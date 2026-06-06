Fußball
FC Bayern München erwartet Lennart Karl zurück: "Alle Unterstützung"
Veröffentlicht:von SID
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Fußball WM: So reagiert das Netz auf die Nachnominierung von Assan Ouedraogo
Videoclip • 01:32 Min
Die bittere Nachricht über das WM-Aus von Lennart Karl sorgte auch bei seinem Klub für Bestürzung. Der FC Bayern sprach dem 18-Jährigen seine volle Unterstützung zu.
Nach seinem bitteren WM-Aus wird Fußball-Nationalspieler Lennart Karl in München an seinem Comeback arbeiten. Wie der FC Bayern am Samstag mitteilte, erwarte der Klub seinen Shootingstar zurück und werde ihn "mit allem unterstützen, was er benötigt". Der 18-Jährige hatte im Abschlusstraining vor dem letzten Test gegen die USA am Samstag (20.30 Uhr MESZ im Liveticker) in Chicago einen Muskelbündelriss erlitten und verpasst dadurch seine erste Weltmeisterschaft.
"So ein kurzfristiges Verpassen einer WM tut natürlich extrem weh, und die Nachricht war für den ganzen FC Bayern ein Schock - aber es ändert nichts daran, wie viel Talent, Leidenschaft und Zukunft in Lenny stecken. Er hatte sich diese WM durch seine überragende erste Profisaison mehr als verdient", sagte Sportvorstand Max Eberl.
Und weiter: "Lenny wird beim FC Bayern alle Unterstützung bekommen, um bald wieder auf dem Platz stehen zu können - und wir alle wissen, dass er noch viele große Turniere vor sich hat. Er selbst blickt schon wieder nach vorne und sagt, er wird stärker zurückkommen. Das gefällt mir an ihm, und das ist der Spirit, den es in solchen Momenten braucht."
Ouedraogo für Karl nachnominiert
Karl hatte beim 4:3 gegen die Schweiz im März sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft gefeiert. Er trug das DFB-Trikot bisher drei Mal. Für ihn rückt Assan Ouédraogo von RB Leipzig ins Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Karl wird aus der Heimat mitfiebern. "Ich wünsche meinem Team maximalen Erfolg und unterstütze sie natürlich auch jede Minute", schrieb er unter einen Instagram-Beitrag, der ein Foto von ihm beinhaltete, in dem er sichtlich platt auf dem Rasen liegt, schloss er mit: "Komme stärker zurück, versprochen."
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