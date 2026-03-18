Nationalmannschaft: Lennart Karl offenbar erstmals im DFB-Kader

Lennart Karl steht offenbar im Kader für die nächsten Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweiz und Ghana.

Noch vor der offiziellen Kader-Bekanntgabe für die beiden Länderspiele gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März) am Donnerstag ist ein Geheimnis wohl gelüftet. Laut Informationen der "Bild" wird Lennart Karl erstmals Teil der A-Nationalmannschaft sein.

Musste sich Karl im letzten Herbst noch mit Einsätzen für die deutsche U21 zufriedengeben, winkt ihm nun das Debüt bei den "Großen". Für den Bayern-Youngster wäre das ein echter Meilenstein.

Julian Nagelsmann hat schließlich häufiger betont, dass der Kader bei den kommenden Testspielen ähnlich aussehen wird wie der WM-Kader.