Schöne Geste der Barca-Profis: Nach dem Tod von Hansi Flicks Vater widmen sie seiner Familie die Meisterschaft.

Am Ende eines sportlich erfolgreichen, aber persönlich doch so schweren Tages flog Hansi Flick durch die Lüfte. Die Spieler des FC Barcelona warfen ihren Erfolgstrainer in die Höhe, über dem Camp Nou erhellte Feuerwerk den Himmel.

Und als die Profis mit der Trophäe die Meisterschaft und den Clásico-Erfolg (2:0) über Real Madrid feierten, blickte Flick, dessen Vater kurz vor der Krönung am Sonntagabend verstorben war, auf emotionale Stunden zurück.

"Es ist ein harter Tag, den ich nie vergessen werde. Mein Team ist fantastisch, ich liebe es, es ist wie eine Familie für mich", sagte der Ex-Bundestrainer tief bewegt, nachdem er sich für das Siegerfoto ein Lächeln abgerungen hatte. "Ich bin stolz, es ist großartig, in diesem Stadion gegen Real Madrid im Clásico den Titel zu gewinnen."