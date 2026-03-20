Der frühere Bayer-Stürmer Sardar Azmoun hat offenbar mit einem Treffen mit dem Herrscher von Dubai für harte Konsequenzen in seiner iranischen Heimat gesorgt.

Der iranische Nationalspieler Serdar Azmoun dürfte wohl in absehbarer Zeit nicht mehr für sein Land auflaufen.

Wie die iranische Nachrichtenagentur "Fars" berichtet, soll der 31-Jährige wegen eines "Aktes der Illoyalität gegenüber der Regierung" von der Nationalmannschaft suspendiert worden sein.

Hintergrund dürfte ein Bild des früheren Leverkuseners Azmoun mit Scheich Mohammed bin Rashid sein, dem Herrscher von Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Iran griff zuletzt nach dem Ausbruch des Krieges unter anderem auch die Emirate an.

Obwohl Azmoun, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten für Shabab Al-Ahli spielt, die Bilder in den sozialen Medien später gelöscht hatte, dürfte nun die Konsequenz sein, dass er von der Nationalmannschaft ausgeschlossen wurde. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.