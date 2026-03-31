Weltmeisterschaft
Fußball-WM: Achtungserfolge für deutsche Gruppengegner
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:24 Min
Zwei der drei deutschen Gruppengegner bei der Fußball-WM feiern in der Vorbereitung Achtungserfolge.
Unter den Augen von Julian Nagelsmann hat Deutschlands WM-Gruppengegner Ecuador einen Achtungserfolg in Eindhoven gefeiert. In langer Überzahl erreichten die Südamerikaner bei ihrem letzten Testspiel vor der WM in den Niederlanden ein 1:1 (1:1). Die Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire), ebenfalls in Deutschlands Gruppe E, siegte gegen den WM-Fahrer Schottland mit 1:0 (1:0) und bestätigte ihre gute Frühform.
Nicht mal 24 Stunden nach dem 2:1 (1:0) seiner DFB-Elf gegen Ghana war Nagelsmann von Stuttgart ins rund 500 Kilometer entfernte Eindhoven gereist. Er sah am Dienstagabend einen denkbar schlechten Start für das Team von Trainerkollege Sebastián Beccacece: Der frühere Frankfurter Willian Pacho verlängerte eine Hereingabe von Cody Gakpo ins eigene Tor (3.).
Elfenbeinküste siegt gegen Schottland
Denzel Dumfries holte sich wenig später per Notbremse die Rote Karte (13.). Enner Valencia sorgte noch in der ersten Halbzeit für den nächsten niederländischen Nackenschlag, er verwandelte einen Elfmeter (24.) zum Ausgleich. Ecuador trifft beim letzten WM-Gruppenspiel am 25. Juni auf die DFB-Auswahl.
In Liverpool war Nicolas Pépé (12.) der umjubelte Mann der Elfenbeinküste. Nach dem 4:0 (2:0) gegen Südkorea am Samstag folgte für die Afrikaner das zweite Testspiel in Folge ohne Gegentor. Deutschland und die Elfenbeinküste werden sich bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada am zweiten Gruppenspieltag begegnen (20. Juni). Ihre Auftaktpartie bestreitet die DFB-Auswahl am 14. Juni gegen Curaçao.
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