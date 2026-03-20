Hintergrund dürfte ein Bild des früheren Leverkuseners Azmoun mit Scheich Mohammed bin Rashid sein, dem Herrscher von Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Iran griff zuletzt nach dem Ausbruch des Krieges unter anderem auch die Emirate an.
Obwohl Azmoun, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten für Shabab Al-Ahli spielt, die Bilder in den sozialen Medien später gelöscht hatte, dürfte nun die Konsequenz sein, dass er von der Nationalmannschaft ausgeschlossen wurde. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.
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Irans WM-Teilnahme ungewiss
Mit 57 Toren in 91 Länderspielen ist Azmoun einer der Stars in Irans Nationalmannschaft gewesen. Er traf unter anderem bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 für sein Land und war auch an der erfolgreichen WM-Qualifikation zuletzt mit fünf Toren maßgeblich beteiligt.
Allerdings ist es wegen des anhaltenden Krieges zwischen dem Iran, den USA und Israel aktuell ohnehin sehr fraglich, ob der Iran trotz erfolgreicher Qualifikation an der WM 2026 teilnehmen wird.
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Statt in LA und Seattle: Iran wollte wohl Verlegung der eigenen WM-Spiele nach Mexiko
Zuletzt wurde von einem möglichen Wunsch des Irans gesprochen, die Spiele bei der WM-Endrunde von den USA nach Mexiko zu verlegen. Dieser Idee erteilte jedoch FIFA-Präsident Gianni Infantino eine recht deutliche Absage, betonte, dass man sich für ein Turnier mit allen Teams "im veröffentlichten Spielplan" freue.
Der Iran würde bei einer Teilnahme der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada in der Gruppenphase auf Ägypten, Neuseeland und Belgien treffen. Diese Begegnungen würden nach aktuellem Stand in Los Angeles bzw. Seattle stattfinden.