor der Pause das 2:1 (39.). Ancelotti tauschte zur Pause mit Ausnahme von Leo Pereira die komplette Startelf aus.
Trotz der zahlreichen Wechsel sorgten Toptalent Rayan (53.), Lucas Paqueta (60.), Igor Thiago per Foulelfmeter (63.) und Danilo Santos (81.) für klare Verhältnisse. Harvey gelang für Panama nur noch Ergebniskosmetik (84.).
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Neymar wird von brasilianischen Fans gefeiert
Der angeschlagene Neymar fehlte beim fünfmaligen Weltmeister, wurde im Maracana mit Sprechchören aber trotzdem gefeiert. Der 34-Jährige, den eine Muskelverletzung in der Wade plagt, wird auch die WM-Generalprobe am 6. Juni gegen Ägypten verpassen.
"Wir glauben, dass er sehr bald zurück sein wird, und wenn er es nicht zum Auftakt schafft, wird er beim zweiten Spiel dabei sein", sagte Ancelotti.
Brasilien bestreitet am 14. Juni gegen Marokko in New Jersey sein WM-Auftaktspiel. Weitere Gegner in der Gruppe C sind Haiti und Schottland.
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