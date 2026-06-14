ran Fußball WM 2026: Katy Perry mit Glitzer-Outfit bei Eröffnungsauftritt Videoclip • 02:49 Min Link kopieren Teilen

Am 11. Juni geht die WM-Endrunde 2026 in den USA, Mexiko und Kanada los. Wie sind die Kräfteverhältnisse vor Turnierstart?

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Platz 48: Curacao Weltrangliste: 82.

Form 2026: 0:2 gegen China, 1:5 gegen Australien, 1:4 gegen Schottland, 4:0 gegen Aruba

Platz 47: Haiti Weltrangliste: 83.

Form 2026: 0:1 gegen Tunesien, 1:1 gegen Island, 4:0 gegen Neuseeland, 1:2 gegen Peru

Platz 46: Neuseeland Weltrangliste: 85.

Form 2026: 0:2 gegen Finnland, 4:1 gegen Chile, 0:4 gegen Haiti, 0:1 gegen England

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Platz 45: Panama Weltrangliste: 34.

Form 2026: 1:1 gegen Bolivien, 0:1 gegen Mexiko, 1:1 Südafrika, 2:1 gegen Südafrika, 2:6 gegen Brasilien, 4:2 gegen Dominikanische Republik, 1:1 gegen Bosnien-Herzegowina

Platz 44: Jordanien Weltrangliste: 63.

Form 2026: 2:2 gegen Costa Rica, 2:2 gegen Nigeria, 1:4 gegen die Schweiz, 0:2 gegen Kolumbien

Platz 43: Kap Verde Weltrangliste: 67.

Form 2026: 2:4 gegen Chile, 1:1 gegen Finnland, 3:0 gegen Serbien, 3:0 gegen Bermuda

Platz 42: DR Kongo Weltrangliste: 45.

Form 2026: 0:1 n. V. gegen Algerien (Africa-Cup), 2:0 gegen Jamaika, 0:0 gegen Dänemark, 1:2 gegen Chile

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Platz 41: Irak Weltrangliste: 56.

Form 2026: 2:1 gegen Bolivien (WM-Quali-Playoffs), 1:0 gegen Andorra, 1:1 gegen Spanien, 0:2 gegen Venezuela

Platz 40: Südafrika Weltrangliste: 60.

Form 2026: 1:2 gegen Kamerun (Africa-Cup), 1:1 gegen Panama, 1:2 gegen Panama, 0:0 gegen Nicaragua, 1:1 gegen Jamaika

Platz 39: Usbekistan Weltrangliste: 50.

Form 2026: 3:1 gegen Gabun, 5:4 n.E. gegen Venezuela, 0:2 gegen Kanada, 1:2 gegen Niederlande

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Platz 38: Ägypten Weltrangliste: 29.

Form 2026: 3:1 n. V. gegen Benin (Africa-Cup), 3:2 gegen Elfenbeinküste (Africa-Cup), 0:1 gegen Senegal (Africa-Cup), 4:2 n. V. gegen Ägypten (Africa-Cup), 4:0 gegen Saudi-Arabien, 0:0 gegen Spanien, 1:0 gegen Russland, 1:2 gegen Brasilien

Platz 37: Ghana Weltrangliste: 73.

Form 2026: 1:5 gegen Österreich, 1:2 gegen Deutschland, 0:2 gegen Mexiko, 1:1 gegen Wales

Platz 36: Katar Weltrangliste: 57.

Form 2026: 0:1 gegen Irland, 0:0 gegen El Salvador

Platz 35: Saudi-Arabien Weltrangliste: 61.

Form 2026: 0:4 gegen Ägypten, 1:2 gegen Serbien, 1:2 gegen Ecuador, 3:0 gegen Puerto Rico, 0:0 gegen Senegal

Platz 34: Paraguay Weltrangliste: 40.

Form 2026: 1:0 gegen Griechenland, 1:2 gegen Marokko, 4:0 gegen Nicaragua

Platz 33: Tunesien Weltrangliste: 46.

