Fußball
FC Bayern: Michael Olise sorgt für Aufregung - rückt ein Transfer näher?
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
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Videoclip • 01:11 Min
Michael Olise hat auf Instagram sämtliche Beiträge gelöscht – auch Bilder im Bayern-Trikot. Übrig geblieben ist nur ein einziger WM-Post mit Frankreich. Ein Déjà-vu für Bayern-Fans? Vor seinem Wechsel aus England hatte der Offensivstar schon einmal ähnlich gehandelt.
Michael Olise sorgt während der WM für Gesprächsstoff – diesmal allerdings nicht auf dem Platz, sondern in den sozialen Medien.
Der Offensivstar des FC Bayern hat sämtliche Beiträge auf seinem Instagram-Profil entfernt. Betroffen waren auch Bilder im Trikot der Münchner. Aktuell findet sich auf dem Account nur noch ein einziger Beitrag: ein Foto von Olise im Dress der französischen Nationalmannschaft vom ersten WM-Spiel der "Equipe Tricolore".
Sofort machten in den sozialen Netzwerken Spekulationen die Runde. Hintergrund sind die anhaltenden Gerüchte um das Interesse mehrerer europäischer Topklubs. Vor allem Real Madrid wird seit Wochen mit dem Franzosen in Verbindung gebracht. Zuletzt hatten Berichte sogar von einem möglichen Mega-Angebot der Königlichen gesprochen, das Bayern jedoch kategorisch ablehnen will.
Für zusätzliche Brisanz sorgt ein Detail aus der Vergangenheit. Bereits während seiner Zeit bei Crystal Palace hatte Olise sein Instagram-Profil 2023 einmal komplett geleert. Rund ein Jahr später folgte schließlich der Wechsel zum FC Bayern.
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Michael Olise folgt FC Bayern weiterhin
Eine unmittelbare Verbindung zwischen beiden Vorgängen gibt es allerdings nicht. Ein Fakt sollte Bayern-Fans sogar Mut machen. So folgt Olise auf Instagram weiterhin dem Deutschen Rekordmeister. Unter seinen lediglich 23 abonnierten Accounts ist der FC Bayern derzeit der einzige Fußballverein. Zudem gehört auch die französische Nationalmannschaft weiterhin zu den Profilen, denen der 24-Jährige folgt.
Der Zeitpunkt dürfte ebenfalls eine Rolle spielen. Olise befindet sich aktuell mit Frankreich bei der WM und zählt dort zu den auffälligsten Spielern des Turniers. Beim Auftaktsieg gegen Senegal wurde er sogar als Spieler des Spiels ausgezeichnet.
Ob hinter der Social-Media-Aktion tatsächlich mehr steckt oder ob Olise lediglich sein Profil für die WM neu gestaltet hat, bleibt offen.
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