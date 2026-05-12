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WM 2026: HSV-Star im vorläufigen Kader von Argentinien - News und Gerüchte im Ticker
Veröffentlicht:von ran.de
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Die Fußball-WM 2026 in Nordamerika kommt mit großen Schritten näher. Alle relevanten Neuigkeiten und Entwicklungen rund um das Turnier gibt es hier im Ticker.
Die WM 2026 in Kanada, den USA und Mexiko rückt immer näher.
Die Saisons in den jeweiligen Ländern gehen langsam zu Ende und der Fokus rückt mehr auf die Nationalteams.
ran hat alle News, Gerüchte und Entwicklungen rund um das Turnier im Ticker.
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+++ Update, 12.05., 11:15 Uhr: HSV-Star Capaldo mit Argentinien zur WM? +++
Nicolas Capaldo war neben Luka Vuskovic und Fabio Vieira einer der Garanten für den am Ende nie in Gefahr geratenen Klassenerhalt des HSV in der Bundesliga.
Das ist auch Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni nicht verborgen geblieben. Der Weltmeister-Trainer von 2022 nominierte den HSV-Star für sein vorläufiges Aufgebot für die WM 2026.
Dass Capaldo aber tatsächlich zum Turnier fährt, ist mehr als fraglich. Die vorläufige Liste beinhaltet 55 Akteure, darunter auch Exequiel Palacios und Equi Fernandez von Bayer Leverkusen.
+++ Update, 11.05., 16:52 Uhr: Sechs Deutschland-Legionäre in Bosniens WM-Kader +++
Als Erster von allen 48 Nationaltrainern hat Sergej Barbarez von Bosnien-Herzegowina sein 26-köpfiges WM-Aufgebot bekannt gegeben.
Angeführt wird der Kader natürlich von Kapitän und Galionsfigur Edin Dzeko vom FC Schalke 04. Mit Ermedin Demirovic, Dzenis Burnic, Nikola Vasilj, Haris Tabakovic und Nikola Katic sind fünf weitere Spieler aus der 1. und 2. Liga dabei.
Bosnien trifft beim Turnier im Sommer auf Co-Gastgeber Kanada, Katar und die Schweiz.
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