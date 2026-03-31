WM-Qualifikation: Schweden sichert sich Endrunden-Ticket - Bosnien gelingt die Sensation
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 04:12 Min
Die schwedische Nationalmannschaft hat sich in einem torreichen Playoff-Finale gegen Polen das WM-Ticket gesichert. Auch Die Türkei fährt zur WM-Endrunde 2026. Italien verpasst die dritte WM in Folge.
Wieder nichts, das Trauma setzt sich fort: Italien hat zum dritten Mal nacheinander die Teilnahme an einem WM-Turnier verpasst.
Der viermalige Weltmeister unterlag Bosnien-Herzegowina um den Schalker Edin Dzeko 1:4 im Elfmeterschießen und scheiterte damit dramatisch an der letzten Hürde vor der Qualifikation für das Endturnier in den USA, Mexiko und Kanada. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 (1:1, 1:0) gestanden.
Francesco Pio Esposito und Bryan Cristante vergaben für die Italiener von Nationaltrainer Gennaro Gattuso bei der Entscheidung vom Punkt.
Ein Grund für Italiens Niederlage war zudem der Platzverweis für Alessandro Bastoni (41.). Ihre WM-Tickets lösten am Dienstagabend auch Schweden, die Türkei sowie Tschechien.
Dzeko und Bosnien-Herzegowina fliegen zum zweiten Mal nach 2014 zu einer WM-Endrunde, damals in Brasilien waren auch die Italiener zum letzten Mal dabeigewesen.
Statt der Squadra Azzurra trifft nun die Mannschaft von Trainer Sergej Barbarez in der Vorrundengruppe B auf Co-Gastgeber Kanada, auf die Schweiz und auf Katar. Bei ihrer Premiere vor zwölf Jahren waren die "Drachen" als Vorrunden-Dritte hinter Argentinien und Nigeria gescheitert.
Topstar Gyökeres schießt Schweden zur WM
Unerbittliche Schweden haben Robert Lewandowskis Traum von einer dritten WM-Teilnahme zerstört.
Die schwedische Nationalmannschaft bezwang Polen im Playoff-Finale von Solna dank eines späten Tores 3:2 (1:1) und löste damit eines der letzten europäischen Tickets nach Amerika. In der schwierigen Gruppe F trifft Schweden im Sommer auf die Niederlande, Japan und Tunesien.
Anthony Elanga von Newcastle United traf in Solna mit einem Traumtor zum 1:0 (19.), Teamkollege Yasin Ayari hatte den Ball mit der Hacke ebenso sehenswert vorgelegt. Nicola Zalewski (33.) gelang der polnische Ausgleich. Gustaf Lagerbielke (44.) köpfte das 2:1, Polen schlug durch Karol Swiderski (55.) erneut zurück.
Topstar Viktor Gyökeres (89.) brachte Schweden schließlich zur WM.
Türkei erstmals seit 2002 wieder bei einer WM dabei
Die Türkei ist nach 24 Jahren erlöst. Trainer Vincenzo Montella führte den früheren WM-Dritten am Dienstagabend im Finale der Europa-Playoffs zu einem hart erkämpften 1:0 (0:0) im Kosovo und zum leidenschaftlich ersehnten Ticket nach Amerika.
Die Türken sind erstmals seit 2002 für eine WM-Endrunde qualifiziert, sie treffen in der Gruppe D auf Gastgeber USA, Paraguay und Australien.
Die Gäste feierten auf das Ende ihrer quälenden Leidenszeit stürmisch, denn eine ganze Generation von Fans kennt bei der WM bislang nur die Zuschauerrolle. Kerem Aktürkoglu (57.) von Fenerbahce Istanbul stieg mit dem Siegtor zum Volkshelden auf. Für Kosovo war bereits das 4:3 in der Slowakei im Halbfinale eine Sensation gewesen.
Elfmeterkrimi endet zugunsten von Tschechien
Tschechien hat sich nach einem weiteren Krimi erstmals seit 20 Jahren für eine WM qualifiziert. Das Team von Trainer Miroslav Koubek gewann das umkämpfte Playoff-Finale gegen Dänemark mit 3:1 im Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten hatte es in Prag 2:2 (1:1, 0:1) gestanden.
Michal Sadilek verwandelte den letzten Elfmeter, zuvor waren die Dänen Rasmus Höjlund, Anders Dreyer und Mathias Jensen gescheitert.
In der regulären Spielzeit hatten Pavel Sulc (3.) und Ladislav Krejci (100.) die Gastgeber vor 19.000 Zuschauern zweimal in Führung gebracht, Dänemark kam durch Joachim Andersen (72.) und Kasper Högh (111.) jeweils zum Ausgleich. Am Ende hatten die Gastgeber, bei denen das Bundesliga-Trio Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Vladimir Coufal und Robin Hranac (beide TSG Hoffenheim) in der Startelf stand, das bessere Ende für sich.
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