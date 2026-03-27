WM-Qualifikationen - Kosovo vor Endspiel gegen Türkei: Vom Fußballzwerg zum Gipfelstürmer

ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Lennart Karl - ist das seine neue Flamme? Videoclip • 01:18 Min Link kopieren Teilen

Der Kosovo hat das Halbfinale der WM-Playoffs gegen die Slowakei spektakulär gewonnen. Das kleine Land steht vor dem größten Coup der noch jungen Geschichte.

Vor 18 Jahren existierte der Kosovo auf der Landkarte noch nicht als eigenständiger Staat. Am 17. Februar 2008 erklärte das kleine Balkanland seine Unabhängigkeit von Serbien - ein historischer Schritt, der international lange umstritten blieb und bis heute ist. Der Fußball jedoch folgte erst mit deutlicher Verzögerung. Im Mai 2016 wurde der Fußballverband von der UEFA offiziell aufgenommen, nur wenige Tage später auch von der FIFA. Seitdem dürfen die "Dardaner" endlich in offiziellen Wettbewerben mitspielen. Jetzt, genau zehn Jahre nach der ersten offiziellen Begegnung, steht das Land vor der größten Chance seiner noch jungen Fußballgeschichte. In den Playoffs der WM-Qualifikation 2026 haben sich die Kosovaren ein Endspiel gegen die Türkei erkämpft. Ein Sieg würde nicht nur die erste Weltmeisterschaftsteilnahme in der Geschichte des Landes bedeuten - er wäre auch der vorläufig krönende Abschluss einer bemerkenswerten Entwicklung, die kaum jemand für möglich gehalten hätte.

Kommende Fußball-Streams auf Joyn Gleich live Live in 24 Minuten • Fussball U21 EM-Qualifikation: Deutschland-Nordirland im Livestream Verfügbar auf Joyn 165 Min Aktionsmenü öffnen Gleich live Live in 24 Minuten • Fussball U21 EM-Qualifikation: Deutschland-Nordirland im Livestream Verfügbar auf Joyn 165 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 28.03. 13:30 • Fussball Landespokale: u.a. RW Erfurt- CZ Jena im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 28.03. 13:30 • Fussball Landespokale: u.a. RW Erfurt- CZ Jena im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 28.03. 14:00 • Fussball Bayern-Pokal: Regensburg-1860 München im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 28.03. 14:00 • Fussball Bayern-Pokal: Regensburg-1860 München im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

- Anzeige -

- Anzeige -

WM 2026: Kosovo träumt dank Bundesliga-Stars von Nordamerika "Wir existieren erst seit zehn Jahren - im Fußball ist das ein Wimpernschlag", ist sich Angreifer Vedat Muriqi der Tragweite der Chance bewusst: "Es ist mein Traum, mein Land bei einem Turnier vertreten zu können." Der Traum lebt dank eines spektakulären 4:3-Erfolgs in der Slowakei im Halbfinale der WM-Playoffs. Angeführt wurde das Team von einem Duo aus der Bundesliga respektive der 2. Bundesliga. Shooting Star Fisnik Asllani von der TSG 1899 Hoffenheim erzielte den wichtigen Ausgleich, Florent Muslija von Fortuna Düsseldorf erzielte per Geniestreich den 3:2-Führungstreffer durch einen direkt verwandelten Freistoß. WM-Playoffs: Wann finden die Endspiele statt und wie lauten die Paarungen? Mit Albian Hajdari (ebenfalls Hoffenheim) und Elvis Rexhbecaj (FC Augsburg) stehen weitere Bundesliga-Profis im Kader des ehemaligen Zweitliga-Trainers Franco Foda. Das Land, das kleiner als Schleswig-Holstein ist, ist fußballerisch längst kein Zwergenstaat mehr. Nur zur Erinnerung: Die Slowakei besiegte im selben Stadion vor einigen Monaten die deutsche Auswahl hochverdient mit 2:0. Auch wenn solche Quervergleiche oft wenig Sinn ergeben und das DFB-Team sich im Rückspiel mit 6:0 revanchierte, ist der Sieg dort nicht kleinzureden.

Kosovo-Entwicklung: DFB hilft indirekt mit - auch U21 stark Apropos DFB: Der hat ebenfalls einen gewissen Anteil am steilen Aufstieg des Balkanstaates. Angesprochene Muslija und Asllani spielten in der Jugend für DFB-Auswahlmannschaften und genossen die hochwertige Ausbildung in Deutschland. Sie repräsentieren Hunderttausende Kosovo-Albaner in der Bundesrepublik, wovon wiederum mehrere Tausend in Fußballvereinen und damit auch in Nachwuchsleistungszentren vertreten sind. Das zieht sich auch durch die U21 der Kosovaren. Die hat ebenfalls noch Chancen auf die Qualifikation für die EM 2027 und glänzt ebenso mit zwei Aushängeschildern, die in Deutschland aufgewachsen sind. WM 2026: In Boston zahlen Fans wohl vierfache Preise für ÖPNV Stürmer Eliot Bujupi ist eines der bestgehüteten Talente des VfB Stuttgart, aktuell verliehen an den belgischen Erstligisten KVC Westerlo, und Kosovos Top-Scorer der laufenden Qualifikation. Faton Ademi ist bei Alemannia Aachen, einem der heißesten Teams der 3. Liga, Stammkraft und als zentraler Mittelfeldspieler drittbester Torschütze. Regelmäßig sitzen Scouts auf der Tivoli-Tribüne - auch wegen ihm. Beide sind erst 19 und schon Leistungsträger der U21 - auf dem Sprung in die A-Mannschaft und vielleicht sogar zu einer hypothetischen WM.

WM 2026: Endspiel gegen Türkei um das goldene Ticket in die USA Am Dienstag geht es nun gegen die Türkei im alles entscheidenden Spiel um das Ticket zur Weltmeisterschaft 2026 (ab 20:45 Uhr im Liveticker). Sollte der Kosovo gegen die Türkei bestehen, die selbst auf ihre goldene Generation um Arda Güler von Real Madrid setzt, dann wäre das weit mehr als nur ein sportlicher Erfolg. WM 2026: Iran verbietet allen Sportteams die Reise in "feindliche Länder" Es wäre der Beweis, dass ein Land, das erst seit 2008 unabhängig ist und erst seit 2016 offiziell mitspielen darf, in kürzester Zeit den Sprung zu den besten Teams in Europa schaffen kann. Denn in keinem Kontinentalverband ist die Qualifikation aufgrund der Leistungsdichte so schwierig wie in Europa. Die "Dardaner" hätten dann nicht nur ihr erstes WM-Ticket in der Tasche. Sie würden auch ein ganzes Land in einen Rausch versetzen, der weit über den Fußball - und auch politische Grenzen - hinausgeht.

- Anzeige -