Form 2026: 4:3 n. E. gegen Mali (Africa-Cup), 1:0 gegen Haiti, 0:0 gegen Kanada, 0:1 gegen Österreich, 0:5 gegen Belgien

Platz 32: Iran Weltrangliste: 21.

Form 2026: 1:2 gegen Nigeria, 5:0 gegen Costa Rica, 3:1 gegen Gambia, 2:0 gegen Mali

Platz 31: Algerien Weltrangliste: 28.

Form 2026: 1:0 gegen DR Kongo (Africa-Cup), 0:2 gegen Nigeria (Africa-Cup), 7:0 gegen Guatemala, 0:0 gegen Uruguay, 1:0 gegen die Niederlande, 4:0 gegen Bolivien

Platz 30: Bosnien-Herzegowina Weltrangliste: 64.

Form 2026: 4:2 n.E. gegen Wales (WM-Quali-Playoffs), 4:1 n.E. gegen Italien (WM-Quali-Playoffs), 0:0 gegen Nordmazedonien, 1:1 gegen Panama

Platz 29: Schottland Weltrangliste: 42.

Form 2026: 0:1 gegen Japan, 0:1 gegen die Elfenbeinküste, 4:1 gegen Curacao, 4:0 gegen Bolivien

Platz 28: Kanada Weltrangliste: 30.

Form 2026: 1:0 gegen Guatemala, 2:2 gegen Island, 0:0 gegen Tunesien, 2:0 gegen Usbekistan, 1:1 gegen Irland

Platz 27: Südkorea Weltrangliste: 25.

Form 2026: 0:4 gegen die Elfenbeinküste, 0:1 gegen Österreich, 5:0 gegen Trinidad, 1:0 gegen El Salvador

Platz 26: Tschechien Weltrangliste: 39.

Form 2026: 6:5 n.E. gegen Irland (WM-Quali-Playoffs), 5:3 n.E. gegen Dänemark (WM-Quali-Playoffs), 2:1 gegen Kosovo, 3:1 gegen Guatemala

Platz 25: Türkei Weltrangliste: 22.

Form 2026: 1:0 gegen Rumänien (WM-Quali-Playoffs), 1:0 gegen Kosovo (WM-Quali-Playoffs), 4:0 gegen Nordmazedonien, 2:1 gegen Venezuela Die Türkei hat ihre letzten vier Spiele gewonnen. Unter Trainer Vincenzo Montella sind die Türken deutlich stabiler. Das 0:6 gegen Spanien in der Qualifikation ist Vergangenheit. Wie weit es für die Nation vom Bosporus gehen kann, hängt von der individuellen Tagesform der Leistungsträger ab.

Platz 24: Australien Weltrangliste: 27.

Form 2026: 1:0 gegen Kamerun, 5:1 gegen Curacao, 0:1 gegen Mexiko, 1:1 gegen die Schweiz Gruppengegner der Türkei sind unter anderem die Australier. Es ist wohl die ausgeglichenste Gruppe der WM. Neben den US-Amerikanern und Paraguay kann jedes Team weiterkommen. So auch Australien, das in der Asien-Qualifikation wie gewöhnlich überzeugte.

Platz 23: Ecuador Weltrangliste: 23.

Form 2026: 1:1 gegen Marokko, 1:1 gegen die Niederlande, 2:1 gegen Saudi-Arabien, 3:0 gegen Guatemala Für Ecuador wird es in der deutschen Gruppe darum gehen, die Elfenbeinküste hinter sich zu lassen und Deutschland Paroli zu bieten. Die Ecuadorianer sind nicht zu unterschätzen, in der Südamerika-Qualifikation wurden sie Zweiter hinter Argentinien. Die Innenverteidigung ist neben Mittelfeld-Ass Moises Caicedo das Rückgrat dieses schwer zu überwindenden Teams.

Platz 22: Schweden Weltrangliste: 38.

