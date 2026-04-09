Formel 1
Formel 1 - Max Verstappen: Vertrauter Lambiase von Red Bull zu McLaren
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:01 Min
Der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen verliert beim Rennstall Red Bull einen weiteren engen Vertrauten.
Sein Renningenieur Gianpiero Lambiase, der zudem als Head of Racing bei Red Bull tätig ist, wird das Team mit Ende seines Vertrags zum Abschluss der Saison 2027 verlassen und zu McLaren wechseln. Dies teilten die Teams am Donnerstag mit.
Bei McLaren wird Lambiase offiziell als "Chief Racing Officer" arbeiten, in dieser Funktion wird er an Teamchef Andrea Stella berichten. In den vergangenen Monaten hatten mehrere wichtige Personen Red Bull verlassen. Helmut Marko schied als Motorsportberater aus, Star-Designer Adrian Newey wechselte zu Aston Martin.
Seit Wochen gibt es zudem Spekulationen um Verstappens Zukunft in der Formel 1. Der 28-Jährige steht zwar noch bis einschließlich 2028 bei Red Bull unter Vertrag. Aus seiner Abneigung gegen das zur Saison 2026 eingeführte neue Technikreglement macht Verstappen aber keinen Hehl.
Formel 1: Max Verstappen hat keinen Spaß mehr
Nach dem Großen Preis von Japan Ende März erklärte er, "keinen Spaß mehr an der ganzen Sache" zu haben. Privat sei er "sehr glücklich", sagte Verstappen, der sich angesichts des straffen Programms von 22 Rennen in der Königsklasse des Motorsports mehrere Fragen stellt: "Lohnt es sich? Oder genieße ich es mehr, zu Hause bei meiner Familie zu sein, meine Freunde öfter zu sehen, wenn man keinen Spaß am Sport hat?"
Red Bull hat die Dominanz der vergangenen Jahre eingebüßt. In den drei Rennen der laufenden Saison verpasste Verstappen stets das Podium, in der Fahrer-WM belegt der 71-malige Grand-Prix-Sieger nur den neunten Platz.
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