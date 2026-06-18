Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Fußball

FC Bayern: Michael Olise sorgt für Aufregung - rückt ein Transfer näher?

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball

WM 2026: Modisch daneben? Thomas Müller neckt Michael Olise

Videoclip • 01:11 Min

Michael Olise hat auf Instagram sämtliche Beiträge gelöscht – auch Bilder im Bayern-Trikot. Übrig geblieben ist nur ein einziger WM-Post mit Frankreich. Ein Déjà-vu für Bayern-Fans? Vor seinem Wechsel aus England hatte der Offensivstar schon einmal ähnlich gehandelt.

Michael Olise sorgt während der WM für Gesprächsstoff – diesmal allerdings nicht auf dem Platz, sondern in den sozialen Medien.

Der Offensivstar des FC Bayern hat sämtliche Beiträge auf seinem Instagram-Profil entfernt. Betroffen waren auch Bilder im Trikot der Münchner. Aktuell findet sich auf dem Account nur noch ein einziger Beitrag: ein Foto von Olise im Dress der französischen Nationalmannschaft vom ersten WM-Spiel der "Equipe Tricolore".

Sofort machten in den sozialen Netzwerken Spekulationen die Runde. Hintergrund sind die anhaltenden Gerüchte um das Interesse mehrerer europäischer Topklubs. Vor allem Real Madrid wird seit Wochen mit dem Franzosen in Verbindung gebracht. Zuletzt hatten Berichte sogar von einem möglichen Mega-Angebot der Königlichen gesprochen, das Bayern jedoch kategorisch ablehnen will.

Für zusätzliche Brisanz sorgt ein Detail aus der Vergangenheit. Bereits während seiner Zeit bei Crystal Palace hatte Olise sein Instagram-Profil 2023 einmal komplett geleert. Rund ein Jahr später folgte schließlich der Wechsel zum FC Bayern.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.

Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

- Anzeige -
- Anzeige -

WM-Livestreams bei Joyn

  • Bald verfügbar

    Heute, 18:00 Uhr • Fussball

    WM 2026 live: Tschechien - Südafrika im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    135 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 18:00 Uhr • Fussball

    WM 2026 live: Tschechien - Südafrika im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    135 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 23:15 Uhr • Fussball

    WM 2026 live: Kanada - Katar im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    170 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 23:15 Uhr • Fussball

    WM 2026 live: Kanada - Katar im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    170 Min

  • Bald verfügbar

    Freitag, 19.06. 20:15 • Fussball

    WM Auftakt 2026: USA - Australien im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    195 Min

    Bald verfügbar

    Freitag, 19.06. 20:15 • Fussball

    WM Auftakt 2026: USA - Australien im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    195 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 20.06. 02:20 • Fussball

    WM 2026 live: Brasilien - Haiti im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    148 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 20.06. 02:20 • Fussball

    WM 2026 live: Brasilien - Haiti im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    148 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 20.06. 18:05 • Fussball

    Das aktuelle Sportstudio im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    55 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 20.06. 18:05 • Fussball

    Das aktuelle Sportstudio im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    55 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 20.06. 19:00 • Fussball

    WM 2026 live: Niederlande - Schweden im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 20.06. 19:00 • Fussball

    WM 2026 live: Niederlande - Schweden im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 20.06. 22:00 • Fussball

    WM 2026 live: Deutschland - Elfenbeinküste im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 20.06. 22:00 • Fussball

    WM 2026 live: Deutschland - Elfenbeinküste im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

  • Bald verfügbar

    Sonntag, 21.06. 01:50 • Fussball

    WM 2026 live: Ecuador - Curaçao im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    140 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 21.06. 01:50 • Fussball

    WM 2026 live: Ecuador - Curaçao im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    140 Min

  • Bald verfügbar

    Sonntag, 21.06. 11:00 • Fussball

    Sport 1 Doppelpass nach Deutschland - Elfenbeinküste

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 21.06. 11:00 • Fussball

    Sport 1 Doppelpass nach Deutschland - Elfenbeinküste

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

  • Bald verfügbar

    Sonntag, 21.06. 19:15 • Fussball

    Sportschau im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    45 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 21.06. 19:15 • Fussball

    Sportschau im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    45 Min

  • Bald verfügbar

    Sonntag, 21.06. 21:00 • Fussball

    WM 2026 live: Belgien - Iran im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 21.06. 21:00 • Fussball

    WM 2026 live: Belgien - Iran im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

  • Bald verfügbar

    Sonntag, 21.06. 23:35 • Fussball

    WM 2026 live: Uruguay - Kap Verde im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    165 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 21.06. 23:35 • Fussball

    WM 2026 live: Uruguay - Kap Verde im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    165 Min

Michael Olise folgt FC Bayern weiterhin

Eine unmittelbare Verbindung zwischen beiden Vorgängen gibt es allerdings nicht. Ein Fakt sollte Bayern-Fans sogar Mut machen. So folgt Olise auf Instagram weiterhin dem Deutschen Rekordmeister. Unter seinen lediglich 23 abonnierten Accounts ist der FC Bayern derzeit der einzige Fußballverein. Zudem gehört auch die französische Nationalmannschaft weiterhin zu den Profilen, denen der 24-Jährige folgt.

Der Zeitpunkt dürfte ebenfalls eine Rolle spielen. Olise befindet sich aktuell mit Frankreich bei der WM und zählt dort zu den auffälligsten Spielern des Turniers. Beim Auftaktsieg gegen Senegal wurde er sogar als Spieler des Spiels ausgezeichnet.

Ob hinter der Social-Media-Aktion tatsächlich mehr steckt oder ob Olise lediglich sein Profil für die WM neu gestaltet hat, bleibt offen.

Mehr zur WM 2026

- Anzeige -
- Anzeige -