Form 2026: 3:1 gegen die Ukraine (WM-Quali-Playoffs), 3:2 gegen Polen (WM-Quali-Playoffs), 1:3 gegen Norwegen, 2:2 gegen Griechenland Die Qualifikation war für Schweden eine völlige Katastrophe. Nur über den Umweg Nations League und die damit verbundene Playoff-Teilnahme gelang die Qualifikation. Dennoch hat Schweden gerade in der Offensive eine unglaubliche individuelle Qualität.

Platz 21: Elfenbeinküste Weltrangliste: 33.

Form 2026: 4:0 gegen Südkorea, 1:0 gegen Schottland, 2:1 gegen Frankreich Der 2:1-Erfolg im abschließenden Testspiel gegen Frankreich war sicher kein Zufall - aber nichts, was die Elfenbeinküste auf einmal in die Top-Ränge katapultieren würde. Dennoch: Die Nationen hinter der absoluten Weltspitze sind nochmal enger zusammengerückt.

Platz 20: USA Weltrangliste: 17.

Form 2026: 2:5 gegen Belgien, 0:2 gegen Portugal, 3:2 gegen Senegal, 1:2 gegen Deutschland Von jener Weltspitze sind die US-Amerikaner noch ein gutes Stück entfernt. Im Testspiel gegen Deutschland zeigten sie jedoch, dass sie zumindest über Strecken mithalten können. Wenngleich sie ihre Momente, die sie gegen die DFB-Elf hatten, besser nutzen müssen.

Platz 19: Österreich Weltrangliste: 24.

Form 2026: 5:1 gegen Ghana, 1:0 gegen Südkorea, 1:0 gegen Tunesien Die Österreicher haben sich in den vergangenen Jahren zu einem der besten Teams in Europa gemausert. Ihre letzten drei Spiele gewannen die Rot-Weiß-Roten, dennoch gehört auch zur Wahrheit, dass sie weder in der Qualifikation noch in den Testspielen richtig gefordert wurden. In der Gruppe mit Argentinien, Jordanien und Algerien wird es hinter dem amtierenden Weltmeister um Platz zwei gehen.

Platz 18: Mexiko Weltrangliste: 14.

Form 2026: 1:0 gegen Panama, 1:0 gegen Bolivien, 4:0 gegen Island, 0:0 gegen Portugal, 1:1 gegen Belgien, 2:0 gegen Ghana, 1:0 gegen Australien, 5:1 gegen Serbien In Gruppe A geht Mexiko als Favorit ins Rennen - und das nicht nur wegen des Heimvorteils. Von ihren acht Partien in diesem Jahr, die allesamt Testspiele waren, verloren die Mexikaner keins, sechs gewannen sie. Die einzigen Remis gab es gegen die Top-Nationen Portugal und Belgien. Mexiko ist bereit für die Heim-WM.

Platz 17: Senegal Weltrangliste: 15.

Form 2026: 2:0 gegen Peru, 3:1 gegen Gambia, 2:3 gegen die USA, 0:0 gegen Saudi-Arabien Gruppe I ist die Todesgruppe dieser WM. Senegal muss sich mit Frankreich und Norwegen um die Plätze eins bis drei streiten. Der Afrika-Cup-Finalist kommt trotz prominenten Kaders nicht gerade in Bestform nach Amerika: Gegen die USA gab es eine 2:3-Niederlage.

Platz 16: Japan Weltrangliste: 18.

Form 2026: 1:0 gegen Schottland, 1:0 gegen England, 1:0 gegen Island Als eines der ersten Teams überhaupt hat sich Japan für die WM qualifiziert. Und die "Samurai Blue" sind noch immer prächtig in Form: Alle drei Testspiele in diesem Jahr gewannen sie, darunter ein bärenstarker 1:0-Sieg in Wembley gegen England.

Platz 15: Schweiz Weltrangliste: 19.

