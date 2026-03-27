Englands B-Team strauchelt gegen Uruguay

ran Fußball Nanu?! England-Star singend im Hochzeitskleid Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Ohne zahlreiche Stars wie Harry Kane oder Jude Bellingham kommt die Truppe von Thomas Tuchel gegen Uruguay nur zu einem Remis.

Der deutsche Teammanager Thomas Tuchel hat mit Englands Fußball-Nationalmannschaft den Auftakt ins WM-Jahr verpatzt. Der Titelanwärter kam ohne zahlreiche Stars wie Harry Kane oder Jude Bellingham in einem ersten Härtetest nur zu einem 1:1 (0:0) gegen Uruguay und blieb lange harmlos. Ben White (82.) traf spät für den Favoriten, doch Federico Valverde (90.+4) verwandelte kurz vor Ende einen Foulelfmeter. Die gesamte WM-Qualifikation hatte England ohne Gegentreffer überstanden.

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