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La Liga: Traditionsklub Deportivo La Coruna kehrt nach langer Abstinenz zurück

Veröffentlicht:

von SID

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Videoclip • 02:00 Min

Deportivo La Coruna hat die lange ersehnte Rückkehr in La Liga geschafft. Der spanische Traditionsklub begleitet Racing Santander ins Oberhaus.

Der spanische Fußball-Traditionsklub Deportivo La Coruna kehrt nach acht Jahren in La Liga zurück. Nach einem 2:0 (2:0)-Auswärtssieg bei Real Valladolid steht der Verein einen Spieltag vor Saisonende auf Platz zwei und ist von diesem nicht mehr zu verdrängen. Die beiden Tore zum Aufstieg erzielte das 21 Jahre alte Talent Bil Nsongo (11., 34.).

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La Liga: Deportivo blickt auf große Erfolge zurück

Im Jahr 2000 gewann La Coruna die spanische Meisterschaft, vier Jahre später standen die Galicier im Halbfinale der Champions League und scheiterten am späteren Gewinner FC Porto.

In der Saison 2018/19 stieg der Klub in die zweite Liga ab, in der Saison 2020/21 sogar in die dritte Liga. Nun benötigte das Team aus der Hafenstadt nur zwei Spielzeiten in der zweiten Liga, um in La Liga zurückzukehren.

La Liga: Racing Santander steigt ebenfalls auf

Der gemeinsame Aufsteiger ist Racing Santander, das nach 13-jähriger Abstinenz in die höchste spanische Spielklasse zurückkehrt und aktuell mit zwei Punkten Vorsprung vor Deportivo an der Tabellenspitze steht.

Auch Santander ist ein Gründungsmitglied der spanischen Meisterrunde von 1928/1929 und war zwischenzeitlich in die Drittklassigkeit abgestiegen. Der dritte Aufsteiger wird in Aufstiegs-Playoffs aus den Teams auf den Plätzen drei bis sechs ermittelt.

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