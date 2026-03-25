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WM 2026 - Joshua Kimmich über Jamal Musiala: "Sehr besonders im Weltfußball"
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
DFB-Team: Kimmich schwärmt von Karl - Diese Stärke zeichnet den Bayern-Star aus
Videoclip • 02:13 Min
Jamal Musiala nicht bei der Weltmeisterschaft dabei? Undenkbar, wenn es nach Kapitän Joshua Kimmich geht.
Für Joshua Kimmich ist eine WM ohne Jamal Musiala in der Startelf beinahe undenkbar. "Er ist unfassbar wichtig, weil er Qualitäten mitbringt, die sehr besonders sind im Weltfußball", sagte der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Herzogenaurach.
Musiala ist vor den Länderspielen gegen die Schweiz (am Freitag in Basel) und Ghana (am Montag in Stuttgart) in Absprache mit dem FC Bayern in München geblieben, um eine Schmerzreaktion nach seinem Wadenbeinbruch auszukurieren.
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Kimmich über Musiala: "Kann den Unterschied ausmachen"
"Jamal ist natürlich ein ganz wichtiger Spieler, sowohl bei Bayern als auch in der Nationalmannschaft", betonte Kimmich. "Da hoffen wir alle sehr, dass er schnell wieder gesund wird." Kimmich sprach von einer "sehr großen Verletzung", nach der es schwierig sei, wieder auf das alte Niveau zu kommen.
Musiala habe aber bereits in den ersten Spielen nach seiner Rückkehr seine frühere Klasse angedeutet: "Da war er direkt wieder torgefährlich. Wenn er dabei ist, kann er noch einmal den Unterschied ausmachen."
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