Form 2026: 3:4 gegen Deutschland, 0:0 gegen Norwegen, 4:1 gegen Jordanien, 1:1 gegen Australien Bundesliga-All-Star-Team? Zumindest fast. "Nur" neun Spieler aus Deutschland hat Murat Yakin nominiert. Dennoch sind die Eidgenossen eines der besten Teams in Europa. Belgien, Bosnien und Kanada sind jedoch wahrlich kein Fallobst in Gruppe B.

Platz 14: Uruguay Weltrangliste: 16.

Form 2026: 1:1 gegen England, 0:0 gegen Algerien Uruguay kommt mit massig Erfahrung nach Nordamerika. Nur ein Spieler im Kader ist unter 25 Jahre alt, zudem sitzt Trainerfuchs Marcelo Bielsa auf der Trainerbank. Real-Star Federico Valverde ist das Herz und der Anführer des Teams. Die Südamerikaner leben von ihrer Kompaktheit und defensiven Stärke.

Platz 13: Kroatien Weltrangliste: 11.

Form 2026: 2:1 gegen Kolumbien, 1:3 gegen Brasilien, 0:2 gegen Belgien, 2:1 gegen Slowenien War Kroatien in der Vergangenheit eher für Offensivstärke bekannt, ist in diesem Jahr die überragende Defensive der Trumpf. Josko Gvardiol, Luka Vuskovic, Josip Stanisic sind alleine drei große Namen in der Abwehr. Mit Igor Matanovic und Shootingstar Martin Baturina von Como in der Offensive sowie Altstar Luka Modric im Mittelfeld gehören die Kroaten zu den Geheimfavoriten.

Platz 12: Kolumbien Weltrangliste: 13.

Form 2026: 1:2 gegen Kroatien, 1:3 gegen Frankreich, 3:1 gegen Costa Rica, 2:0 gegen Jordanien Angeführt von Bayern-Star Luis Diaz sind die Kolumbianer auch bei dieser Weltmeisterschaft wieder einer der Geheimfavoriten. Die Gruppe hat es recht gut mit den Südamerikanern gemeint: Neben den Außenseitern Kongo und Usbekistan bekommt es Kolumbien mit Portugal zu tun.

Platz 11: Belgien Weltrangliste: 9.

Form 2026: 5:2 gegen die USA, 1:1 gegen Mexiko, 2:0 gegen Kroatien, 5:0 gegen Tunesien Die sagenumwobene "goldene Generation" Belgiens ist in die Jahre gekommen, der Peak war mit Platz drei im Jahr 2018 in Russland. Die "Roten Teufel" haben jedoch mittlerweile eine gute Mischung aus Alt und Jung gefunden. Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku und Thibaut Courtois werden unterstützt durch Diego Moreira, Amadou Onana und City-Star Jeremy Doku.

Platz 10: Norwegen Weltrangliste: 31.

Form 2026: 1:2 gegen die Niederlande, 0:0 gegen die Schweiz, 3:1 gegen Schweden, 1:1 gegen Marokko Die Norweger schöpfen ihr Potenzial voll aus - endlich, möchte man sagen. Durch die Qualifikationsgruppe mit Italien marschierten die Skandinavier mit acht Siegen aus acht Spielen. Erling Haaland, Martin Ödegaard, Sander Berge, Jörgen Strand Larsen, Julian Ryerson - die Liste der Namen, die auf Top-Niveau spielen, ist lang.

Platz 9: Marokko Weltrangliste: 7.

Form 2026: 1:1 gegen Ecuador, 2:1 gegen Paraguay, 5:0 gegen Burundi, 4:0 gegen Madagaskar, 1:1 gegen Norwegen Die beste Mannschaft, die Afrika zu bieten hat, ist Marokko. Vor allem in der Breite sind die Nordafrikaner mittlerweile überragend besetzt. Das Halbfinale bei der WM 2022 war alles, aber kein Zufall.

Platz 8: Niederlande Weltrangliste: 8.

