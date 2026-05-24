ran Fußball Chaos bei Real Madrid - Netz amüsiert sich: "Clash Royale in echt" Videoclip • 02:00 Min Link kopieren Teilen

Deportivo La Coruna hat die lange ersehnte Rückkehr in La Liga geschafft. Der spanische Traditionsklub begleitet Racing Santander ins Oberhaus.

Der spanische Fußball-Traditionsklub Deportivo La Coruna kehrt nach acht Jahren in La Liga zurück. Nach einem 2:0 (2:0)-Auswärtssieg bei Real Valladolid steht der Verein einen Spieltag vor Saisonende auf Platz zwei und ist von diesem nicht mehr zu verdrängen. Die beiden Tore zum Aufstieg erzielte das 21 Jahre alte Talent Bil Nsongo (11., 34.).

Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn Bald verfügbar Montag, 25.05. 19:25 • Fussball Bundesliga-Relegation: SC Paderborn - VfL Wolfsburg (Rückspiel) im Livestream Verfügbar auf Joyn 245 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 25.05. 19:25 • Fussball Bundesliga-Relegation: SC Paderborn - VfL Wolfsburg (Rückspiel) im Livestream Verfügbar auf Joyn 245 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 26.05. 19:25 • Fussball Bundesliga-Relegation: SpVgg Greuther Fürth - Rot-Weiss Essen (Rückspiel) im Livestream Verfügbar auf Joyn 245 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 26.05. 19:25 • Fussball Bundesliga-Relegation: SpVgg Greuther Fürth - Rot-Weiss Essen (Rückspiel) im Livestream Verfügbar auf Joyn 245 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 31.05. 19:15 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 31.05. 19:15 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

- Anzeige -

- Anzeige -

La Liga: Deportivo blickt auf große Erfolge zurück Im Jahr 2000 gewann La Coruna die spanische Meisterschaft, vier Jahre später standen die Galicier im Halbfinale der Champions League und scheiterten am späteren Gewinner FC Porto. In der Saison 2018/19 stieg der Klub in die zweite Liga ab, in der Saison 2020/21 sogar in die dritte Liga. Nun benötigte das Team aus der Hafenstadt nur zwei Spielzeiten in der zweiten Liga, um in La Liga zurückzukehren. La Liga: Wie geht es mit Marc-Andre ter Stegen nach dem Abstieg des FC Girona weiter?

ran-Infos zur Nübel-Zukunft: Top-Klubs beobachten VfB-Keeper