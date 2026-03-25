Weltmeisterschaft 2026: Quali-Entscheidung rücken näher! ran tippt die Playoffs

ran Fußball Bundesliga BVB: "Ein Aprilscherz?" Fans reagieren auf Nils-Ole Book Videoclip • 01:04 Min Link kopieren Teilen

Die europäischen und interkontinentalen WM-Playoffs stehen an! Italien droht die dritte Weltmeisterschaft ohne Teilnahme. ran tippt die Spiele durch mit entsprechender Vorschau.

Letzte Chance! In den europäischen und den interkontinentalen Playoffs werden die letzten sechs WM-Teilnehmer ermittelt. 16 Teams kämpfen um die vier Plätze in den europäischen Playoffs. Zwei weitere WM-Teilnehmer werden bei interkontinentalen Playoffs ermittelt, bei denen Teams aus den anderen Konföderationen in Nordamerika, Südamerika, Afrika, Asien und Ozeanien mitspielen. Die europäischen Playoffs werden in vier Pfaden mit je zwei Halbfinals und einem Endspiel ausgetragen. Alle Duelle sind K.-o.-Spiele über nur ein Spiel, also ohne Rückspiel. WM-Quali in Europa live: Wo läuft das Playoff-Turnier im TV, Stream und im Ticker? - Italien muss zittern

WM 2026: Wer ist qualifiziert und wer muss zittern? Italien droht das nächste Fiasko In Pfad A geht es um Italien, Nordirland, Wales und Bosnien-Herzegowina, in Pfad B um Ukraine, Schweden, Polen und Albanien, in Pfad C um Türkei, Rumänien, Slowakei und Kosovo, in Pfad D um Dänemark, Nordmazedonien, Tschechien und Irland. Am 31. März folgen dann die vier Endspiele der jeweiligen Pfade. Die Teilnehmer der interkontinentalen Playoffs sind Bolivien, DR Kongo, Irak, Jamaika, Neukaledonien und Suriname. DR Kongo und Irak haben dank besserem FIFA-Ranking ein Freilos direkt ins jeweilige Endspiel. ran tippt alle anstehenden Spiele durch und gibt Euch eine Vorschau auf die Partien.

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Europa - WM-Playoffs: Pfad A Italien – Nordirland



Mögliche Aufstellungen:

Italien: Donnarumma - Di Lorenzo, Buongiorno, Calafiori, Udogie - Barella, Jorginho, Frattesi - Zaccagni, Retegui, Raspadori

Trainer: Gennaro Gattuso



Nordirland: Peacock-Farrell - Hume, McNair, Brown - Bradley, Lewis - Saville, Shea Charles, Thompson - Magennis, Charles

Trainer: Michael O'Neill Worauf es ankommt:

Wie die "Squadra Azzura" mental agiert. Italien steht nach den verpassten Weltmeisterschaften 2018 und 2022 erneut unter enormem psychologischem Druck. Federico Chiesa fehlt zudem verletzungsbedingt. Gianluca Mancini, Gianluca Scamacca, Alessandro Bastoni und Sandro Tonali sind fraglich und werden von uns erstmal ausgeklammert.



Gespielt wird bewusst in Bergamo und nicht im San Siro. Auch das ist ein Signal: Italien will ein engeres, weniger nervöses Umfeld schaffen. Der Weltranglisten 13. muss das Spiel früh kontrollieren, damit die eigene Nervosität nicht zum Faktor wird. Nordirland (Weltranglistenplatz 69) wird sehr wahrscheinlich tief verteidigen, auf Standards gehen und auf die Wucht eines klassischen Umschaltspiels setzen. Trainer Gattuso warnte bereits öffentlich vor der Standard-Stärke des Gegners. Nordirlands Chance liegt eher in einem zähen, körperlichen Spiel mit wenig Rhythmus. Kurios: O'Neill arbeitet aktuell in einer Doppelrolle, da er vor wenigen Wochen den Cheftrainerposten beim englischen Zweitligisten Blackburn Rovers übernommen hat. In elf Spielen sammelte er dort elf Punkte. Italien muss es schaffen, die Linien sauber zu überspielen.



ran-Tipp: 2:0

Wir rechnen mit einem später Tor Italiens, das sich vorher schwer tut. Kurz vor Ende dann das erlösende 2:0. Wales - Bosnien und Herzegowina



Mögliche Aufstellungen:

Wales: Darlow - Roberts, Rodon, Ampadu, Neco Williams - Jordan James, Ampadu - Harry Wilson, Brooks, Brennan Johnson - Moore