Form 2026: 2:1 gegen Norwegen, 1:1 gegen Ecuador, 0:1 gegen Algerien, 2:1 gegen Usbekistan Die Niederlande sind eine kleine Wundertüte. Das zeigen auch die Testspielergebnisse des Jahres. Ein 2:1 gegen Norwegen ist gut, ein 1:1 gegen Ecuador akzeptabel, das 0:1 gegen Algerien eine Enttäuschung und das 2:1 gegen Usbekistan keine Offenbarung. Gruppe F mit Japan, Schweden und Tunesien ist sicherlich eine komplizierte Aufgabe für Oranje.

Platz 7: Brasilien Weltrangliste: 6.

Form 2026: 1:2 gegen Frankreich, 3:1 gegen Kroatien, 6:2 gegen Panama, 2:1 gegen Ägypten Brasilien ist nicht mehr das, was es in den frühen 2000ern einmal war. Die Selecao hat mit Carlo Ancelotti aber einen Trainer, der weiß, wie Turniere - und vor allem K.o.-Spiele - gehen. Und die individuelle Klasse ist immer noch unglaublich hoch. Die Frage ist nur, ob die brasilianische Auswahl auf höchstem Niveau auch als Team überzeugen kann. Auch interessant: WM-Check: Brasilien - Launische Selecao ist zwar alt, aber Kader erinnert trotzdem nicht an früher

Platz 6: England Weltrangliste: 4.

Form 2026: 1:1 gegen Uruguay, 0:1 gegen Japan, 1:0 gegen Neuseeland, 3:0 gegen Costa Rica Nachdem Thomas Tuchel die englische Nationalmannschaft übernommen hatte, war die Hoffnung auf besseren Fußball groß. Allerdings spielen die "Three Lions" fast noch biederer als unter Vorgänger Gareth Southgate. Einem 0:1 gegen Japan folgte ein müdes und mageres 1:0 gegen Neuseeland. Puh. Platz sechs ist es einzig und alleine wegen der Namen im Kader.

Platz 5: Deutschland Weltrangliste: 10.

Form 2026: 4:3 gegen die Schweiz, 2:1 gegen Ghana, 4:0 gegen Finnland, 2:1 gegen die USA Fakt ist: Deutschland hat die vergangenen neun Spiele gewonnen. Fakt ist aber auch: Die beiden Testspiele gegen Finnland und die USA waren mindestens wacklig. Dennoch hat die DFB-Elf in diesen neun Spielen die Defensive stabilisiert und Selbstvertrauen getankt. In der Gruppe mit der Elfenbeinküste, Curacao und Ecuador ist ein Weiterkommen alternativlos.

Platz 4: Portugal Weltrangliste: 5.

Form 2026: 0:0 gegen Mexiko, 2:0 gegen die USA, 2:1 gegen Chile, 2:1 gegen Nigeria Mit Vitinha und Joao Neves hat Portugal wohl das beste zentrale Mittelfeld der Welt. Nuno Mendes ist einer der besten Außenverteidiger der Welt. Und schon beim Triumph in der Nations League war die mannschaftliche Klasse zu sehen. Die große Frage lautet: Wie passt in eben diese Mannschaft Cristiano Ronaldo noch hinein? Sein (noch) unumstrittener Stammplatz könnte zu Problemen führen.

Platz 3: Argentinien Weltrangliste: 1.

Form 2026: 2:1 gegen Mauretanien, 5:0 gegen Sambia, 2:0 gegen Honduras, 3:0 gegen Island Der Titelverteidiger geht in guter Verfassung ins Turnier. Freilich: Mauretanien, Sambia, Honduras und Island sind nicht gerade Top-Gegner, aber alle wurden überzeugend geschlagen. Lionel Messi ist rechtzeitig fit. Und mit einem Block aus Spielern von Atletico Madrid sind die Argentinier zudem eingespielt. Auch interessant: WM 2026 - Kader von Argentinien in der Übersicht: Lionel Messi bricht Rekord, ein Bundesliga-Star dabei