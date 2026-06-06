Die bittere Nachricht über das WM-Aus von Lennart Karl sorgte auch bei seinem Klub für Bestürzung. Der FC Bayern sprach dem 18-Jährigen seine volle Unterstützung zu.

Nach seinem bitteren WM-Aus wird Fußball-Nationalspieler Lennart Karl in München an seinem Comeback arbeiten. Wie der FC Bayern am Samstag mitteilte, erwarte der Klub seinen Shootingstar zurück und werde ihn "mit allem unterstützen, was er benötigt". Der 18-Jährige hatte im Abschlusstraining vor dem letzten Test gegen die USA am Samstag (20.30 Uhr MESZ im Liveticker) in Chicago einen Muskelbündelriss erlitten und verpasst dadurch seine erste Weltmeisterschaft.

"So ein kurzfristiges Verpassen einer WM tut natürlich extrem weh, und die Nachricht war für den ganzen FC Bayern ein Schock - aber es ändert nichts daran, wie viel Talent, Leidenschaft und Zukunft in Lenny stecken. Er hatte sich diese WM durch seine überragende erste Profisaison mehr als verdient", sagte Sportvorstand Max Eberl.

Und weiter: "Lenny wird beim FC Bayern alle Unterstützung bekommen, um bald wieder auf dem Platz stehen zu können - und wir alle wissen, dass er noch viele große Turniere vor sich hat. Er selbst blickt schon wieder nach vorne und sagt, er wird stärker zurückkommen. Das gefällt mir an ihm, und das ist der Spirit, den es in solchen Momenten braucht."