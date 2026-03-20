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Iran: Ex-Leverkusener Sardar Azmoun wohl aus der Nationalmannschaft ausgeschlossen

Veröffentlicht:

von ran.de

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Bundesliga: Kovac und Fischer über Wichtigkeit der Standards

Videoclip • 02:01 Min

Der frühere Bayer-Stürmer Sardar Azmoun hat offenbar mit einem Treffen mit dem Herrscher von Dubai für harte Konsequenzen in seiner iranischen Heimat gesorgt.

Der iranische Nationalspieler Serdar Azmoun dürfte wohl in absehbarer Zeit nicht mehr für sein Land auflaufen.

Wie die iranische Nachrichtenagentur "Fars" berichtet, soll der 31-Jährige wegen eines "Aktes der Illoyalität gegenüber der Regierung" von der Nationalmannschaft suspendiert worden sein.

Hintergrund dürfte ein Bild des früheren Leverkuseners Azmoun mit Scheich Mohammed bin Rashid sein, dem Herrscher von Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Iran griff zuletzt nach dem Ausbruch des Krieges unter anderem auch die Emirate an.

Obwohl Azmoun, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten für Shabab Al-Ahli spielt, die Bilder in den sozialen Medien später gelöscht hatte, dürfte nun die Konsequenz sein, dass er von der Nationalmannschaft ausgeschlossen wurde. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.

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Irans WM-Teilnahme ungewiss

Mit 57 Toren in 91 Länderspielen ist Azmoun einer der Stars in Irans Nationalmannschaft gewesen. Er traf unter anderem bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 für sein Land und war auch an der erfolgreichen WM-Qualifikation zuletzt mit fünf Toren maßgeblich beteiligt.

Allerdings ist es wegen des anhaltenden Krieges zwischen dem Iran, den USA und Israel aktuell ohnehin sehr fraglich, ob der Iran trotz erfolgreicher Qualifikation an der WM 2026 teilnehmen wird.

Bundesliga-Transfergerüchte: Kim rückt in den Fokus des FC Chelsea

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    Minjae Kim (FC Bayern)
    Der FC Chelsea beschäftigt sich laut Bayern-Insider Christian Falk mit einer möglichen Verpflichtung von Abwehr-Star Minjae Kim. Zwar liege noch kein konkretes Angebot vor, jedoch haben die "Blues" angeklopft. Der FC Bayern würde sich demnach ab 30 bis 40 Millionen Euro gesprächsbereit zeigen. Auch Tottenham, AC Mailand und Inter Mailand seien am Südkoreaner interessiert, ...

    RHR-Foto

  • Atalanta Bc vs FC Bayern Munchen Kim Min-jae of FC Bayern Munchen celebrates at the end of the UEFA Champions League Phase Round of 16 first leg match between Atalanta BC and between Atalanta BC an...

    Minjae Kim (FC Bayern)
    ...noch deutet aber nichts konkret auf einen Abschied hin. Laut Falk ist Kim auch ohne Stammplatz mit seiner Rolle in München zufrieden. Die Bayern schätzen den Innenverteidiger als starken ersten Backup, selbst wenn dieser dafür ein sehr deftiges Gehalt bezieht. Stand jetzt habe Kim nicht die Absicht, die Bosse über einen Wechselwunsch zu informieren.

    Marco Canoniero

  • Schlug in Leipzig voll ein: Yan Diomande

    Yan Diomande (RB Leipzig)
    Leipzig-Youngster Yan Diomande zählt zu den großen Entdeckungen der Saison. Dies hat offenbar auch Manchester United festgestellt, die laut der spanischen Zeitung "Sport" Interesse am 19-Jährigen haben sollen. Demnach hätte der Flügelspieler die ManUnited-Bosse mit seiner "Schnelligkeit und Dribbelfähigkeit" beeindruckt. Allerdings läuft sein Vertrag bei RB bis Sommer 2030, sodass die mögliche Ablöse sehr hoch ausfallen dürfte.

    AFP/SID/RONNY HARTMANN

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    Victor Osimhen (Galatasaray Istanbul)
    Victor Osimhen steht nun wohl doch auf dem Zettel des FC Bayern. Der Rekordmeister prüft laut "FussballTransfers", ob ein Transfer des nigerianischen Torjägers möglich sein könnte. Osimhen wurde dem FC Bayern bereits im Winter angeboten, allerdings lehnte Max Eberl einen Transfer damals noch ab. Nun beschäftigen sich die Münchner Verantwortlichen erneut mit dem Angreifer. Auch Osimhen selbst kann sich einen Wechsel nach München offenbar gut vorstellen. Neben dem FC Bayern zeigen allerdings auch andere Klubs Interesse - darunter mehrere Vereine aus Saudi-Arabien.

