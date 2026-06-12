Für einen Platz im WM-Kader reichte es für Robin Gosens nicht. Aufgeben kommt für den Verteidiger dennoch nicht in Frage.

Robin Gosens will weiter um die Rückkehr in die Fußball-Nationalmannschaft kämpfen.

"Der Bundestrainer meinte, dass er mich, auch wenn ich jetzt nicht dabei bin, als Menschen und Spieler schätzt, und wenn ich in der kommenden Saison meine Leistung bringe, es wieder anders aussehen kann", sagte der Außenverteidiger der AC Florenz im Interview mit dem Nachrichtenportal "t-online".

Auch aufgrund des Austauschs mit Julian Nagelsmann glaubt Gosens an ein DFB-Comeback. "Das hat mir sehr imponiert. Solange der Bundestrainer das zu mir sagt, werde ich immer an meinem Traum festhalten", sagte der 31-Jährige, der schon nicht für die Heim-EM 2024 berücksichtigt worden war.

Sein letztes Länderspiel absolvierte Gosens vor einem Jahr in der Nations League.