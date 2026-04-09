Der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen verliert beim Rennstall Red Bull einen weiteren engen Vertrauten.

Sein Renningenieur Gianpiero Lambiase, der zudem als Head of Racing bei Red Bull tätig ist, wird das Team mit Ende seines Vertrags zum Abschluss der Saison 2027 verlassen und zu McLaren wechseln. Dies teilten die Teams am Donnerstag mit.

Bei McLaren wird Lambiase offiziell als "Chief Racing Officer" arbeiten, in dieser Funktion wird er an Teamchef Andrea Stella berichten. In den vergangenen Monaten hatten mehrere wichtige Personen Red Bull verlassen. Helmut Marko schied als Motorsportberater aus, Star-Designer Adrian Newey wechselte zu Aston Martin.

Seit Wochen gibt es zudem Spekulationen um Verstappens Zukunft in der Formel 1. Der 28-Jährige steht zwar noch bis einschließlich 2028 bei Red Bull unter Vertrag. Aus seiner Abneigung gegen das zur Saison 2026 eingeführte neue Technikreglement macht Verstappen aber keinen Hehl.