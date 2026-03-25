WM 2026 - Joshua Kimmich über Jamal Musiala: "Sehr besonders im Weltfußball"

ran Fußball DFB-Team: Kimmich schwärmt von Karl - Diese Stärke zeichnet den Bayern-Star aus Videoclip • 02:13 Min Link kopieren Teilen

Jamal Musiala nicht bei der Weltmeisterschaft dabei? Undenkbar, wenn es nach Kapitän Joshua Kimmich geht.

Für Joshua Kimmich ist eine WM ohne Jamal Musiala in der Startelf beinahe undenkbar. "Er ist unfassbar wichtig, weil er Qualitäten mitbringt, die sehr besonders sind im Weltfußball", sagte der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Herzogenaurach. Musiala ist vor den Länderspielen gegen die Schweiz (am Freitag in Basel) und Ghana (am Montag in Stuttgart) in Absprache mit dem FC Bayern in München geblieben, um eine Schmerzreaktion nach seinem Wadenbeinbruch auszukurieren.

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