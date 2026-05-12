ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Erster Sohn ist da - Luis Diaz gibt schon die Flasche Videoclip • 01:07 Min Link kopieren Teilen

Der englische Nationaltrainer hat in seinem vorläufigen WM-Kader wohl Danny Welbeck mit dabei, der zuletzt vor sieben Jahren für die "Three Lions" auflief.

Die englische Nationalmannschaft geht mit Trainer Thomas Tuchel bei der WM-Endrunde 2026 zumindest als Mitfavorit auf den Titel ins Rennen. Gut einen Monat vor Turnierstart hat Tuchel nun der FIFA seine Vorauswahl mit 55 Spielern übermittelt, aus denen sich schlussendlich das finale 26-Mann-Aufgebot ergeben wird. WM 2026: Ärger bei DFB-Gegner Curacao - Nationaltrainer Fred Rutten tritt nun doch zurück Wie "The Telegraph" berichtet sollen auf dieser Liste des Großkaders durchaus etwas überraschende Namen stehen.

Welbeck spielte zuletzt im September 2018 für England Unter anderem soll Tuchel den 35 Jahre alten Danny Welbeck auf seiner an die FIFA übermittelten Liste mit den 55 Spielern stehen haben. Der Routinier spielt eine starke Saison unter dem deutschen Trainer Fabian Hürzeler bei Brighton & Hove Albion, erzielte 13 Premier-League-Treffer für die "Seagulls". Diese gute Quote bringt ihm nun möglicherweise einem Comeback in der Nationalmannschaft näher. Zuletzt lief Welbeck im September 2018 beim 1:0-Sieg im Freundschaftsspiel gegen die Schweiz für die "Three Lions" auf. Damals stand der 42-malige Nationalspieler noch beim FC Arsenal unter Vertrag. Nun könnte Welbeck möglicherweise als Backup von Kapitän Harry Kane eingeplant sein. Neben Welbeck, der für die Nationalmannschaft immerhin 16 Treffer erzielte, sollen dem Bericht nach auch noch Luke Shaw (Manchester United) und Jarrad Branthwaite (Everton) auf Tuchels vorläufiger Kaderliste stehen. Seinen finalen WM-Kader wird Tuchel am 22. Mai bekanntgeben.

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