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Fußball-Weltmeisterschaft

Englands B-Team strauchelt gegen Uruguay

Veröffentlicht:

ran Fußball

Nanu?! England-Star singend im Hochzeitskleid

Videoclip • 01:01 Min

Ohne zahlreiche Stars wie Harry Kane oder Jude Bellingham kommt die Truppe von Thomas Tuchel gegen Uruguay nur zu einem Remis.

Der deutsche Teammanager Thomas Tuchel hat mit Englands Fußball-Nationalmannschaft den Auftakt ins WM-Jahr verpatzt. Der Titelanwärter kam ohne zahlreiche Stars wie Harry Kane oder Jude Bellingham in einem ersten Härtetest nur zu einem 1:1 (0:0) gegen Uruguay und blieb lange harmlos.

Ben White (82.) traf spät für den Favoriten, doch Federico Valverde (90.+4) verwandelte kurz vor Ende einen Foulelfmeter. Die gesamte WM-Qualifikation hatte England ohne Gegentreffer überstanden.

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Bayern-Star Kane stand nicht im Kader

Torjäger und Kapitän Kane stand gar nicht erst im Kader, Tuchel hatte für die Länderspiele ein extra großes Aufgebot mit insgesamt 35 Spielern nominiert. Das Duell mit dem WM-Teilnehmer Uruguay nutzte Tuchel für Experimente. Im Mittelfeld debütierte James Garner vom FC Everton, James Trafford von Manchester City spielte erstmals im Tor.

Chancen erspielte sich England in der neuen Konstellation kaum, einen Schreckmoment hatte Tuchel zu überstehen: Noni Madueke vom FC Arsenal musste verletzt vom Platz (38.). Später wurde auch Phil Foden ausgewechselt (56.), er wirkte nach einem Foul von Ronald Araújo angeschlagen.

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