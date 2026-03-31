Zwei der drei deutschen Gruppengegner bei der Fußball-WM feiern in der Vorbereitung Achtungserfolge.

Unter den Augen von Julian Nagelsmann hat Deutschlands WM-Gruppengegner Ecuador einen Achtungserfolg in Eindhoven gefeiert. In langer Überzahl erreichten die Südamerikaner bei ihrem letzten Testspiel vor der WM in den Niederlanden ein 1:1 (1:1). Die Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire), ebenfalls in Deutschlands Gruppe E, siegte gegen den WM-Fahrer Schottland mit 1:0 (1:0) und bestätigte ihre gute Frühform.

Nicht mal 24 Stunden nach dem 2:1 (1:0) seiner DFB-Elf gegen Ghana war Nagelsmann von Stuttgart ins rund 500 Kilometer entfernte Eindhoven gereist. Er sah am Dienstagabend einen denkbar schlechten Start für das Team von Trainerkollege Sebastián Beccacece: Der frühere Frankfurter Willian Pacho verlängerte eine Hereingabe von Cody Gakpo ins eigene Tor (3.).