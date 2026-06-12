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Trotz WM-Aus: Gosens glaubt dank Nagelsmann an DFB-Rückkehr

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball

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Videoclip • 06:21 Min

Für einen Platz im WM-Kader reichte es für Robin Gosens nicht. Aufgeben kommt für den Verteidiger dennoch nicht in Frage.

Robin Gosens will weiter um die Rückkehr in die Fußball-Nationalmannschaft kämpfen.

"Der Bundestrainer meinte, dass er mich, auch wenn ich jetzt nicht dabei bin, als Menschen und Spieler schätzt, und wenn ich in der kommenden Saison meine Leistung bringe, es wieder anders aussehen kann", sagte der Außenverteidiger der AC Florenz im Interview mit dem Nachrichtenportal "t-online".

Auch aufgrund des Austauschs mit Julian Nagelsmann glaubt Gosens an ein DFB-Comeback. "Das hat mir sehr imponiert. Solange der Bundestrainer das zu mir sagt, werde ich immer an meinem Traum festhalten", sagte der 31-Jährige, der schon nicht für die Heim-EM 2024 berücksichtigt worden war.

Sein letztes Länderspiel absolvierte Gosens vor einem Jahr in der Nations League.

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Gosens für Nagelsmann nicht konstant genug

Den Sprung in den WM-Kader schaffte er nicht. "Der Austausch war natürlich da. Im entscheidenden Gespräch hat er mir dann gesagt, dass es David Raum und Nathaniel Brown in der vergangenen Saison sehr gut gemacht haben, und ich zwar ein ordentliches Jahr hatte, es aber einfach nicht konstant genug war", berichtete Linksverteidiger Gosens.

Nagelsmann habe mit dieser Einschätzung recht, sagte Gosens. Aber: "Es tut immer weh, so eine definitive Absage zu bekommen, auch wenn es die Wahrheit ist."

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