ran Fußball WM 2026: Modisch daneben? Thomas Müller neckt Michael Olise Videoclip • 01:11 Min Link kopieren Teilen

Michael Olise löscht alle Bilder von seinem Instagram-Account, auch die im Bayern-Trikot. Wenig später erscheint in Spanien ein Bericht, der besagt, dass Real Madrid mehr als 200 Millionen Euro bieten könnte, um Olise mit Kylian Mbappé zu vereinen.

Ein Blick auf den Instagram-Account von Michael Olise dürfte Fans des FC Bayern derzeit einen ordentlichen Schrecken einjagen. Der französische Offensivstar löschte alle Beiträge unmittelbar nach dem erfolgreichen WM-Auftaktspiel der Franzosen gegen Senegal (3:1) - auch die Bilder im Bayern-Trikot. Übrig geblieben ist nur ein einziger WM-Post von Olise im Dress der französischen Nationalmannschaft. Die Sorgen der Münchner Fans werden zusätzlich dadurch befeuert, dass die spanische Sportzeitung "Marca" am Donnerstag einen Bericht veröffentlichte, in dem es heißt, dass der 24-Jährige weiter der "Traum-Transfer" von Real Madrid sei. Zufall? Oder weiß das den Königlichen nahestehende Blatt mehr? Real Madrid wird seit Wochen mit dem Franzosen in Verbindung gebracht. Nun könnte ein neues Mega-Angebot folgen.

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200 Millionen Euro? Real könnte im Poker nachlegen Real-Präsident Florentino Pérez soll dabei einen klaren Plan verfolgen. Bereits vor wenigen Wochen kündigte der Vereinspräsident öffentlich an, dass die Madrilenen ein Angebot von 150 Millionen Euro für einen Spieler eines Champions-League-Klubs abgeben wollen. Als er schließlich auf Olise angesprochen wurde, dementierte er zunächst ein Interesse. Später wurde bekannt, dass sich das angekündigte Angebot offiziell auf Atlético-Stürmer Julián Álvarez bezog. Der Stadtrivale lehnte jedoch ab. Anscheinend war das Álvarez-Angebot aber nur ein Ablenkungsmanöver und Olise soll weiterhin das eigentliche Wunschziel sein. Dem aktuellen Bericht der "Marca" zufolge könnte Real Madrid das Angebot nun auf 200 oder sogar 220 Millionen Euro erhöhen, Gleichzeitig vermutet die Zeitung, dass der Poker nicht einfach werden wird, da der FC Bayern Olise auf keinen Fall verkaufen will. "Wenn Florentino Pérez uns ein Angebot unterbreiten will – was er bisher noch nicht getan hat – kann er sich die Mühe sparen", wird Bayern-Präsident Herbert Hainer zitiert.

Olise harmoniert perfekt mit Mbappé Dass Olise seinen Instagram-Account leerräumt und wenig später ein solcher Bericht erscheint, ist aber zumindest verdächtig. Zumal sich der Rechtsaußen aktuell bei der WM hervorragend mit Real-Star Kylian Mbappé versteht. Gegen Senegal setzte Olise Mbappé durch herausragende Pässe in Szene, er bereitete die beiden Tore des Superstars vor. Kein Wunder, dass Mbappé nur lobende Worte für seinen Mitspieler übrig hatte: "Mit Michael zu spielen, ist sehr einfach, weil er immer den Kopf hochhält. Man muss immer versuchen, ihm eine Anspielstation zu bieten. Weil er den Drang hat, immer nach vorne zu spielen und seine Mitspieler in Szene zu setzen. Ich wusste, dass er mich sehen würde." Dass Perez das französische Traum-Duo gerne in Madrid vereinen und sich dies wohl auch einiges kosten lassen würde, erscheint deshalb nachvollziehbar.

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Olise folgt auf Instagram weiter dem FC Bayern Der ohnehin recht schweigsame Olise hat sich selbst nicht geäußert. Aber er hat in München noch einen Vertrag bis 2029, die Bayern-Verantwortlichen betonten zuletzt, kein Verkäuferverein zu sein. Seinen Instagram-Account räumte der Franzose auch nicht zum ersten Mal leer, schon in seiner Zeit bei Crystal Palace löschte er alle Bilder. Zudem folgt Olise auf Instagram weiterhin dem deutschen Rekordmeister. Unter seinen lediglich 23 abonnierten Accounts ist der FC Bayern derzeit der einzige Fußballverein.

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