    IMAGO/Buzzi

  • imago images 1070297242

    Luka Vuskovic (Hamburger SV)
    Kann der HSV Innenverteidiger Luka Vuskovic halten? "Ich bin Überzeugungstäter. Natürlich glaube ich auch fußballromantisch an Dinge, die schwer vorzustellen sind", sagte Hamburgs Trainer Merlin Polzin der "Bild". Der Kroate ist von Tottenham Hotspur ausgeliehen und liegt bei einem Marktwert von 40 Millionen Euro. Dabei wähnt sich Polzin mit einem Trumpf in der Hand. "Wir wissen auch, was im November passiert..." Dabei spielt Polzin auf das Comeback von Lukas Bruder Mario Vuskovic nach Doping-Sperre an.

    IMAGO/HMB-Media

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    Said El Mala (1. FC Köln)
    Köln-Juwel Said El Mala steht bei einigen Klubs auf dem Zettel, einer wirbt aber wohl besonders intensiv um die Dienste des 19-Jährigen: Brighton & Hove Albion mit Trainer Fabian Hürzeler. Laut "Sky" plant der Premier-League-Klub im kommenden Sommer einen weiteren Vorstoß. Schon in den vergangenen beiden Transferfenstern hat der Klub demnach erfolglos wegen eines möglichen Transfers angefragt. Sein Vertrag in Köln läuft noch bis 2030.

    IMAGO/Revierfoto

  • Borussia Mönchengladbach v VfL Wolfsburg - Bundesliga

    Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach)
    Borussia Mönchengladbach könnte im Sommer 2026 wohl Rocco Reitz verlieren. Laut "Sky" soll RB Leipzig großes Interesse am 23-Jährigen haben. Dem Bericht nach hat Reitz in seinem Kontrakt offenbar eine Ausstiegsklausel in Höhe von 28 Millionen Euro. Zudem gibt es wohl auch weitere Interessenten wie Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und Brighton & Hove Albion. Reitz' Vertrag bei den "Fohlen" läuft noch bis Sommer 2028.

    2025 Getty Images

  • Leicester City v Wrexham AFC - Sky Bet Championship

    Jeremy Monga (Leicester City)
    Beim englischen Zweitligisten sorgt der erst 16-jährige Jeremy Monga für Aufsehen. Entsprechend sind schon einige Topklubs auf den Teenager aufmerksam geworden. Laut "Teamtalk" gehören auch der FC Bayern und Borussia Dortmund zu den Interessenten an Monga. Demnach sollen auch beide Klubs schon Gespräche mit dem Offensivspieler geführt haben, ...

    2025 Getty Images

  • Leicester City v Wrexham AFC - Sky Bet Championship

    Jeremy Monga (Leicester City)
    ... der aufgrund der Statuten aber erst im Jahr 2027 nach Deutschland wechseln dürfte. Die Konkurrenz im Werben um den Engländer ist aber wohl riesig. Juventus Turin, Real Madrid und PSG haben wohl ebenfalls schon Kontakt zu Monga aufgenommen, auch die englischen Topklubs Liverpool und Tottenham seien hinter dem Toptalent her, heißt es.

    2025 Getty Images

  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - DFB Cup: Round of 16

    Julian Ryerson (Borussia Dortmund)
    Landet ein BVB-Stammspieler beim FC Barcelona? Wie "Sky" berichtet, hat Barca offenbar ein Auge auf Julian Ryerson geworfen. Der Norweger soll demnach ein günstiger Ersatz für Jules Kounde sein, der in Katalonien vor dem Abgang steht. Erste Gespräche sollen demnach bereits stattgefunden haben. Ob der BVB einem Abgang jedoch zustimmen würde, ist offen.

    2025 Getty Images

Statt in LA und Seattle: Iran wollte wohl Verlegung der eigenen WM-Spiele nach Mexiko

Zuletzt wurde von einem möglichen Wunsch des Irans gesprochen, die Spiele bei der WM-Endrunde von den USA nach Mexiko zu verlegen. Dieser Idee erteilte jedoch FIFA-Präsident Gianni Infantino eine recht deutliche Absage, betonte, dass man sich für ein Turnier mit allen Teams "im veröffentlichten Spielplan" freue.

Der Iran würde bei einer Teilnahme der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada in der Gruppenphase auf Ägypten, Neuseeland und Belgien treffen. Diese Begegnungen würden nach aktuellem Stand in Los Angeles bzw. Seattle stattfinden.

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