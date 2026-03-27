Fußball-Weltmeisterschaft
Englands B-Team strauchelt gegen Uruguay
Veröffentlicht:
ran Fußball
Nanu?! England-Star singend im Hochzeitskleid
Videoclip • 01:01 Min
Ohne zahlreiche Stars wie Harry Kane oder Jude Bellingham kommt die Truppe von Thomas Tuchel gegen Uruguay nur zu einem Remis.
Der deutsche Teammanager Thomas Tuchel hat mit Englands Fußball-Nationalmannschaft den Auftakt ins WM-Jahr verpatzt. Der Titelanwärter kam ohne zahlreiche Stars wie Harry Kane oder Jude Bellingham in einem ersten Härtetest nur zu einem 1:1 (0:0) gegen Uruguay und blieb lange harmlos.
Ben White (82.) traf spät für den Favoriten, doch Federico Valverde (90.+4) verwandelte kurz vor Ende einen Foulelfmeter. Die gesamte WM-Qualifikation hatte England ohne Gegentreffer überstanden.
Kommende Fußball-Livestreams
- Bald verfügbar
Heute, 13:30 Uhr • Fussball
Landespokale: u.a. RW Erfurt- CZ Jena im Livestream
190 MinBald verfügbar
Heute, 13:30 Uhr • Fussball
Landespokale: u.a. RW Erfurt- CZ Jena im Livestream
190 Min
- Bald verfügbar
Heute, 14:00 Uhr • Fussball
Bayern-Pokal: Regensburg-1860 München im Livestream
120 MinBald verfügbar
Heute, 14:00 Uhr • Fussball
Bayern-Pokal: Regensburg-1860 München im Livestream
120 Min
- Bald verfügbar
Heute, 14:25 Uhr • Fussball
Women's Super League: Manchester United-Manchester City im Livestream
125 MinBald verfügbar
Heute, 14:25 Uhr • Fussball
Women's Super League: Manchester United-Manchester City im Livestream
125 Min
Bayern-Star Kane stand nicht im Kader
Torjäger und Kapitän Kane stand gar nicht erst im Kader, Tuchel hatte für die Länderspiele ein extra großes Aufgebot mit insgesamt 35 Spielern nominiert. Das Duell mit dem WM-Teilnehmer Uruguay nutzte Tuchel für Experimente. Im Mittelfeld debütierte James Garner vom FC Everton, James Trafford von Manchester City spielte erstmals im Tor.
Chancen erspielte sich England in der neuen Konstellation kaum, einen Schreckmoment hatte Tuchel zu überstehen: Noni Madueke vom FC Arsenal musste verletzt vom Platz (38.). Später wurde auch Phil Foden ausgewechselt (56.), er wirkte nach einem Foul von Ronald Araújo angeschlagen.
Mehr Fußball-News
Fußball
Nagelsmann zieht Vergleich: "Wie gegen Spanien..."
Fußball-Weltmeisterschaft
WM-Test: Spanien feiert klaren Sieg gegen Serbien
U21-Europameisterschaft
Kommentar: Nagelsmann muss Tresoldi hochziehen
Weltmeisterschaft
DFB-Noten: Gala von Wirtz, ein DFB-Star bekommt die 5
Fußball
Deutschland siegt bei Tor-Festival in der Schweiz
Fußball
Wanner und Chukwuemeka glänzen bei Debüt: Österreich schlägt Ghana