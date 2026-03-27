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Wanner und Chukwuemeka debütieren und glänzen: Österreich schlägt nächsten DFB-Gegner Ghana
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Videoclip • 01:06 Min
Die österreichische Nationalmannschaft hat im ersten WM-Test des Jahres den kommenden DFB-Gegner Ghana in Wien souverän mit 5:1 (1:0) geschlagen.
Österreichs Nationalmannschaft hat beim Debüt von Paul Wanner und Carney Chukwuemeka einen hervorragenden Einstand ins WM-Jahr hingelegt.
Die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick bezwang den kommenden Deutschland-Gegner Ghana mit 5:1 (1:0) - und konnte sich einmal mehr auf ihre Bundesligaspieler verlassen.
Marcel Sabitzer (12.) verwandelte einen Handelfmeter zur Führung, später legte der Profi von Borussia Dortmund das 2:0 durch den Augsburger Michael Gregoritsch (51.) auf.
Debütant Chukwuemeka trifft - auch Wanner glänzt
Dann erhöhten Stefan Posch (59.) von Mainz 05, der Dortmunder Debütant Chukwuemeka (80.) sowie der Leipziger Nicolas Seiwald (90.+2). Ghana, das am Montag (20.45 Uhr) in Stuttgart auf Deutschland trifft, blieb offensiv zu harmlos. Nur Jordan Ayew (77.) traf aus dem Nichts.
Wanner hatte sämtliche U-Teams des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) durchlaufen, dann entschied er sich aber doch für einen Wechsel nach Österreich, Geburtsland seiner Mutter.
Der 20-Jährige wurde zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt, später kam auch Chukwuemeka (61.) ins Spiel. Der Sohn nigerianischer Eltern war in Wien geboren worden und in England aufgewachsen, auch er ließ sich von Rangnick zum ÖFB locken.
Das scheint eine gute Idee zu sein - beim vierten Treffer der Österreicher zeigte Chukwuemeka als Torschütze nach zwei Doppelpässen seine ganze Klasse. Der Mittelfeldspieler hofft auf eine Nominierung für die WM in den USA, Mexiko und Kanada. Bei Österreichs erster WM-Teilnahme seit 1998 geht es Gruppe J gegen Weltmeister Argentinien, Algerien und Jordanien.
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