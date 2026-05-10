Am 35. Spieltag von La Liga empfängt der FC Barcelona Real Madrid zum Clasico. So seht ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.

Barcelona lässt nichts mehr anbrennen und bringt die 2:0-Führung in der zweiten Halbzeit souverän über die Bühne.

Nach frühen Toren von Rashford (9.) und Ferran Torres (18.) hat Real Madrid zur Halbzeit deutlich das Nachsehen.

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Bei Real Madrid herrscht aktuell absolutes Chaos. Zuletzt kam es zu einer Schlägerei zwischen Federico Valverde und Aurelien Tchouameni, bei welcher der Uruguayer Verletzungen erlitt, die sogar eine Einlieferung in eine Klinik zur Folge hatten.

Gleichzeitig gibt es eine Petition von Real-Fans, dass Kylian Mbappe den Verein verlassen soll. Laut einem Bericht von "The Athletic" geriet der Franzose zuvor mit einem Mitglied des Trainerteams aneinander und beleidigte dieses.

Sportlich gesehen ist die Saison für Real praktisch beendet. In der Champions League und im Pokal ist der Rekordmeister bereits ausgeschieden, in der Liga liegen die "Königlichen" vier Spieltage vor Schluss elf Punkte hinter dem FC Barcelona. Sollte Real den Clasico nicht gewinnen, wären die Katalanen Meister.

Für die Mannschaft von Hansi Flick wiederum geht es also darum, die Meisterschaft und damit die erfolgreiche Titelverteidigung gegen den Erzrivalen klarzumachen. Zuletzt gewann der FC Barcelona zehn Ligaspiele in Folge, im Pokal und in der Champions League zogen die Katalanen allerdings jeweils gegen Atletico Madrid den Kürzeren.

Den letzten Clasico im Super Cup gewannen die Katalanen mit 3:2, in der Liga hieß der Sieger in der Hinrunde Real Madrid (2:1).