Trainer: Craig Bellamy



Bosnien und Herzegowina: Vasilj - Malic, Muhamerovic, Hadzikadunic, Kolašinac - Sunjic, Tahirović - Gigović, Demirović, Memic - Džeko

Trainer: Sergej Barbarez Worauf es ankommt:

Wales geht mit ordentlichem Heimvorteil in Cardiff in dieses Halbfinale, aber personell nicht top besetzt. Aaron Ramsey wurde nach langer Pause nicht nominiert. Ben Davies, Kieffer Moore und Chris Mepham sind verletzt. Das verändert Statik und die Führungsachse der Mannschaft deutlich. Bosnien bringt mit Edin Džeko, Ermedin Demirović und Sead Kolašinac dagegen Erfahrung und Robustheit mit. Es sind zudem bekannte Gesichter aus der Bundesliga, wie auch Keeper Nikola Vasilj, Verteidiger Dennis Hadzikadunic oder Mittelfeldspieler Armin Gigovic. Haris Tabakovic aus Gladbach wäre zudem eine weitere Waffe.



Kurios: Coach Barbarez deutet eine Verschwörungstheorie an. Sein Spieler Benjamin Tahirović kickt in Dänemark bei Bröndby IF. Sein dortiger Trainer Steve Cooper ist Waliser und setzt ihn seltsamerweise seit ein paar Spielen nicht mehr ein. Obwohl er vorher eine feste Größe war. Barbarez vermutet, damit dieser für das Playoff-Spiel gegen Wales nicht in Form ist: "Die Situation mit Benji ist schwer, er hat mir gestern erzählt, wie die Lage ist und manche Dinge kann man gar nicht glauben. Es sieht so aus, als hätte das, was vorgefallen ist, mit seiner Herkunft zu tun. Wenn ein Trainer sagt, er wünsche einem Spieler alles Gute, aber nicht seiner Nationalmannschaft, dann gibt das zu denken.""



ran-Tipp: 0:1

Es wird ein hitziges Spiel und ein oder gar zwei Platzverweise wären nicht verwunderlich. Beide Teams werden ackern und kämpfen. Am Ende siegt die Auswärtsmannschaft durch die individuelle Klasse eines ihrer Top-Stürmers oder einen Standard. Finale Pfad A:



Italien - Bosnien und Herzegowina



ran-Tipp: Italien siegt 2:0 und fährt zur WM.



Sie wären dann in der Gruppe B mit Kanada, Katar und der Schweiz.

Europa - WM-Playoffs: Pfad B Ukraine - Schweden



Mögliche Aufstellungen:

Ukraine: Lunin - Tymchyk, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko - Stepanenko, Shaparenko - Tsygankov, Sudakov, Zubkov - Dovbyk.

Trainer: Sergiy Rebrov



Schweden: Olsen - Holm, Hien, Lindelöf, Gudmundsson - Svanberg, Cajuste - Kulusevski, Forsberg, Claesson - Gyökeres

Trainer: Graham Potter Worauf es ankommt:

Dieses Halbfinale wirkt sportlich womöglich am ausgeglichensten. Beide Nationen haben genügend Qualität für eine WM, aber beide haben auch erkennbare Sollbruchstellen.



Die Ukraine kommt klassisch über ihr zentrales Mittelfeld, Spielkontrolle und individuelle Qualität in den Zwischenräumen. Schweden lebt von physischer Präsenz, direktem Spiel und seiner Achse aus Premier League- und Serie A-/Bundesliga-erfahrenen Spielern. Alexander Isak fällt zudem aus.



Nachteil Ukraine: Das Spiel findet in Valencia statt, obwohl sie als Heimmannschaft gelistet sind.



ran-Tipp: 1:0

Schweden wird das Spiel machen, sich aber gegen die robuste Verteidigung schwer tun. Ein genialer Dovbyk-Moment reicht. Schweden scheidet aus. Polen - Albanien



Mögliche Aufstellungen:

Polen: Dragowski - Bednarek, Kiwior, Dawidowicz - Frankowski, Moder - Zieliński, Szymański, Zalewski - Lewandowski, Piątek.

