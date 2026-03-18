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Nationalmannschaft: Lennart Karl offenbar erstmals im DFB-Kader

Aktualisiert:

von ran.joyn

ran Fußball

WM-Kader? Markus Söder gibt Julian Nagelsmann einen Tipp

Videoclip • 02:08 Min

Lennart Karl steht offenbar im Kader für die nächsten Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweiz und Ghana.

Noch vor der offiziellen Kader-Bekanntgabe für die beiden Länderspiele gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März) am Donnerstag ist ein Geheimnis wohl gelüftet. Laut Informationen der "Bild" wird Lennart Karl erstmals Teil der A-Nationalmannschaft sein.

Musste sich Karl im letzten Herbst noch mit Einsätzen für die deutsche U21 zufriedengeben, winkt ihm nun das Debüt bei den "Großen". Für den Bayern-Youngster wäre das ein echter Meilenstein.

Julian Nagelsmann hat schließlich häufiger betont, dass der Kader bei den kommenden Testspielen ähnlich aussehen wird wie der WM-Kader.

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Karl spielt bemerkenswerte Saison in München

Der 18 Jahre alte Karl hat seinen Durchbruch bei den Bayern-Profis in dieser Saison geschafft und konnte insbesondere in der Champions League überzeugen. Insgesamt kommt der technisch herausragende Offensivspieler auf sieben Pflichtspieltore und fünf Assists im Kompany-Team.

Im November konnte Karl bereits bei der U21 ein Zeichen setzen, indem er in seinen ersten beiden Spielen direkt drei Treffer markierte.

Insbesondere seine Unbekümmertheit und seine Fähigkeiten im Dribbling könnten Deutschland bei der WM helfen.

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