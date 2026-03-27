Wanner und Chukwuemeka debütieren und glänzen: Österreich schlägt nächsten DFB-Gegner Ghana

RAN FUSSBALL: U21 U21: DFB-Korb! Markus Babbel kritisert Wanner-Entscheidung Videoclip • 01:06 Min Link kopieren Teilen

Die österreichische Nationalmannschaft hat im ersten WM-Test des Jahres den kommenden DFB-Gegner Ghana in Wien souverän mit 5:1 (1:0) geschlagen.

Österreichs Nationalmannschaft hat beim Debüt von Paul Wanner und Carney Chukwuemeka einen hervorragenden Einstand ins WM-Jahr hingelegt. Die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick bezwang den kommenden Deutschland-Gegner Ghana mit 5:1 (1:0) - und konnte sich einmal mehr auf ihre Bundesligaspieler verlassen. Kosovo vor Endspiel gegen Türkei: Vom Fußballzwerg zum Gipfelstürmer Marcel Sabitzer (12.) verwandelte einen Handelfmeter zur Führung, später legte der Profi von Borussia Dortmund das 2:0 durch den Augsburger Michael Gregoritsch (51.) auf.

- Anzeige -

- Anzeige -