Trainer: Jan Urban



Albanien: Strakosha - Balliu, Ismajli, Djimsiti, Mitaj - Asllani, Ramadani, Bajrami - Asani, Broja, Manaj

Trainer: Sylvinho Worauf es ankommt:

Polen ist in Warschau vom Namen und von der individuellen Qualität her Favorit, aber das Duell ist deutlich kniffliger, als es auf den ersten Blick wirkt. Albanien ist strukturiert, zweikampfstark und im Umschalten gefährlich. Coach Sylvinho hat dem albanischen Fußball phasenweise auch einen brasilianischen Stil verliehen. Polen wiederum lebt noch immer stark von seiner Achse mit Lewandowski, Zieliński, Moder, Zalewski und Kiwior.



Polen muss vermeiden, dass das Spiel zu offen wird. Gegen Albanien sind Ballverluste tödlich. Asllani, Bajrami und Broja suchen direkt den Weg in die Spitze. Andersherum wird Albanien sehr genau wissen, dass Standards und Hereingaben auf Lewandowski der größte Alarmherd sind. Das könnte ein Spiel werden, in dem der erste Treffer fast alles entscheidet.



ran-Tipp: 0:3

Keine WM mit Lewandowski! Polen kassiert den ersten Treffer der Partie und muss aufmachen. In der Folge kontert Albanien knallhart und schockt den deutschen Nachbarn. Finale Pfad B:



Ukraine - Albanien



ran-Tipp: Das Elfmeterschießen entscheidet. Lunin und Strakosha halten sensationell, doch die Ukraine bleibt glücklicher Sieger und fährt zur WM.



Ukraine wäre demnach in einer WM-Gruppe mit den USA, Paraguay und Australien.

Europa - WM-Playoffs: Pfad C Türkei - Rumänien



Mögliche Aufstellungen:

Türkei: Günok - Müldür, Demiral, Bardakcı, Kadioğlu - Çalhanoğlu, Kökçü - Arda Güler, Kenan Yıldız, Aktürkoğlu - Barış Alper Yılmaz

Trainer: Vincenzo Montella



Rumänien: Niță - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - R. Marin, M. Marin, Stanciu - Dennis Man, Drăguș, Hagi.

Trainer: Mircea Lucescu Worauf es ankommt:

Die Türkei hat Heimrecht und nominell das modernere, talentvollere Offensivpaket. Gleichzeitig ist das Spiel kein Selbstläufer, weil Rumänien in solchen K.-o.-Spielen traditionell diszipliniert und sehr sauber gegen den Ball arbeitet.



Alles dreht sich um die türkischen Kreativspieler. Wenn Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız und die Flügelspieler zusammenfinden, hat es Rumänien schwer. Die Rumänen kommen hingegen über Kompaktheit, zweite Bälle und die Dynamik von Spielern wie Dennis Man, Mihăilă oder Drăguș. Gerüchteweise sind nicht alle türkischen Leistungsträger top fit, was in einem langen Spiel ein Faktor werden könnte.



ran-Tipp: 5:2

Die Türken werden sich im Atatürk Olimpiyat Stadion in Istanbul in einen Rausch spielen. Social Media und die Straßen dieser Welt werden mit (digitalen) Autokorsos bespielt. Auch wenn es erst das Halbfinale ist. Den Rumänen droht ein Umbruch. Der 80-jährige Mircea Lucescu dankt daraufhin ab. Slowakei - Kosovo



Mögliche Aufstellungen:

Slowakei: Dúbravka - Pekarík, Škriniar, Vavro, Hancko - Lobotka, Duda, Bénes - Suslov, Boženík, Haraslín

Trainer: Francesco Calzona



Kosovo: Muric - Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Paqarada - Rexhbecaj, Berisha - Rashica, Zhegrova, Muslija - Muriqi

Trainer: Franco Foda Worauf es ankommt:

Das ist vielleicht das taktisch unterschätzteste Spiel des ganzen Blocks. Die Slowakei hat mit Dúbravka, Škriniar, Hancko und Lobotka eine sehr stabile Achse, Kosovo wiederum mit Asllani, Rashica und Zhegrova eine Offensivreihe, die in offenen Szenen richtig gefährlich ist. Bitter: Hoffenheims Leon Avdullahu wird als Drahtzieher im Mittelfeld verletzungsbedingt fehlen.



Es wird ein Duell auf Augenhöhe und voller Zweikämpfe. Wenn Kosovo die Disziplin nicht verliert, kann es das Team des deutschen Trainers Franco Foda mit seiner offensiven Qualität schaffen.



ran-Tipp: 1:2

Asllani schießt Kosovo ins Finale des C-Pfades. Finale Pfad C:



Türkei - Kosovo



ran-Tipp: Türkei gewinnt in der Verlängerung 1:0. Ein strittiger Elfmeter könnte das Spiel entscheiden.



