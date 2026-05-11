ran Fußball Platzsturm-Skandal in Prag! Torwart krümmt sich vor Schmerz Videoclip • 05:02 Min Link kopieren Teilen

Den ehemalige Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge wünscht sich größere Macht für den VAR, was auch die Schiedsrichter entlasten würde.

Karl-Heinz Rummenigge hat inmitten der anhaltenden Diskussionen mehr Macht für die Video-Schiedsrichter (VAR) eingefordert. In einem Interview mit dem "kicker" meinte der langjährige Vorstandschef von Fußball-Rekordmeister Bayern München, Entscheidungen sollten in Zukunft anders als bisher auch direkt vom VAR getroffen werden können. "Der Schiedsrichter auf dem Platz muss nicht die finale Entscheidung fällen", sagte Rummenigge. Dabei spiele für ihn allen voran der "Faktor Zeit" eine Rolle, so der 70-Jährige: "Die Schiedsrichter auf dem Feld und der VAR inklusive aller technischen Hilfsmittel sollten als ein Team wahrgenommen werden und die Entscheidungen dort treffen, wo sie am besten und schnellsten im Sinne des Spiels getroffen werden können. Ob auf dem Feld oder vor den Bildschirmen."

Die nächsten Livestreams auf Joyn Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Fussball Frauen-Bundesliga live: RB Leipzig - Bayer Leverkusen Verfügbar auf Joyn 115 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Fussball Frauen-Bundesliga live: RB Leipzig - Bayer Leverkusen Verfügbar auf Joyn 115 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 12.05. 13:00 • Radsport Giro d’Italia hier im Livestream Verfügbar auf Joyn 255 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 12.05. 13:00 • Radsport Giro d’Italia hier im Livestream Verfügbar auf Joyn 255 Min Link kopieren Teilen

- Anzeige -

- Anzeige -