Die Gruppe um die Niederlande, Japan und Tunesien würde mit der Türkei komplettiert werden.

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Europa - WM-Playoffs: Pfad D Dänemark - Nordmazedonien



Mögliche Aufstellungen:

Dänemark: Hermansen - Bah, Hogsberg, Nelsson, Maehle - Højbjerg, Nørgaard, Eriksen - Skov Olsen, Højlund, Damsgaard

Trainer: Brian Riemer



Nordmazedonien: Dimitrievski - Manev, Musliu, Serafimov - Ashkovski, Ademi, Bardhi, Alioski - Churlinov, Elmas - Miovski.

Trainer: Goce Seloski Worauf es ankommt:

Die Dänen gelten als klarer Favorit. Obwohl die letzten Spiele nicht mehr überzeugend waren. Das bedeutet Druck. Nordmazedonien kommt über Mentalität, Organisation und einen sehr klaren Außenseiterplan.



Besonders bitter: Kasper Schmeichel leidet an einer schweren Schulterverletzung, kann nicht spielen. Droht gar das Karriereende? Auch Chelsea-Torhüter Filip Jörgensen ist raus. Riemer hat jetzt Union-Keeper Frederik Rönnow und Mads Hermansen zur Auswahl. Rönnöw spielte das letzte Mal 2024 für die Nationalmannschaft und hatte eigentlich seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet. Hermansen mauserte sich jedoch bei West Ham United zur momentanen Nummer eins und wird wohl debütieren. Rönnow geht auf die Bank.



Damit nicht genug: Andreas Christensen, Rasmus Nissen Kristensen, Jannik Vestergaard und Patrick Dorgu sind auch verletzt. Joachim Andersen gesperrt, könnte bei einem Weiterkommen wieder ran. Joakim Maehle fehlt Spielpraxis nach längerer Verletzungspause. Mikkel Damsgaard ist angeschlagen. In so einem schwierigen Spiel könnte Riemer aus Zwang einen Haufen Debütanten reinwerfen. Die obige Aufstellung scheint daher wild und kann für Chaos - auf beiden Seiten - sorgen. Die gesamte Defensive fehlt eigentlich.



Kurios: Der Vertrag des nordmazedonischen Trainers Blagoja Milevski lief nach der Gruppenphase der WM-Qualifikation aus. Und wurde nicht erneuert. Dessen Co-Trainer Seloski übernahm und soll jetzt führen.



ran-Tipp: 1:0

Der Kampfgeist der verletzungsgebeutelten Wikinger wird auf die Probe gestellt. Entgegen aller Gegebenheiten siegen sie in einem schweren Spiel durch einen Standard. Tschechien - Irland



Mögliche Aufstellungen:

Tschechien: Kovář - Coufal, Krejčí, Zima, Zelený - Souček, Červ - Šulc, Provod, Jurásek - Schick

Trainer: Miroslav Koubek



Irland: Kelleher - O’Brien, Collins, Shea - Coleman, Knight, Azaz, Manning - Ogbene, Szmodics - Parrott

Trainer: Heimir Hallgrimsson Worauf es ankommt:

Das ist eines der atmosphärisch spannendsten Duelle. Tschechien geht mit Heimvorteil und starker Bilanz in Prag ins Spiel, Irland aber mit einer klaren Außenseiter-Identität und einem Troy Parrott in sehr starker Form. Auf tschechischer Seite wurden unter anderem Tomáš Čvančara und Václav Černý nicht berücksichtigt; Pavel Šulc ist trotz Fragezeichen im Kader.



Tschechien wird versuchen, das Spiel über Souček, Schick und die Achterräume zu kontrollieren. Irland braucht wahrscheinlich ein physisches, kompaktes Spiel und gute Umschaltmomente auf Parrott. Wenn Irland es schafft, Tschechien in ein zerhacktes Spiel zu zwingen, steigen die Chancen deutlich. Tschechien wiederum wird vermeiden wollen, dass Parrott in offenen Übergangssituationen ins Laufen kommt.



ran-Tipp: 2:1

Es wird emotional! Aber die Tschechen bleiben cool. In einem intensiven Spiel reicht Schicks Qualität zum Sieg. Finale Pfad D:



Dänemark - Tschechien



ran-Tipp: Dänemark siegt 1:0 und fährt zur WM.



Sie wären dann in der Gruppe A mit Mexiko, Südafrika und Südkorea.